 Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час заходів з температурному скринінгу й оформлення громадян прикордонники використовують безконтактні пірометри, медичні маски і одноразові рукавички. Крім того, є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри й антисептик для рук. Вони є в кожному прикордонному підрозділі.

Наразі в ДПСУ в наявності понад 460 пірометрів. При необхідних потребах у щоденному використанні медичних масок і гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечено ними орієнтовно до 7 діб. І поповнення запасів відбувається постійно", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що за дорученням прем'єр-міністра України Державна прикордонна служба оперативно повідомила про потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці.