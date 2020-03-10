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Все про:охорона здоров'я (181) Зеленський (4750) Кабмін (3891) медицина (884) земельна реформа (148)

 Кабмін поліпшить комунікацію з суспільством з чутливих питань земельної та медичної реформ, - Зеленський

Земельна реформа та реформа системи охорони здоров’я будуть завершені, а уряд покращуватиме комунікацію із суспільством щодо чутливих питань цих реформ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з журналістом видання Bloomberg, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення. – Ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що голосування за законопроект про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

Також Президент вважає за доцільне відновити Міністерство аграрної політики.

"Адже коли така складна річ, як земельна реформа, – потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це має говорити й робити профільний міністр", – зазначив глава держави.

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Водночас Президент переконаний, що, попри опір опозиції та блокування "спамом" правок, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення буде ухвалений Верховною Радою.

"Це справді найскладніший законопроект. У нас там тисячі правок. Ми можемо лише вимагати й працювати", – наголосив Зеленський.

Що стосується медичної реформи, на думку Глави держави, спротив її реалізації пов’язаний із нерозумінням особливостей змін, що відбудуться. Так, Президент висловив задоволення першим етапом медичної реформи, який дав змогу підвищити заробітні плати сімейних лікарів, покращити матеріально-технічний стан медустанов та збільшити прозорість фінансування системи охорони здоров’я.

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Водночас глава держави акцентував увагу на необхідності поліпшення комунікації між урядом і суспільством, роз’яснення деталей земельної та медичної реформ.

Він зазначив, що для уряду неприпустимо провалювати комунікацію у той момент, коли в країні відбуваються докорінні зміни.

"Це не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас "знесуть", а про те, що просто, можливо, в країни більше не буде шансу", – наголосив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180557
 
 
 Топ коментарі
 
"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
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Правильно! Улучшите коммуникацию с обществом:- РАССКАЖИТЕ ЕМУ КАК УКРАИНЦУ ЛЕЧИТЬСЯ ЕСЛИ ОН В ДРУГОМ ГОРОДЕ, А ДО ЕГО ВРАЧА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ !! А ТУТЕШНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЕГО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
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Правильно! Улучшите коммуникацию с обществом:- РАССКАЖИТЕ ЕМУ КАК УКРАИНЦУ ЛЕЧИТЬСЯ ЕСЛИ ОН В ДРУГОМ ГОРОДЕ, А ДО ЕГО ВРАЧА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ !! А ТУТЕШНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЕГО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
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Это у вас в России семейный врач а у нас лікар!
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В тебе не врач і не лікар, - в тебе "мЕдсЕстра" , бо на той мові, якою ти балакаєш це звучить отак.
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В украинском и русском словаре, к сожалению, нет слова "ликар"
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Референдум, выродок. И без фальсификаций.
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"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
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lemkoitaliano@MGorokhovska 3 ч

Протиепідемічні заходи це обов'язок держави, принаймі, цивілізованої держави. А наша окупаційна влада, мало того що хоче заробити на тестах, показує цим свою повну відстороненість і некомпетентність
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Зеля ты дибиЛ!!! однозначно., вот когда IZBAN будет у нас с деревнями , тогда я тебе поставлю класс Кабмин улучшит коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам земельной и медицинской реформ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6559
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самая надёжная коммуникация-референдум
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Он вообще понимает, что он говорит. Впечатление, что просто жонглирует словами, а там как карты лягут.
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Клоун чмошник, про какую коммуникацию вещает., если оно в этом ничего не понимает.
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эти слова, создать кадастр и референдум. не более чем засирание мозгов. если бы не серьезные сопротивления перед новым годом, земля уже была бы продана когда большинство включило турборежим. они получили команду. фас и как тупые бультерьеры кинулись рвать Украину. фас сказал именно зеленский а кто дал команду ему. это к экспертам
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они и сейчас это сделают. Просто на пару месяцев позже, чем собирались.
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"Кабмин улучшит коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам земельной и медицинской реформ, - Зеленский" = Зелёные бандиты будут продолжать напористо воплощать свои артинародные планы, но решили усилить промывку мозгов своим слабоумным избирателям. Ясно.
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ПреЗЕдент признався, що дуже хоче вішати.

Кабмін поліпшить комунікацію з суспільством з чутливих питань земельної та медичної реформ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6538
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вы зарабатываете15000грн. ваша жена просираев все деньги с хахалем. ваша реакция? ехать на Шпицберген и зарабатывать в 5 раз больше. это точная политика нащих властей
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Врать, как умудряется это делать Зеленский, порядочный человек не может априори.

Вспомним лишь поверхностно, о чем нам врал Зеленский:

- зарплата $4 тыс. учителям - ложь;
- снижение тарифов - брехня;
- не будет кумовства - вранье;
- дело Свинарчуков, на котором Вава получил власть - обман;
- олигархи не будут управлять страной - неправда;
- конец эпохи бедности - ложь;
- конец эпохи жадности - брехня;
- весна придет - садить будем - вранье;
- новые лица во власти - обман;
- вернутся все заробитчане - неправда;
- старикам отменять плату за ЖКХ - ложь;
- мир на Донбассе - брехня;
- если будут стрелять - развода войск не будет - вранье;
- если отведем войска и будут стрелять - вернемся на старые позиции - обман;
- поездка в Оман - неправда;
- индексация пенсий - лохотрон и т.д. и т.п

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12620228.html?fbclid=*************************************************************
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Це буде щось на кшалт "гарячої лінії" уряду. Звониш туди і ніякої користі.
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Ребят, ужсори, можете считать зеленім меня, да бил за него, но не голосовал, *- да за него голосоовала моя жена, впервие, в целом голосовала, тоже так сказать "реформа" (не нашел другого слова - но в целом о земле и медецине, уж так сложилось и там и тут - мой отец, один из первих фермеров в Украине в своем селе, должен отстаивать права за свой пай, потому что конторр януковича сделаи его государственнім, а всев по тому, что он переоформлял документи не через гос. стрктур а через частную, где било в два раза дещевле, но по законодательству, но смотрящие от Пр єто все учли и таким образом поимели моего отца, но самое главное - вот бил суд, все доказательства предьявлени в суд и что? решение так и не принято, отец после инсульта и я ожидаю остаться без земли, пая отцая в 7 га, не считая своих положених 1га по праву, которие у меня отобрали, люди попрошенка, виведя земля из селя в область ранойона на каких там основаниях .. п.с. когда отцу делали операцию +заплатил типо врачам 40 тис грн, типа там нак какие то "штуки" для операции, которие им не доступни, єто ли ни есть коррупция в больших маштабаха? ребят? 40 штук для человека с зп в месяц 10 штук - откуда? и спалив врача после того, как ему єтот тип что о там отстегивал в кабинете - после привоза тех, каких то там спец єлиментов и т.д. и т.п. - єто же мафія, они же там дргу друга кроту и ложили .уй на єтго гипократа ... господи прости ..

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янелох!! тут не коммуникацию надо улучшать, а сами законы, чтоб у людей крышу не рвало, как вы собрались по тысячам ГА в одни руки отдавать! думай .те!
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Почему МВФ давал кредиты Порошенко без земельной реформы?
Может потому, что не была завершена, например, судебная реформа?
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Хотели новую власть. Хотели новые лица. Получите! Вот только вопрос. Почему вы решили что новые это безусловно лучше старых?
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