 Обстріл автомобіля ЗСУ 10 березня було здійснено терористами із-за спин мирного населення, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У штабі операції Об'єднаних сил за допомогою геоінформаційної системи була проведена реконструкція нинішнього обстрілу противником автомобіля підрозділу Об'єднаних сил із протитанкового ракетного комплексу.

Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості і місця влучання дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право - вів вогонь із позицій, які були розташовані за будинками мирних жителів.

Такі дії російських окупантів значно ускладнювали завдання підрозділів ООС з нанесення прицільних ударів по ворожих вогневих точках окупантів. Адже противник чудово розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не будуть вести вогонь по домівках мирних жителів. Ці злочинні дії характерні тільки для російських окупаційних військ".

Читайте також: Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС