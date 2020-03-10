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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (681) Денис Шмигаль (72)

 Шмигаль обговорив по телефону з місією МВФ продовження співпраці і новий кредит

Ввечері, 10 березня відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом (глава місії МВФ в Україні).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.

"Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований на продовження співпраці з МВФ. Першочерговим пріоритетом є запровадження програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні", - сказано в повідомленні.

Прем'єр-міністр також запевнив місію МВФ, що уряд планує проведення реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності і розвитку України.

Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

Читайте також: Залишилася земельна реформа і банківський закон, - Зеленський повідомив, чого не вистачає для продовження програми МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180558
 
 
 Топ коментарі
 
Шмыль барыга.... Украину уже "СМЫЛИ" ., массовое увольнение специалистов.

сссЦука какие блЯ...ди вас рожають?
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да сказали не дадут шмігалю кредитов вернее Зе и колівану они все увидели на Зе запад поставил большой крест
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Приват Бабломойскому вернете по-честному до визита, или после - кинете МВФ ?
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С кабинке на переговорном пункте Главпочтампа.
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Шмыль барыга.... Украину уже "СМЫЛИ" ., массовое увольнение специалистов.

******* какие ***...ди вас рожають?
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Все Шмыгаль, прошмыгал ты кредит МВФ. Х***й тебе а не деребан кредитика
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МВФ- не давайте зебилью денег: сп*здят. Шмыгаль обсудил по телефону с миссий МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит - Цензор.НЕТ 1421
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если долго смотреть в унитаз, в глазах отразится все то говно, которое страна производит..
и это говно, сейчас будет отражено в Конституции Рашки!
Шмыгаль обсудил по телефону с миссий МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит - Цензор.НЕТ 5323
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как говорил николаев - увидеть терешкову и умереть. и умер.
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Да, глазоньки зеркало честное. Пойду дёрну----бо не засну. Шугануло крепко от фото.
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Можна у жопы говорящей попросить, или у его мамы. Кредита не будет новому министру. Нужно все сначала начинать. Это год минимум
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Я так понял, со слов Зеленского, за кредиты МВФ придётся расплачиваться землёй. А вот кто её купит -- это вопрос.
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Интересное решение - продавать зебилов в рабство, таким образом не нужно будет отдавать нашу землю по фейковым кредитам
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Так это нужно крепостное право возвращать. Иначе зебилы разбегутся.
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можно обойтись без крепостного, будем продавать зебилов в сексуальное рабство в Голландию Шмигаль обговорив по телефону з місією МВФ продовження співпраці і новий кредит - Цензор.НЕТ 1340
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Лучше б этот премьер-клоун рейдернул беню - на нем висит должок в 5 млрд баксов, которые днепропетровский еврей украл у украинцев.
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Как бы не так, собираются еще доплатить 2 ярда "компенсации"...
Вот тут без кредита МВФ не обойтись
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да пофигу,что Шмыгаль там говорил и обещал...МВФ знает этого Шмыгаля и поэтому только при его назначении сразу отказали в кредите,перенеся договоры ьна неопределённое будущее.И это только МВФ.Вопрос.как отнесутся другие кредиторы и потенциальные инвесторы к токсичному правительству Украины.
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Подачки только удлиняют агонию и подрывают веру в государство и дающим и тем кто живёт на эту подачку. Что делать? Объявить официальный дефолт, провести полную национализацию всего рентабельного, назначить в сферы производства гос-менеджеров и советников западных с правом управления, всё нерентабельное продать по цене ликвида и без сохранения специализации купившему, на 3 года заморозить все соц-выплаты и зарплаты бюджетникам абсолютно всем, цены отпустить полностью! Возможно что и получится. Так делали везде. Например в Польше и на наших глазах. Всё остальное бред, кидалово, офшоры, госпреступления во всех понятиях этого слова. Что и наблюдаем. Выбирайте. Есть выбор как вариант---вернутся в СНГ и потянуть ещё резину пока будет заправлять в той системе один невысокий паренёк. Лет с 15-20 проживёт скорее всего. Но третьего НЕТ!
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Борис Дородный 1bb0013f "Заморозить все соц-выплаты и зарплаты бюджетникам"? А слабо прикинуть, сколько тогда еще уедет и просто не пойдет на работу?
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Любая шоковая терапия всегда естественный отбор. Ведь спать под мостом тоже выбирают добровольно. Был момент в Польше и длился этот момент года именно три когда пенсы могли купить упаковку тостов и ОДНО яйцо в день! Даже у нас об этом писали. И кто с клетчатыми сумками туда ганяли 20 лет назад всё сами смотрели на это. но одно дело смотреть---а другое видеть! Но то что все сроки оперетки дешёвой вышли----это точно.
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суки!!!!!!!!!! по Украине гуляют 15 миллиардов баксов. достаньте их из своих карманов и карманов своих друзей и очень успешных супругов
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Зелебобы, расскажите: в списке какой именно партии вы видели Шмыгаля ? Вы голосовали за него ?
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Ага, зараз та прям сьогодні...Вони навіть не згадають всі зеЦяцянки-обісцянки на Стадіоні найВеличнішого Нелоха Всесвіту!
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Начни свою деятельность хорошо - выпроси кредит, чтобы заплатить за кредит, но еще есть условие - продать землю. Независимость такая, шо аж плакать хочется.
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Дубина сказал шо денег никто вам не даст и вообще дефолт всем только на пользу
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Жареным запахло... завертелись зеленые в поисках денег. Но за красивые глаза не дает никто. Ни МВФ, ни *****
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