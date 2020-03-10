 Болгарія не звільнить підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна з-під варти до рішення про екстрадицію

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомило керівництво болгарської в’язниці, де утримується Левін.

Також представники в’язниці продемонстрували рішення Окружного суду міста Бургас від 21 лютого, за яким термін тривання під вартою Левіна продовжили на невизначений час, до рішення у питанні щодо екстрадиції.

"Левіна затримали 21 січня, 27-го арештували на 40 днів. Однак, вже за місяць, Окружний суд ухвалив ще одне рішення — щодо безстрокового тримання під вартою", — повідомили у в’язниці.

Водночас, у коментарі hromadske болгарський захисник Левіна Кирил Топалов від послуг якого підозрюваний напередодні відмовився, наголосив на тому, що його підзахисний не затягує процес.

Читайте також: Суд Болгарії переніс розгляд скарги про екстрадицію підозрюваного в убивстві Гандзюк Левіна в Україну

"Якби він мені сказав — "затягуй", я міг би це зробити, бо я мав для цього підстави. Але він сказав — "не треба". Це його рішення. І водночас він не хотів, щоб я брав на себе таку відповідальність — не говорити про усі помилки, які знайшов. Тому він відмовився", — сказав Топалов.

9 березня Апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту Левіна щодо екстрадиції, через відмову підозрюваного від болгарського адвоката. 11 березня суд продовжить слухання та надасть чоловікові нового державного захисника.

Читайте також: Справа про вбивство Гандзюк: суд відмовився відновлювати провадження щодо Мангера до екстрадиції Левіна

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.