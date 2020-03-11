 Трьох чернівчан госпіталізували за день з підозрою на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня госпіталізовано трьох людей. Усі вони мають ознаки інфекційного захворювання. Таким чином, із підозрою на COVID-19 у лікарні наразі перебувають 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також в обласній державній адміністрації повідомили, що стан єдиного хворого з підтвердженим коронавірусом стабільний.

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"Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень щодо інфікування чернівчанина вірусом COVID-19. Стан чоловіка стабільний, лікування триває", - додали в обласній адміністрації.

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Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.