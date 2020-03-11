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 Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ

Прикордонники забезпечені достатньою кількістю засобів індивідуального захисту для проведення температурного скринінгу тих, хто в'їжджає, запаси постійно поповнюються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час заходів з температурному скринінгу й оформлення громадян прикордонники використовують безконтактні пірометри, медичні маски і одноразові рукавички. Крім того, є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри й антисептик для рук. Вони є в кожному прикордонному підрозділі.

Наразі в ДПСУ в наявності понад 460 пірометрів. При необхідних потребах у щоденному використанні медичних масок і гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечено ними орієнтовно до 7 діб. І поповнення запасів відбувається постійно", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що за дорученням прем'єр-міністра України Державна прикордонна служба оперативно повідомила про потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180566
 
 
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...і землетрясця на додачу

Сьогодні вдень італійці вихопилися з своїх будинків на півночі країни після того, як землетрус сколихнув Тоскану на тлі зростаючої спалаху коронавірусу в країні .
Землетрус магнітудою 2,6, який вдарив близько милі на північ від Камайоре, був зафіксований Італійським інститутом геофізики та вулканології о 2.17 за місцевим часом.
Він мав епіцентр у провінції Лукка в Тоскані та глибиною близько п'яти миль, повідомляє ANSA .
Спочатку не було повідомлено про пошкодження, хоча люди в Камайоре та поблизу Віареджо відзначали відчуття «вібрації від землі».
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За перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года
В Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением. Об этом сообщают японские СМИ.
В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны сообщили, что за перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года, штраф на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов) или сочетание обоих наказаний.
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Украина не Япония - у нас свободная страна.... для зам. министров здравоохранения Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6543
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Резиновые перчатки- 1000грн,маски 2000( стопудово)
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Полная ложь, пограничники масками не обеспеченны вообще, может кто то и обеспечен но на некоторые пункты пропуска из даже не выдавали.
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