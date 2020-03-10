 В Україні було зафіксовано 40 підозр на коронавірус, 35 не підтвердилися, 1 випадок лабораторно підтверджено, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зараз у вірусологічній лабораторії є ще 4 зразки, які вивчаються. Їхні результати будуть відомі найближчим часом.
Від початку спалаху в світі COVID-19 у Центр громадського здоров'я України надійшло 40 повідомлень про підозру на це захворювання. 36 зразків вже досліджено, з них 35 негативні і 1 лабораторно підтверджений випадок.
"Відповідно до рекомендацій ВООЗ, підтверджений зразок Україна направила в лабораторію в Лондоні на верифікацію. Сьогодні вранці отримали результати, які повністю підтверджують результати нашої лабораторії. Це демонструє високу кваліфікацію українських фахівців. Тому з упевненістю можемо сказати, що все, що було зроблено в нашій лабораторії, відповідає європейським стандартам", - підкреслив Ляшко.
Заступник міністра зазначив, що центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я зараз справляється з тією кількістю зразків, які вимагають досліджень.
Бритва Оккама@RazortongueN1 11 ч
Билл Гейтс пожертвовал 125 млн долларов на поиск лекарства от коронавируса.
И как великий вирусолог - езжай в Китай или сразу в ВОЗ. Твой невиданный талант, видеть зараженных , просто глядя в компьютер - оценят и бабала дадут.
do not resuscitate@Nat_anest 12 ч
Вчера прочитал наверное одно из лучших сравнений:
nCoV это DDoS-атака на систему здравоохранения.
Как точно сказано!
"В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав"
40 підозрювали; 35 не боліють; 1 заболів; ... Так де ще чотири? Упорхнули у небо, чи втікли?
не так, как у тех четырёх без вести пропавших (или павших?)
Только умоляю - не бегайте как на с..ачку в больницу (чтобы на халяву провериться). Не ровен час столкнетесь с реально больным и действительно что то подцепите.
Юерегите здоровье и нервы.
do not resuscitate@Nat_anest
В Италии отозвали с пенсии 5000 врачей и 15000 медсестер.
Количество коек ОАИТ увеличивают с 5000 до 7500 в 462 отделениях по всей стране.
Пенсионеры кстати самая уязвимая группа для поражения, но видимо сам совсем туго стало с персоналом. Это не Китай конечно.