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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:банки (343) Зеленський (4750) МВФ (683) земельна реформа (148)

 Зеленський: Для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону

Співпраця з МВФ важлива Україні не лише для отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів.

Україна виконує взяті на себе зобов’язання, заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. – Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. – Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо", – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.

Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроекту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

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"Не лише Офіс президента, не лише (міністр юстиції. – Ред.) Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту", – сказав він.

Серед актуальних питань так званого банківського законопроекту глава держави назвав можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

"Я занепокоєний цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують", – пояснив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180553
 
 
 Топ коментарі
 
Что у вас украл Порох....галоши? Ничего не доказали.Теперь, зелебобики, вы главные воры и свинарчуки Украины.И идите на колени перед куйло станьте мира просите,мразоты зелёные.
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чтоб тебе повылазило, еврейская скотина. Кто ты такой, чтобы продавать укр. землю, да еще по тому безумному законопроекту, что твои слуги подготовили?? ненавижу урода.
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А де можливо ознайомитися з програмою мвф для України. Щось мені знається що там про землю а ні слова.
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та че там - каких-то пара пустячков осталась! все ж остальное сделали уже, даже стрелять почти перестали Осталась земельная реформа и банковский закон, - Зеленский сообщил, чего не хватает для продолжения программы МВФ - Цензор.НЕТ 6940
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nton Shvets
7 ч. ·
Сейчас я на простом примере покажу, почему все серьезные мировые финансовые издания говорят о дефолте Украины, население ждет курсовых качелей и почему рейтинговые агентства говорят сбрасывать украинские бонды.
Потому что новая власть твердо нацелилась снести всё нахер в нашей стране и везде поставить управляемых шмыгалей. И это в лучшем случае, иногда просто сносят и не ставят никого.
Цели в общем-то известны. Зеленский их не скрывает после ГПУ - НАБУ, НБУ, набсоветы госкомпаний и оставшееся независимым их руководство. Далее под нож пойдет местная власть и ОТГ. Понятно, что совсем вот по беспределу сносить не получается и надо придумывать хоть какие-то оправдания, пусть даже самые дикие.
Прямо сейчас следаки ДБР угрозами пытаются склепать дело на действующее и бывшее руководство Нацбанка. То есть вот просто приходят к людям и говорят - либо вы садитесь сами, либо даете левые показания на Гонтареву, Рожкову, Смолия и ряд людей рангом помельче. Вот показания которые вы должны дать или вам лично пздц, мы вам обещаем, отправитесь в СИЗО. Посадим или нет, а полгодика тюрма-решетка вам гарантируем как минимум. И никто за вас не вступится, потому что вы сами никто и звать вас никак - мелкие менеджеры, чиновники и т.д..
Не то чтобы Труба не мог такого сделать, но Венедиктова делает вот совсем прямо как указали из Офиса Президента. Это совместная спецоперация Зеленского, который управляет Венедиктовой и Коломойского, которому нужно полностью свернуть сотрудничество Украины с МВФ и получить подконтрольный Нацбанк, запугав или сменив его руководство.
Дело ДБР пытаются склепать по выведению с рынка банка Михайловский. Подробно всю эту историю мы описали на ПМ еще в 2016 году(то есть четыре года назад) и она там прозрачна как горный ручей.
Собственник банка «Михайловский» господин Полищук вообще не парился с соблюдением каких-то условностей.
Банк даже почти не принимал деньги от населения на свой баланс. Благодаря хитрой схеме менеджеры банка уговаривали будущих клиентов вкладываться не в банк, а в две связанные финкомпании. Банк при этом просто проводил деньги от физлица к финтех компании.
