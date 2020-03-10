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Все про:обстріл (6059) Донбас (15504)

 Обстріл автомобіля ЗСУ 10 березня було здійснено терористами із-за спин мирного населення, - штаб ООС

Під час нинішнього загострення на лінії зіткнення, озброєні формування Російської Федерації вдалися до звичної манери ведення обстрілу із-за спин мирного цивільного населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У штабі операції Об'єднаних сил за допомогою геоінформаційної системи була проведена реконструкція нинішнього обстрілу противником автомобіля підрозділу Об'єднаних сил із протитанкового ракетного комплексу.

Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості і місця влучання дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право - вів вогонь із позицій, які були розташовані за будинками мирних жителів.

Такі дії російських окупантів значно ускладнювали завдання підрозділів ООС з нанесення прицільних ударів по ворожих вогневих точках окупантів. Адже противник чудово розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не будуть вести вогонь по домівках мирних жителів. Ці злочинні дії характерні тільки для російських окупаційних військ".

Читайте також: Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180559
 
 
 Топ коментарі
 
Зелькины повстанцы развлекаются. И вообще, когда этот клоун перестанет наживаться на войне?
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Барани ! Треба іпашити зразу ж у відповідь ! Яки нах мирні там ?? Ті що курва у 2014 році блокували наші війскові колонни ? Ті що бігали з кацапськми триколорами та мукали Расея Путен ?
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Зе прав. За зраду треба вішати. І тут зрозуміло, хто перший на чергу.
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думаешь ОНО само удавится ?
марні сподівання
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Зелькины повстанцы развлекаются. И вообще, когда этот клоун перестанет наживаться на войне?
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таки просто тупая отмазка почему ответка была через час по пустым позициям
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"постреливают"
повторяется апрель-май 14-го с "мирным населением" ?

при Порохе такого не было
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виноваты недоразвитые 73%приведшие к власти запрданцев рашистских
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Обстрел автомобиля ВСУ 10 марта был совершен террористами из-за спин мирного населения пособников террористов.
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Все как куйло учил.пусть зеЛеный чмырь ме6ьш5 в шлаза смотрит.а больше команды на огонь на опережение дает.
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Как ***** учило - "встанем за спинами женщин и детей, не впереди, а сзади"
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И что єто оправдание єто расписались в своей некомпетентности и безволии руководства в ответе терам , каждій день одно и тоже ребята у Вас там совесть не мучает от смертей и ранениях солдат безответной
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Барани ! Треба іпашити зразу ж у відповідь ! Яки нах мирні там ?? Ті що курва у 2014 році блокували наші війскові колонни ? Ті що бігали з кацапськми триколорами та мукали Расея Путен ?
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Вчиться курва у Турціі а краще у Ізраіля
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Немає "мирних жителів" на окупованих територіях , є або посібники окупанта і заручники окупанта .
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По ходу в ответ запрещено стрелять, вот и выдумывают сказки про позиции вблизи домов.
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Дозволили через годину п*ятнадцять хвилин.
Куди, питається, і по кому вже стріляти ?
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Одни маты. Зеля, ты еще глаза в глаза не нагляделся ?
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Штаб ООС зробив відкриття. Усім по грамоті!
Взагалі-то по Пісках можна стріляти ТІЛЬКИ з території Донецька, Ясинуватої або північної Макіївки. Це все території з будинками мирних мешканців (я це знаю й без геоінформаційної системи). Паганелі чортові. І взагалі-то так само відбувається вже з 14-го року. Прівєт!
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73 % -- это последствия вашего голосования. Вы сделали наших воинов разом. Ну хоть посмеетесь.
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Раздупляж зеленый. Пожалуйтесь в обсе, там посочувствуют.
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А ударные беспилотники вы для красоты закупали? Турки с помощью таких "птичек" устроили кацапам ад на земле. А вам они зачем?
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Заява от преЗедента будет или как??!.......
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путин введи… да-да, помним мирное население…
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И как там Сивохо с его платформой примирення Опять затянул туже песню о презентации этого бреда уже в эту пятницу. Но комментарии на ФБ тварюка закрыл
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Один чоловік ЮБ в коментарі написав, що за Наєва так робили. І відповідали.
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Боевые потери в войсках во время Зе перемирия, выше,чем во время активных боевых действий во времена Порошенко
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не можете отвечать огнем из за мирняка?...
тогда умирайте молча...
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По этому во ВСЕХ нормальных странах, ВСЕ нормальные правительства, ПЕРВОЕ, что делают - ВЫГОНЯЮТ НАХ все гражданское население из зоны конфликта!!!
А кто не уходит - объявляют пособниками террористов.
А мы тут с ними возимся, продукты-воду-электричество бесплатно поставляем, пропускные пункты организовываем, мосты строим, .....
ТФУ, ПРОТИВНО!!!

