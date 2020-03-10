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 Політика України
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Все про:Львів (1212) Міністерство культури, молоді та спорту (41) Кузнецов Микола (3)

 Мінкульт вважає "недоцільною і передчасною" передачу Росії останків радянського диверсанта Кузнєцова. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури, молоді та спорту України вважає недоцільним розгляд питання про ексгумацію останків радянського диверсанта Миколи Кузнєцова та передачу їх державі-агресору Росії.

Про це йдеться у відповіді Мінкультури на офіційний лист Львівської міської ради, яку оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

У листі Мінкультури зазначається, що в умовах війни з Росією передача останків Миколи Кузнєцова може мати негативні суспільно-політичні наслідки.

"В умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти з державою-агресором, зокрема пов'язані з історичним минулим, небажані, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації та передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова нині є недоцільним і передчасним", - сказано у відповіді Міністерства культури.

Мінкульт вважає недоцільною і передчасною передачу Росії останків радянського диверсанта Кузнєцова 01

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Нагадуємо, 7 лютого виконкомітет Львівської міськради не погодив передачу останків Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ і МЗС, а мер Львова Андрій Садовий запропонував пов'язати це питання зі звільненням українців з російського полону.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загинув у березні 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Могила Кузнєцова у Львові неодноразово зазнавала актів вандалізму, а в березні 2019 р. невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Торік Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180555
 
   
 Топ коментарі
 
Ти диви, все таки українсько-російська війна. Бубочка в курсі? Минкульт считает "нецелесообразным и преждевременным" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова - Цензор.НЕТ 796
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нє пєрєдача, а викуп!.. чи обмін

наприклад, за О. Довженка
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на пленных поменять разве что. а так йхуюшки
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Ти диви, все таки українсько-російська війна. Бубочка в курсі?
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нє пєрєдача, а викуп!.. чи обмін

наприклад, за О. Довженка
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Живых надо любить, а мертвечина, - это удел кацапов!
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отправьте почтой этого агента НКВД наложенным платежом...
делов то...
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А ты приходи 14 марта на Михайловскую площадь. Там материальчик соберешь, а за одно и свои зубы, с асфальта.
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Олександр Рем - зачем ему ответил?

он же обоссанный потерпевший по жизни.... - это сразу видно... Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова - Цензор.НЕТ 26
я таким не отвечаю...
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Запропонуйте перезахоронити столипіна в обмін на вивід москальских військ з Донбасу. Якщо москалі відмовляться то перезахоронити його в безіменній братській могилі без підпису.
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Лучше бы ху-ло заботилось о живых своих гражданах выживших при пожарах и наводнениях на которых в реале х.. положил! Так нет же! Гыдота про кости героя переживает, что они лежат в земле просто так, за даром и не укрепляют рузький военно патриотический дух так же, как и ряженные бодренькие старички под обликом Ветерана ВОВ.
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Нам треба тоді вимагати на обмін, повернення українських раритетів, привласнених Россієй.
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Каталог эрмитажа включая закрытый - в студию. Щас что-то
выберем . Вывезенное рашистами за 500 лет не предлагать, оно и так принадлежит
Украине-Руси.
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Унітазія зробить з цього ще одного дідиваівалі для поклоніння. І да, бандери відповідають можем повторіть.
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Были у власти красные - считали героем-разведчиком, пришли белые - стал диверсантом.
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Читал у какого парняги-археолога, что якобы там отнюдь не останки Кузнецова. Короче чуть ли не теория заговора, он ещё хочет какие-то там раскопки производить. Короче весело.
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Задумали в Харькове кажись в декабре 2018года эксгумацию провести. А потом убрать памятник Рудневу уже---что бы всё по закону. Ну всё по протоколу, официально, обнесли заборчиком, с архивными бумагами там. Короче----та рыли пол дня, выкопали остатки строительного мусора, что остались от строительства памятника. Да не было там могилы, и близко следов нет. Лет 50 митинги устраивали, в пионеры принимали, оркестры играли, место кстати хорошее, верили и прочее---а там мусор! Что интересно, это прошло по новостям местным и по тв в Киеве проскочило---а коментов и не было, интереса, спекуляций, радости и даже горя. Да ушло всё то давно. Изначально всё было туфта, дешёвка, рабство, враньё, молох и смерть. Правда нашлись совки упоротые, твердили что то так специально хоронили, он там где то рядом закопан, надо искать в том сквере, ну вроде как фараонов хоронили, чтоб кто орденок не раскопал какой биндера и не продал на Запад как это было принято у коммуняков. Но и тут не зацепило. Но по теме что прозвучала. Я бы Кузнецова отдал. Но что бы сами приехали, сами выкопали и отвезли. И ничего взамен не просить и не менять. Ведь не на что!
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Под памятником Свердлову должен был лежать Свердлов, а под Постышевым - Постышев? Это ж кто такой безмозглый, что решил там копать? А про Руднева,.. не было там никаких пионеров, не той величины товарищ.
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Копать по заметкам в СМИ не стану по части что искали под Рудневым. Кому важно, оно есть. Я ведь в тон того что по части Кузнецова отвечал. Были там и цветы и митинги, и студентов с института что напротив выводили в разные десятилетия. Обычная тема тех лет и не только там. Да и Свердлов с иной фамилией и остальные изуверы той эпохи. Всё ушло---туда и дорога.
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На заложников поменять... А потом можно и Ватутина торгануть
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Какие там могут быть мощи, если вся история подвигов савецких во Второй мировой такая, что уже никто не может отличить где придумано,а где что-то да было, сходятся во мнении что во всех описаных подвигах савецких есть придуманное
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Лаптеноги, приезжайте к нам во Львов. Помянете этого дида на его могилке флакончиком бояры. Но вот потом не обессудьте... Дело в том, что у нас на Ратуше кацап висит. Достопримечательность такая. И традиция требует, шоб он каждый день был свежий...
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У Львові розмовляють українською мовою. Кацап, не примазуйся.
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Якщо родичі хочуть повернути прах Кузнєцова і Ватутіна, а наша влада не дає це зробити, то це не по-людські, в першу чергу. Так як і забороняти обмін тілами загиблих наших бійців і сєпарів на Донбасі. Це було б варварство. Хочуть забрати - віддайте. Буде менше приводів для провокацій нашими комуняками на 9 травня біля цих могил.
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Отдать им Кузнецова , а кацапье пусть нам отдаст нашего Н. В Гоголя !
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В обмін на полонених - відвантажити касабам рештки Кузі №1, Кузі №2, Кузі №3 разом з дошками та цвяхами.
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