Финкомпании не попадали под банковский контроль НБУ, вклады в них не подпадали под Фонд Гарантирования. То немногое что вкладывалось в банк тратилось на рекламу и фактически связанное кредитование, так как господин Полищук совладел, например, сетью Быдлорадо. Шел 15 год и плохих банков было много, потому Михайловскому удалось протянуть достаточно долго.
На доверчивых недовкладчиках при помощи мощной рекламной кампании (1 место по затратам тогда в стране) накосили почти миллиард гривен. А потом 20 мая 2016 банк Михайловский не открыл операционный день, то есть типа работал автономно и не подключившись к общей системе. В этот же день две финкомпании на которые выводились средства (которыми тоже ранее владел Полищук) расторгли договора со своими вкладчиками и якобы вернули им вложенные средства. Через банк, который не работал, ага. В момент когда банк включили в систему стало понятно, что все проводки от компаний фиктивные и денег нет. Ни в компаниях. Ни в банке.
Одновременно сам банк переписали на фунтов, выводя Полищука из под ответственности. Кредитный портфель банка передали еще одной левой финтех-компании, которую через связанных лиц контролировал тот же Полищук.
Подробное описание и расследование из 2016 года скину в первом каменте, но это чистейший дистилированный лохотрон и мошенничество. Вот просто.
Тем не менее известный эксперт в банковском деле господин Дубинский всегда говорил, что Михайловкий был хороший банк и его атаковали из НБУ, чтобы принудить Полищука его кому-то продать. Ага. Банк-пустышку. Продать. Ну короче. Злой Нацбанк травит хорошие банки честных банкиров, Беня подтвердит. Соответственно в рамках такого «расследования» и к Полищуку, который скоммуниздил ярд гривен, вопросов нет. Он жертва. А миллиард больше пригодится следователям ДБР, чем государству.
Вот именно версия Дубинского и легла в основу «расследования» ДБР. Понятное дело что и Дубинскому, и Коломойскому очень выгодно «расследование», что банки выбивали с рынка, чтобы купить. Они ту же логику будут натягивать на национализацию Привата (они уже это делают в Лондоне, дело «Суркисы против Порошенко»).
Всем понятно, что «расследование» ДБР будет сделано из говна и палок, как и все в ДБР. Но это никого не остановит, для этого на ДБР Зеленский Венедиктову и поставил.
Понятно, что прокуроры, желая выслужится перед новым начальством (которое тоже поставит Зеленский) все это спокойно потащат в суды.
Суды наши общеизвестны и никакой адекватности от них уже давно никто не ждет.
Понятно, что никто эту дичь не схавает, кроме прикормленных ОПешкой блогиров, института уваленного будущева, ленцов, СМИ и телеканалов Коломойского.
Аресты или преследование по фиктивным уголовным делам бывшего и нынешнего руководства НБУ будут восприняты соответствующим образом среди финансовых кругов. И инвесторов. А МВФ выйдет из программы с Украиной.
Зеленский разведет руками и скажет, что он невиноватая, смотрите какой МВФ плохой.
А дальше все, привет печатный станок, кремль, ну или ростов.
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Зірвав підписання, умисно. І продовжує маніпулювати. "Переговори України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нового кредиту затягуються в зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
За даними агентства, інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.
Відзначається, що мова йде про кредит для України в розмірі 5,5 млрд доларів." І де тут про розпродаж землі? І до чого тут пАпереднІкІ? Бреше. Постійно
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Ага. Атец рАдной. Все про нарід піклується. Не український. "НОВЫЙ ЗАКОН О БАНКАХ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛОМОЙСКОМУ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА "ПРИВАТБАНК"
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А ти у людей питав про це, мудило оманське?
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Когда закроете каналы типа ЗИК, Интер...
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И оставите один канал Коломойского...
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Каналы Коломойского не были замечены в явной работе на агрессора.
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Ну да, индекс щей еженедельно ещё высчитывают, но индекс борща уже перестали... Залишилася земельна реформа і банківський закон, - Зеленський повідомив, чого не вистачає для продовження програми МВФ - Цензор.НЕТ 5400
