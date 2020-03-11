 Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Під час заходів з температурному скринінгу й оформлення громадян прикордонники використовують безконтактні пірометри, медичні маски і одноразові рукавички. Крім того, є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри й антисептик для рук. Вони є в кожному прикордонному підрозділі.
Наразі в ДПСУ в наявності понад 460 пірометрів. При необхідних потребах у щоденному використанні медичних масок і гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечено ними орієнтовно до 7 діб. І поповнення запасів відбувається постійно", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що за дорученням прем'єр-міністра України Державна прикордонна служба оперативно повідомила про потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці.
Сьогодні вдень італійці вихопилися з своїх будинків на півночі країни після того, як землетрус сколихнув Тоскану на тлі зростаючої спалаху коронавірусу в країні .
Землетрус магнітудою 2,6, який вдарив близько милі на північ від Камайоре, був зафіксований Італійським інститутом геофізики та вулканології о 2.17 за місцевим часом.
Він мав епіцентр у провінції Лукка в Тоскані та глибиною близько п'яти миль, повідомляє ANSA .
Спочатку не було повідомлено про пошкодження, хоча люди в Камайоре та поблизу Віареджо відзначали відчуття «вібрації від землі».
В Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением. Об этом сообщают японские СМИ.
В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны сообщили, что за перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года, штраф на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов) или сочетание обоих наказаний.