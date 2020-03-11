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 Політика України
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 Вісім кримінальних справ відкрили в окупованому Криму за місяць через відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Кримська правозахисна група в лютому зафіксувала 8 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ухилення від служби в Збройних силах РФ.

Як уточнюється у Facebook організації, шість справ - у "Ленінському районному суді Севастополя", і по одній у "Радянському районному суді" і "Феодосійському міському суді", інформує Цензор.НЕТ. Щодо трьох з них у "Ленінському районному суді Севастополя" було ухвалено вироки.

11 і 18 лютого вироки ухвалив "суддя" Андрій Грачов, 12 лютого "суддя" Анатолій Василенко. Загалом на кінець лютого КПГ зафіксувала 91 кримінальну справу за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд у "суди" Криму. У 85 з них вже ухвалено вироки, ще 6 перебувають на стадії розгляду.

Кримська правозахисна група просить жителів Криму надсилати матеріали, що підтверджують військовий призов у Криму (повістки, фото і відео).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис., - ГУР Міноборони

Нагадуємо, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії окупаційної країни, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

Вісім кримінальних справ відкрили в окупованому Криму за місяць через відмову служити в армії РФ, - правозахисники 01

Читайте: Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180572
 
 
 Топ коментарі
 
Зато биндеры их не сьедят.
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А потім на Далекій Схід, дідовщина і каліцтво...
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А потім на Далекій Схід, дідовщина і каліцтво...
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та да - поздно карапузики, кончилися танцы...)
протестовать нужно было против ********* а не теперь, против службы в ее армии!
но когда мозгов нет, а есть только жажда халявы...............................
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в смысле, добро это служба в российской армии?
как "робити добро" может им помочь НЕ служить ***** теперь?
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А про сирию, Ливию, Венесуелу, вы как-то скромно умолчали. Пушечное мясо не должно расслабляться
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Вчера смотрел продажу хат на их курортах. 60% объявлений "или меняю на Киев" )))
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В Радянському Союзі теж був неможливий, але.... Вата може погодитися.
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Вата, зайди на сайты и глянь. Это элементарно проверить. А так да, у тебя страна картонная, бутафорская, не признанная мировым правом )))
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Продаю/обменяю Коктебель на Киев - апартаменты в закрытом и круглогодично охраняемом комплексе ДИМ 2 в г. Коктебель. В квартире хороший ремонт, продается со всей мебелью и техникой. Большой балкон, с которой замечательный вид на море! До моря 100 метров. На территории комплекса есть магазин, детская площадка, кафе.
Не собирался продавать, поэтому фото квартиры не так много...
Кто был в Коктебеле - тот знает этот комплекс и какая там красота!
Документы готовы к сделке, Кадастровый паспорт РФ
(А также и Украинский Кадастровый паспорт тоже)
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А шо таке ? Ти подиви, не хочуть служити в =радной гавані= !
Хотіли в расєю - то сидіть в тюрмі, зрадники.
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У меня такой возник вопрос.
Что мешало когда проводился псевдо референдум: отключить электро энергию и мобильную связь в Крыму???

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Думаю в такой ситуации никакой референдум провести было бы невозможно или хотя бы выиграли время или это не помогло бы, как думаете???
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А дальше включать в этот вопрос Будапештський меморандум.
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Кто помнит или знает какие конкретно принимались шаги против против оккупации Украинского полуострова?
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Я помню, я из Севастополя. Никаких шагов не принималось. Мы с супругой возили продукты и сигареты в заблокированные в/ч ВСУ и ездили на митинг крымских татар в Бахчисарай. Если бы в тот момент власти Украины поддержали татар и проукраинское население , то ***** вряд ли осуществил бы свои планы. Официальные власти Украины тогда самоустранились от своих обязанностей. Кроме того, когда в 1914 году мы покидали Крым через кп Каланчак, то я насчитал более пятисот фур (очередь протяжённостью 14 км) с товарами в Крым или в мокшандию транзитом . Электроэнергия также не была отключена и поставлялась полным ходом. Наразі ми проживаємо в місті Львів і не збираємось повертатись навіть якщо би Крим був деокупований.
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Вы абсолютно правы. Но Турчинов не решился. Можно было ещё какое-то судно (любое) затопить у причальной стенки Керченской паромной переправы, взять контроль над парой районов северного Крыма и все ... Х_ло бы сдулось. А так они спокойно готовились к оккупендуму и ещё год после этого им свет поставляли. Самая бездарная сдача территории и людей в истории.
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Якби це не зробили, їх би посадили за відмову служити в армії НАТО!
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А кто их заставлял принимать российское гражданство? В Крыму можно жить, оставаясь гражданином Украины. Это приносит много проблем, но в армию не призовут.
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Та вже легше виїхати у вільну Україну.
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Ну, це якщо батькі залишили свідоцтво про народження.
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Рашистский мордвин-чебураха и дикий прапор в одной морде лица? Тогда идешь нах
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Ну, так на кацапії все так. Єдине що ти обераєш так це, *****.
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А що, спростили своїм діткам життя люди. Дітки тепер можуть подати в ЕСПЛ, бо їм не дали батьки вибору в 2014-му. А Україні потрібно такі речі підтримувати і роздувати на світовій арені.
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Ну так, а хто їх заставляв кацапські паспорти брати?
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