 Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області, у ході досудового розслідування встановлено, що близько 12:50 9 березня 2020 року в районі с. Гнутове Донецької області найманці РФ з безпілотного літального апарату скинули дві гранати на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс", який мав знаки розрізнення (зображення червоного хреста на даху). Внаслідок ворожої атаки автомобіль зазнав пошкоджень.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Довідка: зазначені дії є грубим порушенням положень Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у чинних арміях від 12.08.1949 та Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).

Також дивіться: Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Нагадаємо, 9 березня російсько-окупаційні війська, використовуючи безпілотник, скинули 2 гранати на санітарний автомобіль воїнів Об'єднаних сил у районі Гнутового. Ніхто не постраждав.