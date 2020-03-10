 Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".
"Формула Штайнмаєра" - це лише абзац. Не можна імплементувати або не имплементувати абзац. Він має бути опрацьований, і ті позиції, які не суперечитимуть інтересам держави можуть бути включені в ті чи інші законопроєкти. Однак "формула Штайнмаєра", як формула, з'явитися в такому формулюванні в якомусь законі навряд чи зможе", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та РФ підписали комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Йдеться про версію формули, яку узгодили "нормандська четвірка" і тристороння контактна група.
Це - не абзац, а повний абзац.
А внутри - только ворье и *************!!!!!!
Они все уже надоели!!!
Когда менять будем??????????????
Кого Ви намітили новим Президентом? Марув?
Твєрдая рука.
Как многіє любят.
А то тебя послушать, так Порохнявый не в правительстве Овоща работал и с беркутом позировал, а прошлый майдан организовывал ))
Та вам клоунам вірити - це себе обманювати
Нема довіри владі Зе, та ії і не було ніколи ))
12.12.19 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
10.12.19 Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/news/3164564/bez_zakonu_pro_amnistiyu_na_donbasi_moje_povtorytysya_srebrenytsya_putin_video
26.02.20 Без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - Лавров https://censor.net.ua/ua/news/3177974/bez_zakriplennya_osoblyvogo_statusu_donbasu_zustrichi_v_normandskomu_formati_ne_bude_lavrov
10.12.19 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін https://censor.net.ua/ua/news/3164435/*********************************************************************************************************
ЗеБєня
@ze_benya
·49 с
Таке враження шо над нами проводять психологічні дослідження.
Разумков: "Рада, читай "Слуги урода", хочуть змінити Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" офіційно вступив в силу в Україні 16 липня та вже зміни пройшли погодження комітету".
Судячи з постів 73,22% терпіли з 2014 по 21.04.2019 владу шоколадного бариги мародьора.
А зараз вони наслаждаются жизнью без нього.
А далі вже буде легше.