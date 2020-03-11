 Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Обстріл українських захисників російськими окупантами із застосуванням ПТРК в районі населеного пункту Піски не міг залишитися без відповіді з боку наших військових.
Завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами: "По позиціях противника, з яких вівся вогонь, було завдано низку ударів, за результатами яких уся вогнева активність ворога була припинена. Розрахунок ПТРК як бойова одиниця перестав існувати – один оператор був убитий, інший важко поранений".
"Після закінчення бою з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Втрати противника на цій ділянці становлять до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості", - повідомили в пресцентрі ОС.
Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових із протитанкового ракетного комплексу.
Зєлю геть? Дострокові?
Так он расказывал "Сначала бьем по сепарам, а потом звиздюлей получаем,
зато живы. Мы не ждем пока по нам ударят, лупим на упреждение."
А сейчас почему то даже прессе запретили посещать передовую.
Я не понимаю, что происходит!!! Я просто не понимаю!!!
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь
А сами разрешили ответный огонь через 75 минут...
получается что пасчет русни - ждал на месте 75 минут
пока они его не уничтожат?
Браво Зелупи!
Шах і мат вам, порохоботи!