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 Суспільство, Здоров'я
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 Кабмін має намір ввести заборону на проведення масових заходів і карантин у навчальних закладах, - ЗМІ

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді.

"Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони будуть стосуватися карантину в навчальних закладах - школах, університетах тощо", - розповів співрозмовник агентства.

Зокрема, як передбачається, карантин буде оголошено на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватимуть на рівні місцевої влади.

Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180554
 
 
 Топ коментарі
 
это зележопые зашевелились, чтоб в субботу 14.03 сорвать Марш Добровольцев.
Сбор на Михайловской, 11.00.
Хер шо у зележопых получится.
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Введите карантин в Раде. Меньше вреда принесете. Посидите в домашнем карантине.
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10.03.20 13:54 В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав/ тут же ответСБУ : 10.03.20 14:29 СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса/ СБУ Коломойского готовится к подавлению протестов по принятию барыгой в ВР закона о продаже украинской земли
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Введите карантин в Раде. Меньше вреда принесете. Посидите в домашнем карантине.
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Чому депутати, міністри і Зе-президент не на карантині??? Там ж один депутат від мертвечука міг заразитися у Франції, а він після цього був у Раді на голосуванні по Кабміну!
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Власть врет народу насчет больных коронавирусом в Украине? Если будет карантин,значит в стране уже много случаев и эпидемия? А если не эпидемия, то просто так сидеть дома до июня, когда прогнозируют спад? Непонятно ничего.
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Давайте чухайтесь, вводите, чтоб потом не было поздно
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І це у нас офіційно один захворівший...

А коли там марш ветеранів то?
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Вот гундяй крестный ход организовал и ниче, хоть бы кто из зекоманды голос какой подал.
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А вы закройтесь сами у себя дома. Кто вам мешает принять такое решение?
ведь по сути это то же самое , только в гораздо меньших масштабах.
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это зележопые зашевелились, чтоб в субботу 14.03 сорвать Марш Добровольцев.
Сбор на Михайловской, 11.00.
Хер шо у зележопых получится.
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При всем уважении лучше пересидите дома
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Ну блин, и так - не так. То "введите" то "не вводите" вы уж как т определитесь. Или страсть к пиару - сильнее ?
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Определились уже. Вводить будут зебилам. По самые гланды.
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Необхідно починати лікувати Україну від ЗЕленого коронавірусу
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им убогим тормозам до Тимохи як до Киева рачки
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10.03.20 13:54 В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав/ тут же ответСБУ : 10.03.20 14:29 СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса/ СБУ Коломойского готовится к подавлению протестов по принятию барыгой в ВР закона о продаже украинской земли
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Це Зелю вже баригою називають? Та куди йому, він не спроможний .
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Навіщо карантин у школах ? ******* школа і так з дітей імбецилів робить, а тут ще й карантинів і канікул більше аніж часу для навчання
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я бы вообще отменил эти детские тюрьмы - кто умный тот им и так станет...
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правильно, нехай діти на вулиці проходять школу життя поки мамка на роботі, а татко десь бухає
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А в честь чего могут обьяснить? Просто за компанию шоб як усы?
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А вы почитайте истерию в соц сетях (да даже на Цензоре) и поймете
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Давайте карантин уже в школах!

Грипп свинной жуткий плюс ещё угроза коронавируса.
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Правильно: концерты и футбольные матчи не забудьте...
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do not resuscitate@Nat_anest 7 мар.

Не было бы счастья, да несчастье помогло:
в Гонконге досрочно закончился сезон гриппа из за экстремальных мер (закрытие дошкольных учреждений, ношение маски,работа на дому и.т д) по борьбе с nCoV.
Обычно сезон гриппа длиться до конца марта - начала апреля
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Екстремальні міри вкрай необхідні! Я нині в Італії, там де найбільший спалах хвороби. 10 000 інфікованих за місяць! Майже 600 померлих! Щодня дивлюсь новини, щодня хворих все більше, лікарні переповнені, навіть приватні мобілізовані, просять медиків пенсів про допомогу. Люди таки перестали вештатись по вулицях, дома сидять. До цих перевірених на вірус добавте ще сотні тих, що хворіють більш легко дома і не тестовані. Я це знаю не з чуток, сусіди в моєму будинку хворіють, дехто вже в реанімації. І це Італія, де медицина на високому рівні, вірус проте не знає про це. Пишу це для тих, хто мандить тут про те, що не треба ще вводити карантини та закривати кордони. Тупа курка Скалецька сьогодні на публіку розказує на Прямому шо якщо ви побували на півдні Італії, то вас можна не перевіряти. Тут скрізь є інфіковані! Я не панікую, ні. Я виконую всі рекомендації і не виходжу з дому. Люди, будьте максимально відповідальні за себе і оточуючих!
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