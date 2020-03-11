 Вісім кримінальних справ відкрили в окупованому Криму за місяць через відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Як уточнюється у Facebook організації, шість справ - у "Ленінському районному суді Севастополя", і по одній у "Радянському районному суді" і "Феодосійському міському суді", інформує Цензор.НЕТ. Щодо трьох з них у "Ленінському районному суді Севастополя" було ухвалено вироки.
11 і 18 лютого вироки ухвалив "суддя" Андрій Грачов, 12 лютого "суддя" Анатолій Василенко. Загалом на кінець лютого КПГ зафіксувала 91 кримінальну справу за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд у "суди" Криму. У 85 з них вже ухвалено вироки, ще 6 перебувають на стадії розгляду.
Кримська правозахисна група просить жителів Криму надсилати матеріали, що підтверджують військовий призов у Криму (повістки, фото і відео).
Нагадуємо, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії окупаційної країни, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).
протестовать нужно было против ********* а не теперь, против службы в ее армии!
но когда мозгов нет, а есть только жажда халявы...............................
как "робити добро" может им помочь НЕ служить ***** теперь?
Не собирался продавать, поэтому фото квартиры не так много...
Кто был в Коктебеле - тот знает этот комплекс и какая там красота!
Документы готовы к сделке, Кадастровый паспорт РФ
(А также и Украинский Кадастровый паспорт тоже)
Хотіли в расєю - то сидіть в тюрмі, зрадники.
Что мешало когда проводился псевдо референдум: отключить электро энергию и мобильную связь в Крыму???