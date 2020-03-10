 Кабмін має намір ввести заборону на проведення масових заходів і карантин у навчальних закладах, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді.
"Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони будуть стосуватися карантину в навчальних закладах - школах, університетах тощо", - розповів співрозмовник агентства.
Зокрема, як передбачається, карантин буде оголошено на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватимуть на рівні місцевої влади.
Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.
А коли там марш ветеранів то?
ведь по сути это то же самое , только в гораздо меньших масштабах.
Сбор на Михайловской, 11.00.
Хер шо у зележопых получится.
Грипп свинной жуткий плюс ещё угроза коронавируса.
do not resuscitate@Nat_anest 7 мар.
Не было бы счастья, да несчастье помогло:
в Гонконге досрочно закончился сезон гриппа из за экстремальных мер (закрытие дошкольных учреждений, ношение маски,работа на дому и.т д) по борьбе с nCoV.
Обычно сезон гриппа длиться до конца марта - начала апреля