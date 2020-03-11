 Спецслужби РФ розпалюють расову ненависть у США на тлі передвиборчої кампанії, - New York Times

Таких висновків дійшли представники спецслужб США, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як пише видання, використовуються як старі (дезінформаційна кампанія перед виборами президента США в 2016 році), так і нові методи (вплив на крайні праві, неонацистські угруповання в США). Наприклад, ультраправих і їхніх опонентів у закритих групах і чатах у соцмережах підбурюють до насильства.
Представники американських спецслужб упевнені, що росіяни не стільки хочуть допомогти комусь із кандидатів у президенти, скільки "створити відчуття хаосу" в США.
Подумаешь!
Вот здесь на ЦН давно сидят представители ФСБ...
Вот их главные тезисы:
...73% народа Украины зебилы
...президент Украины дебил
Потім, каже, йдуть додому - йде компанія суржикового бидла і розмовляють на суржику яку вони вважають українською мовою - співають російський шансон - круга і ще когось він назвав - я не знаю шансонників тому не пам'ятаю.
Розумієте? Українське місто з історією. Патріоти фігові. І це не донецька чи луганська чи одесська.
У них катехизисе записано: или будет наша власть, или будет хаос.
В гугле можно почитать: катехизис путина-шоломова в ссср.
Или, Сулеймани аллахнули и теперь просить некого - остается только истерить на украинском востоке, надеясь, что глотки безумных порохоботов свалят власть Зеленского и откроют пуйлу новое окно возможностей в Украине.
😄
Я то от твоих слов русняком не стану, а вот ты от них как был, так и останешься
переносчиком совково-рюзкой мерзости из русни в америку.
Или вылешишься - во славу свободной Украины без такого как вы с мурзой совкового перегноя, не способного выразить ни одной здравой мысли без брехни, клеветы и хамства - типичного набора запоребриковой нечисти? Асилишь?
😄
Так яке в тебе звання? Не відволікайся від теми розмови
🤔
🖕👉
Лучше - на пару с Мурзой. А то вы хоть и далеко, а умудряетесь гадить Украине аж с другого конца Атлантики, куда перенесли свой недолеченный вирус гомо советикусов - лживых, и нутром порченных, как и скрепная русня.
Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире запрещенного сепарского телеканала 112 Украина.
https://ukrainian.voanews.com/a/bernie-sanders-and-russia/5318713.html
Бо Трамп и сам недурен насчет расовой и гендерной дискриминации и вражды.