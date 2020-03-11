 Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області, у ході досудового розслідування встановлено, що близько 12:50 9 березня 2020 року в районі с. Гнутове Донецької області найманці РФ з безпілотного літального апарату скинули дві гранати на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс", який мав знаки розрізнення (зображення червоного хреста на даху). Внаслідок ворожої атаки автомобіль зазнав пошкоджень.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Довідка: зазначені дії є грубим порушенням положень Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у чинних арміях від 12.08.1949 та Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).
Нагадаємо, 9 березня російсько-окупаційні війська, використовуючи безпілотник, скинули 2 гранати на санітарний автомобіль воїнів Об'єднаних сил у районі Гнутового. Ніхто не постраждав.
Уже почти год, как "прекратили стрелять", как война - закончилась?
а кто это у на постоянно тебе серит в штанцы?
забодал тебя совсем!
Против Пороха, велась пропаганда и уничтожение репутации все 5 лет его президентства, для зрадофилов, адептов 95 квартала, рыгов и будущих адептов ОтПиЗЖеных (ваш блок за смерть), т.е самой достойной части населения Украины!.... Что они и доказали, выбрав клоуна и ублюдка.....
Вы, зрадофилы, хотя бы проблейте, почему Порох, вор и барыха, еще не сидит - есть же столько фактов и неопровержимых доказательств! и вся практически Рада в кармане у Зебила (который им платит неимоверные зарплаты) и карманный прокурор............................
Как так то, зебобики?!
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"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. Бйорнс.
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73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, НЕУЖЕЛИ НЕРАЗГЛЯДЕЛИ
ПРОДАЖНОГО ЗЕ БИЛА ИУДУ! ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ?
Гибли, медики, волонтеры, раненные!
Поднимите архивы - свиноросы и их адепны слюной и говном захлебывались от счастья и гордости в соцсетях!
А еще особую гордость они всегда испытывали от при людных пыток и расстрелов военнопленных Защитников Украины..... Что было в сети, уже, к счастью, уничтожить не возможно!
НАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОПРОСИТЬ У НИХ ПРОЩЕНИЯ, от предлагает отпизженый блок в Раде и наш государственный деятель от слуг
уродовнарода, Сивоха-маладец!
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