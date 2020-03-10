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Все про:візит (770) Грузія (648) Зурабішвілі (26) COVID-19 (607)

 Президент Грузії Зурабішвілі через коронавірус скасувала робочі поїздки в Україну, Болгарію і Бельгію

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, зокрема в Україну, через небезпеку, пов'язану з розповсюдженням епідемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузія online".

Як зазначається, Зурабішвілі скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.

"Президент Грузії, в координації з іншими гілками влади, скасувала заплановані в Болгарію, Україну і Бельгію візити. До публікації про це рішення було повідомлено наших партнерів", - сказано в повідомленні.

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За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в Грузії зросла до 23 осіб.

Детальнішу інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180561
 
 
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Динамика заболеваемости / обнаружения новых случаев по странам после обнаружения 50 первых заболевших.

Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию - Цензор.НЕТ 4736
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Тітонька знає, що зустрічі з однією людиною з України нічим гарним не закінчуються.
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Кличко молодец. А власть будет людям по 300 гр. загонять. Ну и кто теперь барыжит?

Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию - Цензор.НЕТ 5186
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Кличко пока мер города. А вот когда бубочку двинут ногой под зад -- может и станет центральной властью. А пока он понял, что верить тупому вранью бубочкиной команды про "почти закупленные" тесты -- самое бесполезное дело. Они всегда врут, просто не переставая.
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