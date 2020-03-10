 Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Формула Штайнмаєра" - це лише абзац. Не можна імплементувати або не имплементувати абзац. Він має бути опрацьований, і ті позиції, які не суперечитимуть інтересам держави можуть бути включені в ті чи інші законопроєкти. Однак "формула Штайнмаєра", як формула, з'явитися в такому формулюванні в якомусь законі навряд чи зможе", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та РФ підписали комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Йдеться про версію формули, яку узгодили "нормандська четвірка" і тристороння контактна група.

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