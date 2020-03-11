 Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар, - "слуга народу" Дубінський

Такий прогноз зробив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів

Нагадаємо, 10 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/$.

Водночас регулятор продав 557 млн ​​доларів США для підтримання курсу гривні.