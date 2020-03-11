 У попередні роки запланований бюджет також не виконувався, але в січні 2020-го - особливо, - глава Держказначейства Слюз

Глава Державної казначейської служби Тетяна Слюз в інтерв'ю UBR.ua підтвердила, що це відчутне падіння, пише Цензор.НЕТ.
"Я хочу сказати, насправді в попередні роки теж було невиконання, але цього року особливо", - сказала Слюз, додавши, що це доволі відчутне падіння в частині недоотримання доходів.
Нагадаємо, Мінфін у лютому повідомив, що доходи загального фонду державного бюджету за січень становлять 42,6 млрд грн і були на 13,8 млрд грн (24%) менші за розпис. "Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року", - зазначили тоді у відомстві.
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Хмм, от я не можу зрозуміти, ти цим коментом опустив свого шефа Бєню чи підлизнув клятому баризі Пороху?)))))
Ну, скільки то було в гривні, хто цікавиться, - сам перерахує... А я тим часом нагадаю, що дохідна частина українського держбюджету, відповідно до Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX, скдадає трильон сто млрд грн. План на один місяць тепер також кожен порахує., І, якщо недобрали 24% за січень, то скільки надійшло бабла без Нафтогазового - також кожен може оцінити...
Короче: діло швах. В держбюджет надходять нулі...
Народ начинает так "любить" Зеленского, что в его кортеж скоро добавится парочку БТРов...
животворящиеинвестиционные делают
Ну нет смертной казни олигархов, но есть тюремные сроки 10-15 лет И ЧТО?
Ахметов, Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Новинский, Пинчук, Косюк, Веревский - СИДЯТ?
Так с какого перепугу, ты думаешь, что их будут расстреливать?
Зеленский - карманная марионетка Коломойского, шо ли будет расстреливать, если садить никого, кроме добробатов не желает?
Той теж мріє про розстріли, про що іноземним журналістам розказує.
У таких простих людей як ти (73%), прості рішення. Як у комуністів в минулому: "нужно всьо забрать і подєліть".
Це не працює довго.
протащить своего Прикорытенного во второй тур, лишив Украину выбора.
Вот и получился Зеленский, чтобы не было второго срока дерибанного Порошняка.
И это, ты давай "дерибан" возвращай, при нем как то лучше жилось
Кстати, а чего тебе сейчас не нравится? Вот раньше, при барыге, вы все сильно страдали под гнетом его воровства и мародерства. Но, ненавистные оковы сброшены. И вот вы выбрали того, кого захотели. И он делает все то, что на его месте делал бы такой же как он. Так почему это тебе не нравится? Ты разве не этого хотел?
Нагадаємо, про його норовливий характер та надмірну емоційність писали у ЗМІ уже неодноразово. Він, додамо, мав судимість за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Також, за інформацією у медіа, через свою неврівноваженість він розлучився із дружиною і, крім того, заборгував їй виплату аліментів.
ЗеБеня хоче дефолту. Тоді буде легше "ключі від України передати"!!!!!!!!!!!!!!