 Розгляд справи МН17: Захист підозрюваних запросив перерву, суд продовжиться 23 березня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За попереднім графіком, слухання мали відбутися з 9 по 13 березня, з 23 по 27 березня, з 8 червня по 3 липня, з 31 серпня по 13 листопада 2020 року та з 1 лютого по 26 березня 2021 року. Допит свідків у ході засідань може відбуватися за допомогою відеозв'язку.

Про перерву в судовому засіданні попросив захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який висловив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підручник з дезінформації: прокурор у справі МН17 вказала на постійну брехню РФ і плутанину в причинах аварії "Боїнга"

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року розпочалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.