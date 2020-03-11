 Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар, - "слуга народу" Дубінський

Такий прогноз зробив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.
"Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар", - написав він.
Нагадаємо, 10 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/$.
Водночас регулятор продав 557 млн доларів США для підтримання курсу гривні.
можна було і не утримувати гривню, задля піару і запевнення громадян - буцімто - от вам покращення, от ніхто вже не краде !
але ж коли "крали", грошей було більше і ціни нижчі.
парадокс, нє ?
дефолт требуют наши глаза
Это человек Коломойского, которому, в свою очередь, очень выгодна просадка курса. Поэтому и идёт попытка нагнетания паники, чтобы заработать на стаде, которое кинется к обменникам.
Что ж, пипл должен заплатить за нарушение заповеди : "Не сотвори себе кумира"
Ай які молодці, зелені коовани...
Усі у гівні, все у гівні у тут в"їжджає Ьені весь у білому.
Но не к концу марта а, например, летом...