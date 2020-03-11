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Все про:Буковина (276) ОДА (760) госпіталізація (76) COVID-19 (646)

 Трьох чернівчан госпіталізували за день з підозрою на коронавірус, - ОДА

До лікарні Чернівців 10 березня доставили трьох осіб. Усіх їх перевірять на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня госпіталізовано трьох людей. Усі вони мають ознаки інфекційного захворювання. Таким чином, із підозрою на COVID-19 у лікарні наразі перебувають 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також в обласній державній адміністрації повідомили, що стан єдиного хворого з підтвердженим коронавірусом стабільний.

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"Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень щодо інфікування чернівчанина вірусом COVID-19. Стан чоловіка стабільний, лікування триває", - додали в обласній адміністрації.

Трьох чернівчан госпіталізували за день з підозрою на коронавірус, - ОДА 01

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Нагадаємо, в Україні наразі зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180569
 
 
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Брехня всi здоровi.А насправдi з нашою шоблою злодюг нам буде пi...ец.
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Надо всем погибшим от подлого вируса памятник воздвигнуть. Где? Да на Земле!
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сначала воздвигнем тебе за самый тупой комментарий
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