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 Політика України
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Все про:Разумков Дмитро (405) Формула Штайнмаєра (181)

 Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив можливість появи "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Формула Штайнмаєра" - це лише абзац. Не можна імплементувати або не имплементувати абзац. Він має бути опрацьований, і ті позиції, які не суперечитимуть інтересам держави можуть бути включені в ті чи інші законопроєкти. Однак "формула Штайнмаєра", як формула, з'явитися в такому формулюванні в якомусь законі навряд чи зможе", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та РФ підписали комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Йдеться про версію формули, яку узгодили "нормандська четвірка" і тристороння контактна група.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада знайде, як закріпити "формулу Штайнмаєра" в законодавстві до зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180564
 
 
 Топ коментарі
 
Це - не абзац, а повний абзац.
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если так заговорили то явно что-то пропихнуть пытаются.....
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И с этим полным абзацем согласился безоговорочно предатель Бубочка.
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Еще одно недоразумение пыжится сделать умное лицо.
А внутри - только ворье и *************!!!!!!
Они все уже надоели!!!
Когда менять будем??????????????
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Весною 2024.
Кого Ви намітили новим Президентом? Марув?
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Есть и другие кандидаты. Например - Монатик, Егор Лупан, Виталька.
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Не, Марув круче по любому. Такая властная, строгая женщина- президент в коже и нейлоне. Мечта всех дрочеров от 18 до 45. Победит водинтур, полюбому, нехер гадать даже Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 5081
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Единственно правильный кандидат в президенты на выборах 2024 года - это "напалмовая" блогерша Янина Соколова.
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Ну да, ей бы голову почаще мыть и вообще красота Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 1952
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А Ківа ?
Твєрдая рука.
Как многіє любят.
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Потеплішає і люди вже на Майдан вийдуть, маю надію що Зе влада піде добровільно, може навіть зеленського в тюрму не посадять, все залежить як вони себе поводити будуть.
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Петики и Майдан? Не смешите мои тапки! А кроме петиков, некому больше шатать ситуацию.
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Портнов мечтает о полной ликвидации патриотов

Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 2801
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І ніхто з нинішньої влади, тут не бачить ніякого криміналу.
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Не суетись, разберутся и без соевых маразматиков.

А то тебя послушать, так Порохнявый не в правительстве Овоща работал и с беркутом позировал, а прошлый майдан организовывал ))
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Путлер продлил себе бессмертие, потому слуги соседнего народа, малоросы, совкодрочеры и прочие манкурты воспряли духом и принялись усиленно смотреть в шоколадный глаз своего кремлевского хозяина.
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если так заговорили то явно что-то пропихнуть пытаются.....
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зели превратят абзац в полноценную зраду
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Однако "формула Штайнмайера", как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", - отметил Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3180564

Та вам клоунам вірити - це себе обманювати Формула Штайнмайера - это лишь абзац, в такой формулировке она вряд ли появится в законе, - Разумков - Цензор.НЕТ 8532
Нема довіри владі Зе, та ії і не було ніколи ))
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Ложь. От формулы Штайнмаера Порошенко отказался, довольно быстро осознав, что это путь к сдаче национальных интересов. Если бы не отказался, Зеленскому не о чем было бы договариваться.
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То може і кабального мінську -2 не було підписано і ососбл статусу луганди з амністією для бойовиків не було прочавлено у ВР у 2014? Головне вчасно зректися власних переконань поки не пізно. Все за що боровся петя впродовж свого президентства сьогодні вимагає кремль, а зеля лише впроваджує в життя його доробок
12.12.19 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo

10.12.19 Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/news/3164564/bez_zakonu_pro_amnistiyu_na_donbasi_moje_povtorytysya_srebrenytsya_putin_video
26.02.20 Без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - Лавров https://censor.net.ua/ua/news/3177974/bez_zakriplennya_osoblyvogo_statusu_donbasu_zustrichi_v_normandskomu_formati_ne_bude_lavrov
10.12.19 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін https://censor.net.ua/ua/news/3164435/*********************************************************************************************************
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"Абзац Штанмайера" - так бы сразу и говорили.
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Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 5614 ЗеБєня

@ze_benya

·49 с

Таке враження шо над нами проводять психологічні дослідження.
Разумков: "Рада, читай "Слуги урода", хочуть змінити Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" офіційно вступив в силу в Україні 16 липня та вже зміни пройшли погодження комітету".
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Це дійсно есперимент - скільки українці зможуть терпіти обсирання зверху.
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Чому терпіти?
Судячи з постів 73,22% терпіли з 2014 по 21.04.2019 владу шоколадного бариги мародьора.
А зараз вони наслаждаются жизнью без нього.
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Тема про те,як колонізатори ділять українські пироги і за крихітки сиру чубаються поросенки під столом.
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_Ясно: через форточку Овертона начали внедрять идею о внедрении путинских хотелок под видом "формулы шайтана" в законодательство Украины. Внимание, это - предатели и враги Украины! Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 8457
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Ну, головна путінская хотєлка: «Кто угодно, только нє Порошенко!», пройшла.
А далі вже буде легше.
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Иди нах. со своим штанмаером. Чтобы вас всех коронавирус скосил
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Капітуляція- одне слово. Навіть не абзац. Та суті це не міняє
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Разумков,ты в детстве в игру"Купи слона играл"?Вот Украине,предлагают купить слона Штанмайра,который Украине нафиг не нужен.Не было бы слона Штанмайера,был бы слон Шрёдера,чи когось ще...Если тебе ще будут предлагать слона,отвечай:Шкаф продан,могу предложить никелированную кровать с тумбочкой Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 9131
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ще б пак ! інакше вас тоді вже винесуть живцем на кладовище історії
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