 Мінкульт вважає "недоцільною і передчасною" передачу Росії останків радянського диверсанта Кузнєцова. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді Мінкультури на офіційний лист Львівської міської ради, яку оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

У листі Мінкультури зазначається, що в умовах війни з Росією передача останків Миколи Кузнєцова може мати негативні суспільно-політичні наслідки.

"В умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти з державою-агресором, зокрема пов'язані з історичним минулим, небажані, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації та передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова нині є недоцільним і передчасним", - сказано у відповіді Міністерства культури.

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Нагадуємо, 7 лютого виконкомітет Львівської міськради не погодив передачу останків Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ і МЗС, а мер Львова Андрій Садовий запропонував пов'язати це питання зі звільненням українців з російського полону.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загинув у березні 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Могила Кузнєцова у Львові неодноразово зазнавала актів вандалізму, а в березні 2019 р. невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Торік Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.

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