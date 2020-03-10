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 Політика України
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Все про:запит (19) Європейський суд з пр... (241) Малюська Денис (50)

 За п'ять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська. ДОКУМЕНТ

Починаючи з 2015 року, Україна виплатила 1 млрд 52 млн гривень за результатами розгляду справ у Європейському суді з прав людини.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи на запит нардепа Сергія Власенка, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільші суми припали на 2015–2016 роки – 560,30 млн грн і 369,12 млн грн, відповідно.

Крім цього, Україна переказала 38 млн грн пені за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду.

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За даними Мін’юсту, у 2019 році на розгляді Європейського суду з прав людини перебувало 8833 заяви проти України. З них 6800 заяв стосувалися подій на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Йдеться про всі заяви, які перебувають у провадженні Європейського суду, навіть ті, у яких Європейський суд ухвалив рішення, але воно не набуло статусу остаточного. Станом на 20 лютого 2020 року Україна перебуває на третьому місці серед держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді", – сказано у відповіді міністра юстиції.

За пять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська 01
За пять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180565
 
 
 Топ коментарі
 
99% - выплаты по заведомо слитым делам в карман чиновников от минюста.
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Судовий беспрєдєл , за 5 років правління Соєвого , лише зміцнився - позови до ЄСПЧ , це зайве тому підтвердження !
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Вот и выходит , что у власти идиоты , которые создают людям проблемы ( жто коррумпированные местные власти, судьи, прокуроры и т д) а УКРАИНА ПОТОМ ВЫПЛАЧИВАЕТ ШТРАФЫ
Может пора из зарплаты судей и прокуроров ПЛАТИТЬ ? Кто то должен отвечать за дурь
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99% - выплаты по заведомо слитым делам в карман чиновников от минюста.
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и 50% выплаты в 2015 г., т.е. по репрессивным делам Яныка
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Начиная с 2015 года, Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека.

И я знаю этого человека... (с)
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Судовий беспрєдєл , за 5 років правління Соєвого , лише зміцнився - позови до ЄСПЧ , це зайве тому підтвердження !
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а вот трындеть не надо

ЕСПЧ дела рассматривает по несколько лет
и 50% выплаты в 2015 г., т.е. по репрессивным делам Яныка
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"по несколько лет" - тобто "по репрессивным делам Соєвого" рішення і ще будуть виноситись !
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будут, на то и кривые украинские суды с с криворукими прокурорами, которые даже вора и казнокрада не могут правильно засудить.

или по твоему Порох должен был сам как царь Соломон судить ?
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По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8833 заявления против Украины. Из них 6800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net.ua/n3180565
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это как?
при чем здесь Украинское государство ? За п'ять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська - Цензор.НЕТ 2669
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И все віплаті пошли с нашего кармана мі платим налоги чиновники их успешно просерают и не несут никакой ответственности
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Кстати, хочу сразу просветить всех:
В ЕСПЧ любые дела рассматриваются 3-10 лет.
Это самые обычные сроки для этого суда.
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Дела первой категории в среднем рассматриваются меньше года, учи матчасть.
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Нормалек, судьи с прокурорами 10 лярдов поимели
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Чисто теоретичне питання, а який сенс для України взагалі виконувати будь-які рішення ЄСПЛ, тим більше якщо ці рішення деколи абсурдні.
Україна вроді не входить в Євросоюз і відповідну ніякої юрисдикції ЄСПЛ тут немає.
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А коли в суд ті справи подавались, Малюська? Це так заради обєктивності... Думаю не проблема дати цю статистику.
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Это та лошара, которая ныла , что на 80тыс. не прожить? Почему его оставили, чей он заднеприводный любовник? Рюкзака?Дубининского? Бужининского?
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Вот и выходит , что у власти идиоты , которые создают людям проблемы ( жто коррумпированные местные власти, судьи, прокуроры и т д) а УКРАИНА ПОТОМ ВЫПЛАЧИВАЕТ ШТРАФЫ
Может пора из зарплаты судей и прокуроров ПЛАТИТЬ ? Кто то должен отвечать за дурь
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Жоден суддя не несе відповідальності за винесені неправосудні рішення, тому і далі так буде. А якби отой мільярд розкинули на суддів від першої до касаційної інстанцій, що виносили ці рішення на прокурорів і слідчих які фальшували справи, а як наслідок звільнення всіх причетних і видача "вовчого білету" без перспектив подальшого працевлаштування в державних органах і суддівської і прокурорської пенсії, то напевно б таких рішень було б набагато менше.
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