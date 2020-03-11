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 Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб

Українські військові не залишили без відповіді обстріл найманців РФ біля Пісків. У результаті вогню Об'єднаних сил трьох бойовиків було ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Обстріл українських захисників російськими окупантами із застосуванням ПТРК в районі населеного пункту Піски не міг залишитися без відповіді з боку наших військових.

Завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами: "По позиціях противника, з яких вівся вогонь, було завдано низку ударів, за результатами яких уся вогнева активність ворога була припинена. Розрахунок ПТРК як бойова одиниця перестав існувати – один оператор був убитий, інший важко поранений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали

"Після закінчення бою з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Втрати противника на цій ділянці становлять до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості", - повідомили в пресцентрі ОС.

Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових із протитанкового ракетного комплексу.

Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180576
 
   
 Топ коментарі
 
В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Гавнокомандующий который ни разу не посетил в госпитале раненых бойцов....,вдумайтесь,вообще ни разу, за год своего никчемного правления
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во як штабні усе приукрасили... а те шо відповідь ця була через годину і слова, мовчать крисюки штабні.... Шкода, що воїни України загинули та є в нас багато пораненних... ((( а на расіянських окупантів пох, нехай там Усі повиздихають!!!!
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ВОИН ЗСУ! НЕ ВЫПОЛНЯЙ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ "ПРЄКРАТИТЬ ПОСТРЕЛИВАТЬ" ОТ ПРЕДАТЕЛЯ ЗЕЛОХА ОМАНСКОГО! ДЕЙСТВУЙ СОГЛАСНО УСТАВУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ!
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Биноклями что ли закидали врага? Что только штабные крысы не придумают лишь бы не отвечать за измену Родины повлекшую убийство наших бойцов Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 3565
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Шість турецьких безпілотників Зєля заховав в ангарі Хмельницького і навіть не дозволяє операторам тренуватись на їх керуванні. На кого Зє працює? На пуйла?
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Не здивувавсь би. Бо Зєля до війни фактично жив в Москві постійно.
Зєлю геть? Дострокові?
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Привет Ваня. Ты за зе топил тут на Цензоре а теперь ты им недоволен, а шо случилось. Беня платить перестал? А куда делся зенитчик циклонист днепр?
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Когда то (2015й) сын мой (уже покойный) служил в 24й бригаде (Крымское)
Так он расказывал "Сначала бьем по сепарам, а потом звиздюлей получаем,
зато живы. Мы не ждем пока по нам ударят, лупим на упреждение."
А сейчас почему то даже прессе запретили посещать передовую.
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що, навтішався? Ти ж агітував за нього.
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Ребят жалко!!! Но когда я вижу Киву - который с друганами собрался на 9 мая!!!
Я не понимаю, что происходит!!! Я просто не понимаю!!!
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«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды

Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь
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і де це мона побачити? Бо на словах ви вже на кримлі вивішали прапор
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Лживые ЗЕленые ублюдки...
А сами разрешили ответный огонь через 75 минут...
получается что пасчет русни - ждал на месте 75 минут
пока они его не уничтожат?
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враньё конечно. Цель успокоить людей и опять соблюдать "перемирие"
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вогневий розрахунок сказочників ОС завдав нищівного удару по ворогу не нарушивши при цьому Мінських угод!
Браво Зелупи!
Шах і мат вам, порохоботи!
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Количество убитіх боевиков должно біть в два раза больше, чем наших. И ПОТОМ перемирие.
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из автомата ..по танку і по гаубице 122 калибра))
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Балабольство наших хенералов зашкаливает Неужели кто-то верит в их лапшу которую они вешают Украинцам Сперва скрывают потери а когда всё вылазит наружу начинают оправдываться причём оправдываются и себя выгораживают так тупо что начинает становится страшно за нашу армию Я помню как наши сцыкливые хенералы договорились про коридор в донецкий аэропорт с федерастами И беззубый гунявый моторолла шманал наших киборгов а все только мычали Сейчас тоже самое происходит
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Потерями врага не удовлетворен. Вся проблема в том, что действовать надо на опережение, а этого нет.
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