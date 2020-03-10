 За п'ять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи на запит нардепа Сергія Власенка, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільші суми припали на 2015–2016 роки – 560,30 млн грн і 369,12 млн грн, відповідно.
Крім цього, Україна переказала 38 млн грн пені за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду.
За даними Мін’юсту, у 2019 році на розгляді Європейського суду з прав людини перебувало 8833 заяви проти України. З них 6800 заяв стосувалися подій на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
"Йдеться про всі заяви, які перебувають у провадженні Європейського суду, навіть ті, у яких Європейський суд ухвалив рішення, але воно не набуло статусу остаточного. Станом на 20 лютого 2020 року Україна перебуває на третьому місці серед держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді", – сказано у відповіді міністра юстиції.
И я знаю этого человека... (с)
ЕСПЧ дела рассматривает по несколько лет
и 50% выплаты в 2015 г., т.е. по репрессивным делам Яныка
или по твоему Порох должен был сам как царь Соломон судить ?
при чем здесь Украинское государство ?
В ЕСПЧ любые дела рассматриваются 3-10 лет.
Это самые обычные сроки для этого суда.
Україна вроді не входить в Євросоюз і відповідну ніякої юрисдикції ЄСПЛ тут немає.
Может пора из зарплаты судей и прокуроров ПЛАТИТЬ ? Кто то должен отвечать за дурь