 Перший випадок COVID-19 підтвердили в Туреччині

Як повідомляє Anadolu із посиланням на міністра охорони здоров'я Туреччини Фахретіна Коджу, чоловік нещодавно їздив в одну з європейських країн, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому він не повідомив деталей про інфікованого, а також де саме було зафіксовано випадок зараження.

Коджа додав, що чоловіка ізолювали, а за здоров'ям його сім'ї і найближчого оточення стежитимуть.

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За словами глави турецького МОЗу, стан інфікованого поки задовільний. У відомстві не очікують поширення вірусу, оскільки його діагностували на ранній стадії.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

10 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу із Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.

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