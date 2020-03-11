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 Політика України, Економіка
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Все про:валюта (123) курс (84) Дубінський (78)

 Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар, - "слуга народу" Дубінський

Курс гривні до долара США наприкінці поточного місяця становитиме 27 грн/$.

Такий прогноз зробив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар", - написав він.

Прогноз курсу на кінець березня - 27 грн за долар, - слуга народу Дубінський 01

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Нагадаємо, 10 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/$.

Водночас регулятор продав 557 млн ​​доларів США для підтримання курсу гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180568
 
 
 Топ коментарі
 
Дубинский накидывает на вентилятор, Бене нужен дефолт, и паника.
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А когда по 8 будет? Наипали тех кто зробив разом? Прогноз курса на конец марта 27 грн за доллар, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3365
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казочка завершилась...
можна було і не утримувати гривню, задля піару і запевнення громадян - буцімто - от вам покращення, от ніхто вже не краде !
але ж коли "крали", грошей було більше і ціни нижчі.
парадокс, нє ?
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дефолт требуют наши сердца
дефолт требуют наши глаза
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О норм буду смотреть это кино (как жители Украины опустили сами себя)), кузницы своего счастья
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при чем тут дубинский-смотрите на москальский курс и переводите на гривну,ведь до сих пор гривна ПОЛНОСТЬЮ зависит от москалького рубля
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Рубль уверенно укрепляется,а гривна летит в пропасть.
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Так а курс и должен быть 27 как заложено в бюджете а иначе без дефицита никак.
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Хорошо тем у кого зарплата в долларовом эквиваленте.
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А умные люди поняли что это IT-шники.
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А соевым депутатам как? Не зашибись?
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если питарам мвф и европа не будет давать кредиты то посчитайте сколько времени они продержутса у власти.время пошло....
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Дубинский за пару дней уже несколько раз вбросы делал для раскручивания паники. Даже если объективные предпосылки есть для такого курса, он всё равно спецом усугубляет . . .
Это человек Коломойского, которому, в свою очередь, очень выгодна просадка курса. Поэтому и идёт попытка нагнетания паники, чтобы заработать на стаде, которое кинется к обменникам.

Что ж, пипл должен заплатить за нарушение заповеди : "Не сотвори себе кумира"
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ежу понятно, что этот андодыш работает на дефолт бабломойского.
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зачем постить высеры душевнобольного, неужели не понятно зачем это делается, спровоцировать панику на валютном рынке и привести к дефолту, как того хочет его кукловод чтоб за 3 копейки земельку скупить, причем вместе с холопами
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Цензор,аби рекламу мати куди тулити,навіть гімно на зразок ,54-а ОМБр не отримує державних нагород,опублікує.Але хто на його "Зраду" звертає увагу,окрім ворогів України-козлів з поросятами.
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Zебіл, подякуй "Цензору" що твоє гімно до сих пір ще не видалили.
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Де зелебобіки? Щось мало коментарів від них.
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Шестёрка коломойшина продолжает ванговать - сначала про дефолт, а теперь уже о падении гривны. Навангуй нам, гаденыш, когда ваш янелох вместе с тобой и коломойшей свалит, наконец, в Израиль?! Здесь вас в будущем ждёт суд за предательство Украины!
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А что Дубинский специалист в банковской сфере или это так дяде Бене надо. А к маю обещает дефолт. Так тогда напрашивается вопрос. Если со слов предыдущего правительства Зе команды экономика страны росла лучше чем в Европе, денег в избытку то что же тогда с гривной. Почему так резко опустела казна.
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Дубинський спец по фабрикації підлих і фальшивих звинувачень проти патріотів України.
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Просьба кто видел его, вернуть в палату, он не принял утренние лекарства.
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в Украине власть в руках бандитов и воров, увы
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Понабирали боргів, під 30 відсотків, щоби у рахунку повернутись до старого курсу гривні... Але попіарились на «міцній» гривні й насрали експортерам...
Ай які молодці, зелені коовани...
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неужели беня каломойский стал так топорно работать? или это личная инициатива дубЫнского?
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А що ЗЕдепутатам? Вони як отьримували 5 штук зеленими в конвертах, так і отримуватимуть. Зубожіння закінчилось, настав кінець бідності.
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Что это ЧМО там еще прогнозирует? Нафиг вы это печатаете? Прогнозы *********.
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Це ж як треба себе не любити, щоб проголусвати за Дубинського. . Він же по мажоритарці пройшов?
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Дубінський це скоріш фікалія Бені закинута на вентілятор.
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Дубінський це скоріш фікалія Бені закинута на вентілятор.
Усі у гівні, все у гівні у тут в"їжджає Ьені весь у білому.
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на самом деле, все может быть намного суровее, и 27 за 1 долл. покажутся цветочками...
Но не к концу марта а, например, летом...
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