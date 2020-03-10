EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  1779  25
Матеріали за темою:
Все про:вірус (377) Ляшко Віктор (39) COVID-19 (607)

 В Україні було зафіксовано 40 підозр на коронавірус, 35 не підтвердилися, 1 випадок лабораторно підтверджено, - МОЗ

Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за останні дні було досліджено 20 зразків, які були взяті у людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Всі зразки - негативні, у цих людей немає коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зараз у вірусологічній лабораторії є ще 4 зразки, які вивчаються. Їхні результати будуть відомі найближчим часом.

Від початку спалаху в світі COVID-19 у Центр громадського здоров'я України надійшло 40 повідомлень про підозру на це захворювання. 36 зразків вже досліджено, з них 35 негативні і 1 лабораторно підтверджений випадок.

"Відповідно до рекомендацій ВООЗ, підтверджений зразок Україна направила в лабораторію в Лондоні на верифікацію. Сьогодні вранці отримали результати, які повністю підтверджують результати нашої лабораторії. Це демонструє високу кваліфікацію українських фахівців. Тому з упевненістю можемо сказати, що все, що було зроблено в нашій лабораторії, відповідає європейським стандартам", - підкреслив Ляшко.

Читайте також: Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов

Заступник міністра зазначив, що центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я зараз справляється з тією кількістю зразків, які вимагають досліджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180560
 
 
 Топ коментарі
 
Не понимаю. Власти говорят о введении карантина, а в стране один случай инфекции.Это что такое? Или брешут или сошли с ума.
 показати весь коментар
 
100% брехня зная наших чиновников....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не понимаю. Власти говорят о введении карантина, а в стране один случай инфекции.Это что такое? Или брешут или сошли с ума.
 показати весь коментар
 
 
десятки умерших от пневмонии тебя не озадачивают? а труп уже нет смысл обследовать на новый вирус
 показати весь коментар
 
 
Там же в статье написано - результаты ещё неизвестны
 показати весь коментар
 
 


Бритва Оккама@RazortongueN1 11 ч

Билл Гейтс пожертвовал 125 млн долларов на поиск лекарства от коронавируса.
 показати весь коментар
 
фармацевты срубят миллиарды пусть хоть с лям нас умрет
 показати весь коментар
 
Немає чим перевіряти, випадків вже більше 500, проте нічим їх підтвердити.
 показати весь коментар
 
 
а чего это всего 500 ? это даже не по одному на район. Жечь , так жечь - 5000 - вот так уже будет лучше.
И как великий вирусолог - езжай в Китай или сразу в ВОЗ. Твой невиданный талант, видеть зараженных , просто глядя в компьютер - оценят и бабала дадут.
 показати весь коментар
 
_Керня собачачья! Лапша от паталогических лжецов на оттопыренные уши лопоухих избирателей янелоха.
 показати весь коментар
 
 


do not resuscitate@Nat_anest 12 ч

Вчера прочитал наверное одно из лучших сравнений:
nCoV это DDoS-атака на систему здравоохранения.
Как точно сказано!
 показати весь коментар
 
От же ш яке воно блудословне отой Мінздрав!
"В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав"
40 підозрювали; 35 не боліють; 1 заболів; ... Так де ще чотири? Упорхнули у небо, чи втікли?
 показати весь коментар
 
Тот один, что заболел, у него, вроде все пока в порядке. Наш чел - кремень.
 показати весь коментар
 
 
...ну дай Бог, что бы у него было всё в порядке...
не так, как у тех четырёх без вести пропавших (или павших?)
 показати весь коментар
 
Брешуть, бо не можуть провести аналізи, немає тест-систем, взагалі медицини немає.
 показати весь коментар
 
 
Тес системы ужу давно есть. Скоро и в аптеках появятся и такие истерики как вы, смогут от души оторваться , делая себе и окружающим тесты, хоть каждые пол часа. (А за одно подкормив фармакологическую мафию).
Только умоляю - не бегайте как на с..ачку в больницу (чтобы на халяву провериться). Не ровен час столкнетесь с реально больным и действительно что то подцепите.
Юерегите здоровье и нервы.
 показати весь коментар
 
 


do not resuscitate@Nat_anest





В Италии отозвали с пенсии 5000 врачей и 15000 медсестер.
Количество коек ОАИТ увеличивают с 5000 до 7500 в 462 отделениях по всей стране.
Пенсионеры кстати самая уязвимая группа для поражения, но видимо сам совсем туго стало с персоналом. Это не Китай конечно.
 показати весь коментар
 
 
Начиная с завтрашнего дня, количество официальное будет расти. Если же нет, значит врут.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору