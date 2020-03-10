EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  545  9
Все про:візит (770) Швейцарія (105) Разумков Дмитро (405) Соммаруга Симонетта (2)

 Президент Швейцарії Соммаруга вперше відвідає Україну

Вперше за всю історію незалежності України заплановано офіційний візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.

Про це голова ВР Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде перший візит президента Швейцарії до України за всю історію незалежної держави Україна. Швейцарія допомагає багато на сході нашої держави. Це єдина країна, яка допомагає нашим громадянам, що живуть на лінії зіткнення, і допомагає навіть тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - зазначив очільник парламенту

Зазначимо, що у Швейцарії посаду президента і віцепрезидента по черзі обіймають члени Федеральної ради, що складається з семи міністрів. При цьому ключові проблеми вирішуються колегіально. Президент головує на засіданнях уряду, і за однакової кількості голосів його думка стає вирішальною, він також приймає глав іноземних держав, які відвідують з візитами Швейцарію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков: Україна може залучити швейцарський досвід у питанні референдумів

Міністра навколишнього середовища, транспорту, енергетики і зв'язку Швейцарії Симонетту Соммаругу обрано президентом країни на 2020 рік. Віцепрезидентом країни на 2020 рік обрано міністра економіки, освіти і досліджень Гі Пармелена.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9-10 березня перебував у Швейцарії з офіційним візитом.

Візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги заплановано на березень 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180563
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Таки самолично привезет Гаранту часы Hublot...
Чет сериал вспомнился, не скажу какой
 показати весь коментар
 
 
Не, Хубло- это другой человек
Зеленский зелен еще, носить это... короче носить такие часы
 показати весь коментар
 
в 2024-2027)?))ЕКЛОУНЫ. попахивает прошлым их папашек-совковых руководителей на соц пайке...
 показати весь коментар
 
Хочет наверно на говорящую собачку посмотреть и пообщаться с президентом Коломойским..
 показати весь коментар
 
 
Так по его приглашению и едет, от нашего вашему столу, Беня то в Швейцариях ховался, теперь вот пригласил показать свои земли.
 показати весь коментар
 
Швейцарія дуже багата країна, може дадуть нам грошей?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору