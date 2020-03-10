 Обстріл автомобіля ЗСУ 10 березня було здійснено терористами із-за спин мирного населення, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "У штабі операції Об'єднаних сил за допомогою геоінформаційної системи була проведена реконструкція нинішнього обстрілу противником автомобіля підрозділу Об'єднаних сил із протитанкового ракетного комплексу.
Аналіз траєкторії, рельєфу місцевості і місця влучання дає підстави стверджувати, що противник знову порушив міжнародне гуманітарне право - вів вогонь із позицій, які були розташовані за будинками мирних жителів.
Такі дії російських окупантів значно ускладнювали завдання підрозділів ООС з нанесення прицільних ударів по ворожих вогневих точках окупантів. Адже противник чудово розуміє, що українські захисники ніколи не вели, не ведуть і ніколи не будуть вести вогонь по домівках мирних жителів. Ці злочинні дії характерні тільки для російських окупаційних військ".
марні сподівання
повторяется апрель-май 14-го с "мирным населением" ?
при Порохе такого не было
мирного населенияпособников террористов.
Куди, питається, і по кому вже стріляти ?
Взагалі-то по Пісках можна стріляти ТІЛЬКИ з території Донецька, Ясинуватої або північної Макіївки. Це все території з будинками мирних мешканців (я це знаю й без геоінформаційної системи). Паганелі чортові. І взагалі-то так само відбувається вже з 14-го року. Прівєт!
тогда умирайте молча...
А кто не уходит - объявляют пособниками террористов.
А мы тут с ними возимся, продукты-воду-электричество бесплатно поставляем, пропускные пункты организовываем, мосты строим, .....
ТФУ, ПРОТИВНО!!!
Гнида...
Мусять хоч щось відповідати.
А сейчас начался с подачи нового министра обороны тарана откровенный саботаж - боеприпасы не подвозят, топливо, питание......
Скоро боеприпасы отберут, что бы кацапам удобней было убивать Украинцев.
До спільного патрулювання вже готові ?
Всім військовим рот закрили ?
Це ж на сьогодні ваше головне завдання: примусити їх мовчати.
То з 2014-го їм можна було писати в фб і критикувати, а тепер при нових мордах - ніззя, бо нарика тіпає.
10.03. Штаб ООС: военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий. Источник: https://censor.net.ua/n3180552
Пока зеленое гавнокомандование молчит штаб ООС выкручивается как может. Может херово.