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Все про:бюджет (747) Держказначейство (17) Слюз (7)

 У попередні роки запланований бюджет також не виконувався, але в січні 2020-го - особливо, - глава Держказначейства Слюз

Недовиконання дохідної частини бюджету траплялося і раніше, проте в січні цього року цифра становить 24%.

Глава Державної казначейської служби Тетяна Слюз в інтерв'ю UBR.ua підтвердила, що це відчутне падіння, пише Цензор.НЕТ.

"Я хочу сказати, насправді в попередні роки теж було невиконання, але цього року особливо", - сказала Слюз, додавши, що це доволі відчутне падіння в частині недоотримання доходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо, дивимося на можливості, - Шмигаль про підготовку змін до Держбюджету-2020

Нагадаємо, Мінфін у лютому повідомив, що доходи загального фонду державного бюджету за січень становлять 42,6 млрд грн і були на 13,8 млрд грн (24%) менші за розпис. "Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року", - зазначили тоді у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180575
 
 
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хорошая картинка. но это не про меня... я орал на хитровато лыбящихся и призывал их включать мозги... может, просто нечего было включать... В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 4619
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Тоді ми орали в один голос. Тоді які зараз проблеми?
🤔
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проблемы известны и перечислять их долго... главная проблема: бОльшая часть населения не созрела для голосования... очень легко поддаются на примитивные манипуляции...
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Навіщо ви мені це розповідаєте? Це зрозуміло. Якщо у Вінниці виходять на крестний хід якій організований московітськими попами тисячі людей, то це вирок, нажаль
☹️
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привычка такая: есть вопрос, нужно ответить.
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Кто схемку рисовал ? Петики, у вас с математикой проблемы, видимо сказывается ПТУ-шное образование. Так и быть, помогу. Если у соевого 2 телеканала и они занимают 1.3% рынка, значит один телеканал это 1.3% / 2 = 0.65%. Считаем Коломойша это 5 * 0.65 = 3%, у вас почему-то 20%, Пинчук 3% и причем 2 из телеканалов развлекательные, у вас 22%, Ахметов 3%, у вас 12.7%. Вы если уж взялись врать то хоть не позорьтесь так откровенно.
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Ватноголовое соевое создание, жуй рошенки молча.
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Гггг, тобто ти хочешщ сказати, що у 1+1, ICTV і прямого - однаковий рейтинг, у всіх по 0,65%?))))) Що ці канали однаково дивиться по 0,65% населення?

Хмм, от я не можу зрозуміти, ти цим коментом опустив свого шефа Бєню чи підлизнув клятому баризі Пороху?)))))
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Он этим комментом показал тупость зеелектората, вот именно так шмаркли им про покращення и рассказывают)))
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И не только для голосования. Позиция в отношении подачи воды в Крым, ещё большая не осознанная и примитивная нелепость. Как раз тема о бюджете. Здесь люди должны рассматривать статьи доходов, статьи расходов, рентабельность производства, торговый баланс. Но, людские массы под гипнозом, будут тратить свои мозговые ресурсы на внутреннюю политическую грызню, не вникая в сущность своих реальных проблем.
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пока не будет развит мелкий бизнес наш народ так и будет темным, дремучим совком.
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Пока не будут выучены уроки науки о производственных отношениях и экономических законах, не будет развит не мелкий ни средний ни крупный бизнес в государстве.
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Подача воды в крысм - табу, но тебе заднеприводному это не понять
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Що,зелебоби,здобули разом? Зара ставайте раком і здобувайте задоволення.
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Це з врахуванням того, шо в січні ц.р. Коболєв і Вітренко перерахували в держбюджет $2,5млрд в гривні ($0,5млрд перерахували ще 30.12.19р., більше на міжбанку за той день не встигли продати...) тих касапських коштів, які газпук їм заборгував за рішенням Стокгольмського арбітражу...

Ну, скільки то було в гривні, хто цікавиться, - сам перерахує... А я тим часом нагадаю, що дохідна частина українського держбюджету, відповідно до Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX, скдадає трильон сто млрд грн. План на один місяць тепер також кожен порахує., І, якщо недобрали 24% за січень, то скільки надійшло бабла без Нафтогазового - також кожен може оцінити...

Короче: діло швах. В держбюджет надходять нулі...
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ситуация вообще-то естественная. Какой-то дурачок или ишачок, или оба сразу решили, что если укрепить гривну - то экономика вырастет и все станут богаче.
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"Нет предела совершенству"!!!
Народ начинает так "любить" Зеленского, что в его кортеж скоро добавится парочку БТРов...

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с точки зрения эстетики неплохо было бы добавить лисапетный батальон личной охраны... В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 8708
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Соєвого баригу на нари довічно і з конфіскацією.
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Даже Китай неск. лет назад время споткнулся о ревальвацию юаня. А тут бедная Украина. Даже тут на форуме об этом говорилось. Это называется отсроченные последствия.
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А поки планують звільнення значної кількості медиків.
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может это и правильно... 73% неизлечимых идиотов... зачем им медики? В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 230
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Так їх практично не буде для усіх з 1 квітня, бо ті медики, які залишаться в приватних клініках для тебе будуть недоступні.
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Это всё от наплыва инвесторов )) Вот что няни животворящие инвестиционные делают
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если бы не запасы пороха, няни бы сдохли...
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Все наши беды от саботажа олигархов, пора им хвост прищемить, которым они государством крутят. Восстановить смертную казнь за экономические преступления
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Все наши беды от ГЛУПОСТИ 73%!
Ну нет смертной казни олигархов, но есть тюремные сроки 10-15 лет И ЧТО?
Ахметов, Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Новинский, Пинчук, Косюк, Веревский - СИДЯТ?
Так с какого перепугу, ты думаешь, что их будут расстреливать?
Зеленский - карманная марионетка Коломойского, шо ли будет расстреливать, если садить никого, кроме добробатов не желает?
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Це ти ВАЗеленському підспівуєш?
Той теж мріє про розстріли, про що іноземним журналістам розказує.