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Этот штаб уже несёт шо попало,блин.Та орки если бы и с открытой местности стреляли ну и шо?Они знают,что ответки,как минимум,полчаса не будет.
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****, ненавиджу тебе, Зелена тварюка і твоїх сектантів. В історії України ти залишишся посміховіськом. Побачив вже мир в очах Х.ла?
Гнида...
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Що там сівоха з янолохом про амністію для АпАлченцев казали?
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Можно уга...дошить их в другом месте. Разведка, к примеру, часто жалуется, что "Грады", танки стоят вне оговоренных мест отведения, так в чём проблема?
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Проблема - мелкая, гундосая, на "Зе" называется.
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Їм там народ на фб трошки пише ...
Мусять хоч щось відповідати.
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Долбо#бы, ответить так, чтобы не было даже что собрать. Режьте мразей, рвите, калечте ублюдков! Сивохо с целым министерством во главе с соплёй на передовую! Наши Герои погибают каждый день! Царствие небесное, Герои-защитники! Преклоняю колено и голову.
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Турецькі дрони виколупали би іх і за мирними,дадеко не мирними,мешканцями.Якби Президентом у нас був Єрдоган.
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А в цей час опзж у держдумі розробляють план братання
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А чего вы удивляетесь. Стрелять нельзя, вдруг в друзей сивохи попадете.
А сейчас начался с подачи нового министра обороны тарана откровенный саботаж - боеприпасы не подвозят, топливо, питание......
Скоро боеприпасы отберут, что бы кацапам удобней было убивать Украинцев.
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Квак там Зесцыкля их называл: повстанцы? не, - бунтари!
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Опять двадцать пять одна и та же история повторяется, у нас убитые а мы не даем ответку потому что стреляли тамженашилюди. Да вы с***ки всю страну так просрете. Поетому нужно вводить военное положение на дамбасе, вывозить всех мирных, а кто остался того зачистить
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Штаб ООС такие же пособники преступников которые и совершили обстрел. Потому что ето допустили и даже неоднократно поощряли своими действиями.
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надо просто подальше отвести, за карпаты
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Вот читаешь любое официальное заявления и уже машинально ищешь-где соврали? Так во всем. ГЛавковерх шо ни скажет-читай наоборот было,так его подчиненные. В СССР раньше было. Впечатление такое,шо это не россияне мирными жителями прикрылись,а Генштаб этим фактом прикрывает свое бездействие по ответному огню.
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Вы там что, идиоты? Какие мирные жители на 6 году войны???
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Ще скажіть, що це для вас новина ...

До спільного патрулювання вже готові ?
Всім військовим рот закрили ?
Це ж на сьогодні ваше головне завдання: примусити їх мовчати.
То з 2014-го їм можна було писати в фб і критикувати, а тепер при нових мордах - ніззя, бо нарика тіпає.
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10.03. Штаб ООС: украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Источник: https://censor.net.ua/n3180559
10.03. Штаб ООС: военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий. Источник: https://censor.net.ua/n3180552
Пока зеленое гавнокомандование молчит штаб ООС выкручивается как может. Может херово.
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