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Все про:безпілотник (445) граната (521) прокуратура (2104) Донецька область (2379) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (57)

 Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі

За процесуального керівництва прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу санітарного автомобіля Збройних Сил України представниками терористичної організації "ДНР", що діють під контролем Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області, у ході досудового розслідування встановлено, що близько 12:50 9 березня 2020 року в районі с. Гнутове Донецької області найманці РФ з безпілотного літального апарату скинули дві гранати на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс", який мав знаки розрізнення (зображення червоного хреста на даху). Внаслідок ворожої атаки автомобіль зазнав пошкоджень.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Довідка: зазначені дії є грубим порушенням положень Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у чинних арміях від 12.08.1949 та Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).

Також дивіться: Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Нагадаємо, 9 березня російсько-окупаційні війська, використовуючи безпілотник, скинули 2 гранати на санітарний автомобіль воїнів Об'єднаних сил у районі Гнутового. Ніхто не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180574
 
 
 Топ коментарі
 
Если армию баранов возглавит лев, то она с легкостью победит такую же армию львов под началом барана.(ц) Наполеон Бонапарт.
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Ну что, зе-тыпильчики?
Уже почти год, как "прекратили стрелять", как война - закончилась?

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Так , як твій Барига заповідав - безальтернативні перемир'я .
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а кто у нас Президент с апреля 2019? правильно, у на нет Президента!
а кто это у на постоянно тебе серит в штанцы? Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5204
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Один і другий- лайно. Я радий що ви такі дійшли консенсусу.
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ЗМІ мовчать тому що в них нема інформаії. Зебіл приказав не пускати журналістів на передок, а військовим ,- спілкуватись з журналістами, під страхом кримінального переслідування...
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Если армию баранов возглавит лев, то она с легкостью победит такую же армию львов под началом барана.(ц) Наполеон Бонапарт.
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с апреля 2019 за тобой гоняется Порошенко и бодает!
забодал тебя совсем! Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 8507
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він усіх забодав, тому і отримав смачного пєндєля Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 2586
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Он отрымав смачного пенделя, потому что рассчитывал на разум людей, судил по себе.
Против Пороха, велась пропаганда и уничтожение репутации все 5 лет его президентства, для зрадофилов, адептов 95 квартала, рыгов и будущих адептов ОтПиЗЖеных (ваш блок за смерть), т.е самой достойной части населения Украины!.... Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 6164 Что они и доказали, выбрав клоуна и ублюдка.....
Вы, зрадофилы, хотя бы проблейте, почему Порох, вор и барыха, еще не сидит - есть же столько фактов и неопровержимых доказательств! и вся практически Рада в кармане у Зебила (который им платит неимоверные зарплаты) и карманный прокурор............................
Как так то, зебобики?! Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7417
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Зелю,та всю його шайку-лейку разом з жопоблоковцями-на гіляку. Інакше Украіни не стане.
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Зелений пісюніст вже на свою Гаагу напрацював Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 2119
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Ну зебіл вже собі срок забронював за злочинну бездіяльність, яка спричинила людські жертви...
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Будет на вечное президентство пробовать или тикать...
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Против земрази нужно дело отрывать, за предательство.
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А як щодо ********* , який знищив добровольчий рух ?
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____СОВЕРШЕННО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!_____
-
"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. Бйорнс.
-
73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, НЕУЖЕЛИ НЕРАЗГЛЯДЕЛИ
ПРОДАЖНОГО ЗЕ БИЛА ИУДУ! ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ?
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Это бывало и раньше, 2014-2015, когда свинособаки и полицаи обстреливали из засады из минометов автомобили скорой помощи ...
Гибли, медики, волонтеры, раненные!
Поднимите архивы - свиноросы и их адепны слюной и говном захлебывались от счастья и гордости в соцсетях!
А еще особую гордость они всегда испытывали от при людных пыток и расстрелов военнопленных Защитников Украины..... Что было в сети, уже, к счастью, уничтожить не возможно! Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5803
НАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОПРОСИТЬ У НИХ ПРОЩЕНИЯ, от предлагает отпизженый блок в Раде и наш государственный деятель от слуг уродов народа, Сивоха-маладец!
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Этот снимок был сделан в 1972 году в Ирландии. Девушка взяла у раненного жениха автомат и прикрывала его эвакуацию. Через несколько минут девушка была застрелена английским десантником. Когда офицер десанта узнал что они воевали с девушкой, он в знак уважения распорядился отдать тело ирландцам. Потом он сказал: мы воюем за королеву, которая нас не знает, а убиваем женщину, которая защищала свою семью. Потом эта фотография стала символической и к ней придумали подпись: Не бойтесь связать жизнь с сильной женщиной.

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Сравни с Зеленским
Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе - Цензор.НЕТ 2170
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а Порошенко від кого відстрелювався 5 років? Підозрюю, від власного народу
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Ти дивись! Москаль опанував українську! З якого боку москалі та окупанті стали українцями?
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і що це дасть, одне бла бла для галочки...
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Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе_______так я вам сразу скажу кто главный подозреваемый и обвиняемый - прыпыздент зелёнский !
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Лично я, пока что вижу работу только кацапского следственного комитета, только наших воинов и волонтёров задерживает по всему миру Интерпол как террористов по искам из роисси!
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Вся робота прокурватуры сводится к регистрации в госреестре?..
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ДО СРАКИ ВАШЕ ДЕЛО! НА ЗЕЛОХА ДЕЛО ЗАВОДИТЕ ЗА 111СТ.
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