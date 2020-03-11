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 Спецслужби РФ розпалюють расову ненависть у США на тлі передвиборчої кампанії, - New York Times

Російські спецслужби займаються розпалюванням расової ненависті в американському суспільстві, підбурюють до насильства прихильників переваги білої раси і провокують невдоволення серед афроамериканців.

Таких висновків дійшли представники спецслужб США, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, використовуються як старі (дезінформаційна кампанія перед виборами президента США в 2016 році), так і нові методи (вплив на крайні праві, неонацистські угруповання в США). Наприклад, ультраправих і їхніх опонентів у закритих групах і чатах у соцмережах підбурюють до насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги

Представники американських спецслужб упевнені, що росіяни не стільки хочуть допомогти комусь із кандидатів у президенти, скільки "створити відчуття хаосу" в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180567
 
 
 Топ коментарі
 
разве кацапские свиньи способни на что то еще кроме как гадить, везде и повсеместно?
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В НАТО должен быть создан центр противодействия и активной идеологической борьбы с кацапо-имперской заразой. Все, что они применяют по всему Миру нужно возвращать им с лихвой. Например - сеять раздор между Кавказом, Сибирью и москвой.
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Шизофреник путлер одержим идеей отомстить Западу за развал совковой империи. А на Западе закончилась эпоха Рейгана, Тэтчер и Маккейна.
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разве кацапские свиньи способни на что то еще кроме как гадить, везде и повсеместно?
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В НАТО должен быть создан центр противодействия и активной идеологической борьбы с кацапо-имперской заразой. Все, что они применяют по всему Миру нужно возвращать им с лихвой. Например - сеять раздор между Кавказом, Сибирью и москвой.
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Тупые амеры только сейчас доперли )) Это даже школьники уже давно видят ) Вопрос, нах им те спецслужбы все? Тоже самое происходит в Евпропе и ужи торчат также из ********.
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штоб нам быть такими тупыми, как они.. а то мы очень умные.. весь мир нам завидует Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times - Цензор.НЕТ 1259
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Ещё спецслужбы рф разгоняли фейки про то что Порох разворовывает армию итд чтобы поставить своего человека
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Гибридные войны - вызов современному миропорядку. В самом же мордоре саурон себе пожизненный трон обеспечил потому что зачистил все независимые СМИ и уничтожил всю оппозицию.
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А ещё они заставили Конституционный суд отменить закон о незаконном обогащении чиновников, чтоб свои люди могли незаконно обогащаться.
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Взагалі розпоясались. Придумали, що святий безсрібник парАшенко - олігарх. Нісенітниця!
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К стати ,на сегодняшний день так и нет данных о разворовывании армейских средств Порошенко. Главное дезу вбросить а то ,что эти ****** с опзж все в мацкве на 9 мая ,это не видите.?
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Шизофреник путлер одержим идеей отомстить Западу за развал совковой империи. А на Западе закончилась эпоха Рейгана, Тэтчер и Маккейна.
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Ну и чего Пентагон ждёт? Можно же зеркально ответить)
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Да ладно Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times - Цензор.НЕТ 7366
Подумаешь!
Вот здесь на ЦН давно сидят представители ФСБ...
Вот их главные тезисы:
...73% народа Украины зебилы
...президент Украины дебил
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Это серьезное обвинение. Можешь как-то обосновать?
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все правильно он пишет - ЦВК подтвердил и по народу и по дебилу
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Знайомий вчора розповідав - він був в одному славетному районному місті полтавської області. 8 марта ввечері з жінкою пішов в ресторан. Десь 2.5 години музики, пісень і плясок бидла - ЖОДНОЇ української пісні - все під кацапську попсу, і погану попсу, навіть не якусь нормальну. 3 години - він зафіксував. може і чотири, тому що він не спочатку почав фіксуати час.

Потім, каже, йдуть додому - йде компанія суржикового бидла і розмовляють на суржику яку вони вважають українською мовою - співають російський шансон - круга і ще когось він назвав - я не знаю шансонників тому не пам'ятаю.

Розумієте? Українське місто з історією. Патріоти фігові. І це не донецька чи луганська чи одесська.
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Разжигают в США,а полыхнёт на Рашке.Потом будут по ООН бегать в глаза заглядывать и спрашивать;Вы шо фраера,как так случилось,що мы разжигали у вас,а полыхнуло у нас?

Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times - Цензор.НЕТ 2363
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Большевики всегда сначала разводили хаос.
У них катехизисе записано: или будет наша власть, или будет хаос.
В гугле можно почитать: катехизис путина-шоломова в ссср.
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Кацапский кандидат в президенты - Мистер Хаос.
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опять пуйлу придется просить мулл кинуть ракеты в танкеры в персидском заливе, чтобы укрепить рупь.

Или, Сулеймани аллахнули и теперь просить некого - остается только истерить на украинском востоке, надеясь, что глотки безумных порохоботов свалят власть Зеленского и откроют пуйлу новое окно возможностей в Украине.
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Та не вже? Знову забрехався. Ти вже пиши щось логічне, чи щезни, советікус смердючий. Яке там у тебе звання?
😄
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ну что, милок, порохоботская брехня таки в границах организма не держится - наружу просится? Не утони в собственных фейкалиях... Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times - Цензор.НЕТ 5238

Я то от твоих слов русняком не стану, а вот ты от них как был, так и останешься
переносчиком совково-рюзкой мерзости из русни в америку.

Или вылешишься - во славу свободной Украины без такого как вы с мурзой совкового перегноя, не способного выразить ни одной здравой мысли без брехни, клеветы и хамства - типичного набора запоребриковой нечисти? Асилишь?
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Ти не відволікайся, працюй, тобі ж гроші за правду не платять. Бреши далі, троляка москальська
😄
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Твої начальники могли б прислати кого-нибудь більш розумного. А то у твоїх висловлюваннях немає логіки. Чи у вас вже нікого і не залишилось?
Так яке в тебе звання? Не відволікайся від теми розмови
🤔
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Йди вже, московітська брехлива троляка. Ти настільки нецікавий що більше не буду витрачати свій час на розмови з дурнями
🖕👉
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вот так и тужься, продолжай до полного извержения всей накопоившейся в организме порохоботской брехни.

Лучше - на пару с Мурзой. А то вы хоть и далеко, а умудряетесь гадить Украине аж с другого конца Атлантики, куда перенесли свой недолеченный вирус гомо советикусов - лживых, и нутром порченных, как и скрепная русня.
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Кацапе*долочь весь форум засрал. Активный имперец,киздуй менять свои копейки деревянные на нормальные деньги. Все равно в твои помои поверят только совкопитеки безмозглые
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С 1 апреля снимут ограничения на добычу нефти.
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Разумков анонсировал изменения в языковой закон.
Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире запрещенного сепарского телеканала 112 Украина.
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Ну так санції. Нехай везуть. Раша має сидіти під плінтусом.
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Новость сама по себе смешная. Вот русским афроамериканцы в одно место не уперлись)))) А Президента уже сделали, и в Америке, Хранции и в УКРАИНЕ.. Поляка надо менять, и прибалтов. Хоча то таке
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Це того президента в Омєрикє ви створили, який Джевеліни дав Україні?
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Не допоможе, кацапія вірить що, біль в дупі вгамовує кров іноземних діточок.
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Ну, тоді звинуватьте кацапів у державному тероризмі, відключіть їх від інтернету.
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До цього рано чи пізно прийдуть. При чому з двох сторін -"чебурнет форевер!" Спецслужби РФ розпалюють расову ненависть у США на тлі передвиборчої кампанії, - New York Times - Цензор.НЕТ 8871
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Амер. спецслужбы могут только констатировать? Очень круто.
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Уверен , что и на Цензоре лаптеногие изо всех сил разжигают межнациональную рознь .
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Точно только спецслужбы РФ?

Бо Трамп и сам недурен насчет расовой и гендерной дискриминации и вражды.
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Советую посмотреть документальный фильм "Большой хак" там показано, как русские проводят эти психологические операции и сеют хаос в США. Как разжигают национальную рознь. Поддерживают одновременно и нацистов и всякие ККК и в это же время поддерживают негров и мигрантов и на друг друга натравливают. в Украине они разжигали так Майдан и АнтиМайдан и поддерживали 2 стороны усердно, чтобы столкнуть лбами и посеять хаос в тылу врага. Украине нужно тоже такое вооружение по PSYOP, чтобы сеять хаос в России!!!
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Это они продемонстрировали моль с Эрдоганом в Сирии. он с молью поиграл и всех беженцев пропускает в Европу а назад поставил вояк с оружием и не пропускает. Вот шантаж Европы ,во всей красе. Эрдоган в доле с парашей.
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Це основний продукт засрашки. Іншого вони не вміють!
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зато наши "миротворцы", одурманенные путинской пропагандой, с помощью любителей Раши Ермака и Медведчука рвутся полобезаться с кремлевским карликом.
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