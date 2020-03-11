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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Туреччина (1083) COVID-19 (646)

 Перший випадок COVID-19 підтвердили в Туреччині

Про першого хворого з підтвердженим коронавірусом повідомили 10 березня в Туреччині.

Як повідомляє Anadolu із посиланням на міністра охорони здоров'я Туреччини Фахретіна Коджу, чоловік нещодавно їздив в одну з європейських країн, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому він не повідомив деталей про інфікованого, а також де саме було зафіксовано випадок зараження.

Коджа додав, що чоловіка ізолювали, а за здоров'ям його сім'ї і найближчого оточення стежитимуть.

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За словами глави турецького МОЗу, стан інфікованого поки задовільний. У відомстві не очікують поширення вірусу, оскільки його діагностували на ранній стадії.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

10 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу із Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180570
 
 
 Топ коментарі
 
Ну это не означает что вируса там нет. Скорее то что его там еще не успели официально подтвердить.
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Устарело Италия 10143 и остальное побольше , за день вИталии около 170 смертей, у нас будет задница почище Италии ,готовимся.
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Многие страны начали отменять самолеты не только международного сообщения, но и внутреннего...
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Последнее место в Европе без вируса - Черногория
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Ну это не означает что вируса там нет. Скорее то что его там еще не успели официально подтвердить.
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Кордони держав на стримають короновірус. Мабуть у цьому році відпочинку в багатьох країнах не буде.
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Многие страны начали отменять самолеты не только международного сообщения, но и внутреннего...
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Карта :

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Первый случай COVID-19 подтвердили в Турции - Цензор.НЕТ 9430 I Ka 538a282a

Europe: Italy (9 172), France (1 412), Spain (1 204), Germany (1 139), Switzerland (374), Netherlands (321), United Kingdom (321), Sweden (248), Belgium (239), Norway (192), Austria (131), Denmark (113), Greece (84), Iceland (65), San Marino (49), Czech Republic (40), Finland (40), Portugal (39), Ireland (21), Russia (20), Poland (17), Romania (17), Slovenia (16), Georgia (15), Croatia (12), Estonia (10), Azerbaijan (9), Hungary (9), Albania (6), Belarus (6), Latvia (6), Luxembourg (5), Slovakia (5), Bulgaria (4), Malta (4), North Macedonia (3), Bosnia and Herzegovina (2), Cyprus (2), Andorra (1), Armenia (1), Holy See (1), Liechtenstein (1), Lithuania (1), Moldova (1), Monaco (1), Serbia (1) and Ukraine (1).
11.03.2020 00:10
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На данный момент в Испании уже 1695,а Италия больше 10 000
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Тем не менее, очень показательно. Если ещё и учесть небольшое количество населения в некоторых странах, то там цифры даже в несколько десятков человек -огромны.

15-в Грузии и 20 на нарассее - это означает, что в Грузии больше болеет, чем на нарассее.

Дай Бог , чтоб наша цифра в один человек была реальной, а не плодом недообследованности реального количества заражённых
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Устарело Италия 10143 и остальное побольше , за день вИталии около 170 смертей, у нас будет задница почище Италии ,готовимся.
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куда в отпуск ехать, в жмеринку? хотя я тудой в армию ехал, ностальгия...
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Из последних новостей из Англии - Министр здравоохранения и депутат-консерватор Надин Доррис говорит, что ей поставили диагноз коронавирус.
Первый случай COVID-19 подтвердили в Турции - Цензор.НЕТ 4221
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ЛОДА показала алгоритм дій при виявленні хворого на коронавірус

Після Цього
- Польща почала контроль від коронавірусу І НА УКРАЇНСЬКОМУ КОРДОНІ
- Гебреісус направив дві комісії в Україну
-ВООЗ наважилась оголосити всесвітню пандемію. Перший випадок COVID-19 підтвердили в Туреччині - Цензор.НЕТ 8714
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Европа завышает показатели заболевших !!
Пугают беженцев, что бы боялись наводнять ЕС.
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