У таких простих людей як ти (73%), прості рішення. Як у комуністів в минулому: "нужно всьо забрать і подєліть".

Це не працює довго.
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Ой, та я вас прошу. Не слухайте ототих парахаботів! Нам то нєвиполнєніє бюджета тіко на пользу! Ми од нього крєпчаєм! *осёлface*
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шикарное пояснение дебилов, как они развалили экономику
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не. ничего нормальненько так: все ляпы зелёной власти вне критики - ибо теперь это неудачи Украины... В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 4118
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Неудача Украины? Неудача - это неприятный форсмажор. а то,что так будет, вам всем говорили еще 11 месяцев назад, когда 73% зебилов на выборы собиралось
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Не помню, что порохоботы что-либо говорили. Помню, что брехнёй топили Тимошенко, чтобы
протащить своего Прикорытенного во второй тур, лишив Украину выбора.
Вот и получился Зеленский, чтобы не было второго срока дерибанного Порошняка.
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Тут помню, тут не помню - это типично, для зебила. Не ври, что выбора не было - кандидатов было 2. И не надо тут из бабы Юли пушистую делать, она сам топила Порошенка будь здоров. Наивный, думаешь при Юле коррупция меньше была, чем при Порошенко или сейчас?

И это, ты давай "дерибан" возвращай, при нем как то лучше жилось
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ворам, холуям и свЫноЫлите - лучше.. и не поспоришь.. В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 2258
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То есть Зебилам нравится , когда падение производства, недостача в бюджете, падение роста ВВП, отсутствие индексации пенсий, угроза дефолта? Так чего вы тогда на себя такие кислые рожи натянули, радуйтесь - все как вы хотели
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Вас Демьяновых не поймешь, тому, вон, заспамленому, нравится, тебе не нравится.
Кстати, а чего тебе сейчас не нравится? Вот раньше, при барыге, вы все сильно страдали под гнетом его воровства и мародерства. Но, ненавистные оковы сброшены. И вот вы выбрали того, кого захотели. И он делает все то, что на его месте делал бы такой же как он. Так почему это тебе не нравится? Ты разве не этого хотел?
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бо вони ненавидять Україну.. це давно зрозуміло.. чим тут гірше, тим їм радісніше.. мавпують свого недобожка побрехунчика
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30 років розкрадали бюджет і ще 30 будуть... Нічого в цій країні ніколи не зміниться..
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Еще немного, еще чуть-чуть и Украину захлестнет поток инвестиций, вот тогда все будут в шоколаде!
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в шоколаде ми вже були... попередніх 5 років.. а до цього в меді.. тра тепер шось інше В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 6737
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Малоросс, это ***** агрессией принёс тебе шоколад, а Порошенко его съел?
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В предыдущие годы тоже была }|{ОПА, но в январе 2020-го наступила }|{ОПА полная.
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Половина страны мечтаю получить всё нахаляву и им всё-равно куда - в ЕС или в таёжный союз, но всё им давай за 5 лет: зарплаты или как в Москве или как в Брюсселе...
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Похоже ЗЕбариги и ЗЕмародёры таки перестали воровать, теперь просто берут с бюджета сколько им нужно как со своего кармана...Теперь это личные карманные деньги Бабломойского и его ЗЕбильных подельников..
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Надо сказать, что цель путина до основания разрушить экономику Украины достигается по методу борьбы в восточных единоборствах, где силу противника переводят против него же самого.
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Нардеп від Тернополя Андрій Богданець, який представляє фракцію у ВР "Слуга народу", побився у кулуарах Парламенту з іншими нардепами.
Нагадаємо, про його норовливий характер та надмірну емоційність писали у ЗМІ уже неодноразово. Він, додамо, мав судимість за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Також, за інформацією у медіа, через свою неврівноваженість він розлучився із дружиною і, крім того, заборгував їй виплату аліментів.
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Провал за провалом , зенелоха в Ростов на ПМЖ2.
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І саме головне на посади міністрів економічного блоку призначили в.о. осіб, які аж ніяк не є фахівцями. Напевно все ж таки навмисно це все робиться.
ЗеБеня хоче дефолту. Тоді буде легше "ключі від України передати"!!!!!!!!!!!!!!
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Хоче він особисто чи ні, я не в курсі. Але, впевнений що, "благородные гаспада" цього дуже хочуть. Їм Захід і нафіг не треба, кацапстан їм зрозуміліше і прийнятніше. Там красти можна.
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Я не прихильник ні зелених, ні соєвих але, є тут ще одна особливість. Якщо прикручувати схеми то, бариги можуть залягти на дно. Навіть на пів року, аби дочекатися більш "договороздатних" на посадах. От економіка і просяде, на деякий час. Стара тактика, таке було, коли усували Хрущова. В магазинах стало порожньо, а на другий день після його відсторонення в магазинах з'явилося все.
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