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А МВФ,часом,нічого не казав про компенсацію Бєні в 2 млрд. зелені ?
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !
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даже в этом случае МВФ пошлет его в "табу"
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индексацию пенсий верни зе. ну как можна у бабушек воровать
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Уже понятно для чего Зе пришли, продать нашу землю. Готовы против народа пойти, но продать. Покормили пару месяцев нас долларом подешевле, да платёжками меньшими, пора и землю украсть.
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Как он может провести индексацию пенсий когда в банде постоянно просят увеличения зарплат в 2 раза, а премий в 3 раза. Украине наплевать. что во всём мире максимальная зарплата госслужащего ограничена 8 минимальными зарплатами.
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Лживая и циничная скотина этот ваш верховный дурачек. Земельная реформа нужна зеленым тварям, чтобы отобрать землю у народа - так называемое законное рейдерство власть и умущими в угоду олигархам. А МВФ требует от приСлуг каломойши простые вещи - независимый нбу, прозрачную работу судов и генпрокуратуры и прекращения грабежа бюджета страны. Ниодного из этих требований зеленые скоты не смогут выполнить, потому что беня хочет контролировать все и грабить бюджет дальше. Поэтому этот новый премьер-придурок был послан мвф - нафиг.
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"У нас осталась земля и банковский закон." У тебе нічого немає, ти торгуєш тим , що тобі не належить... А тому і віддасиш те що тобі не належить, а твоїм дітям! Подумай мерзото, це не аплодисменти, а майбітнє твоїх дітей. Вже навіть не твоє....
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Зеленский 2постеснялся" упомянуть,что назначение премьером Шмыгаля и тому подобных министров.которое МВФ рассматривает как "токсичных" заставило их свернуть даже переговоры о займе...даже если Зеленский рискнет без воли народа ввести этот "закон о земле" в действие,то МВФ и инвесторы всё равно не откликнутся-им не захочется иметь дело с коррупционерами и ситуация напомнит "формулу Штайнмайера".которую Зеленский "родил" тоже из желания угодить переговорщику,но оказавшемуся холостым по ответу.
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Землю не продавати. Я не розумію під яким коксом наш пліЗЕдент. Хто бачив УКРАЇНЬСЬКИЙ СТЯГ, ТРИЗУБ, СИМВОЛІКУ УКРАЇНИ поряд з пліЗЕдєнтом? НЕ ЗРОЗУМІЛО ЯКА ЖАБА росіяньська НАМИ керує? Питаннячко: - Прокоментуйте, будь ласка збитий літак Іраном. Ви про нього ЧУЛИ за останні неділі? ШШШООО влада каже? Можливо зеБобіку попередження зробили, та всі МОВЧАТЬ? СО робить, СО робить, МОВЧАТЬ. Шо РОБИТЬ? Де розслідування, де влада, МОЖЕ ЛІТАК НІХТО НЕ ЗБИВАВ, ДЕ ************ яка займаєтьця ціею справою, міжнародна справа, загиблі? МНЕ ВСЁ РАВНО КУДА идти , ЛИЖ БЫ СВЕТ НА УЛИЦЕ БЫЛ .А де кометарі про літак в ОМАН? На запит ЕС Порошенка відповіді не було. ЩО КОЄТЬСЯ? , чи нас так з`їзжають ЩО МИ ГАВКНУТИ не ВСПІНИМ?. ЗАТЕ ктулху (чи втулку нам втулять), Де виконання обыцянок для народу, не УРЯДУ а НАРОДУ ? ЩО ВЛАДА СПРОМОЖНЯ ЩОСЬ ЗРОБИТИ З ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ???? Економіка впала до без глуздя. Довіра падає до плізка (КЛОУНА) ще більше, А ЩО НАШ плізидюк робив в ОМАНІ? Ні хто не переймається???
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МОЖЕ НА МАЙДАН? З зарплатою туго. Госпідприємство... В Дніпрі ВИЙДУ. pasha.pavlov1961@gmail.com .
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
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По линку уже нет земельной, только банковская
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Врет Бубочка, как всегда.
МВФ устроит только полная изоляция в первую очередь Коломойского и и во вторую других олигархов от государственной казны. А этого Бубочка гарантировать не может никак.
Потому как не он решает и его последние назначения говорят, что наоборот - Бубочка распахнул закрома Украины для всего этого гадского семени.
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В каждом городе должен быть красивый рынок чисто сг. что бы небольшим господарствам было где сбывать свою продукцию.
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3апуск ринку землі в Україні МВФові не світить через 29-и річну жадобську мафію, яка замість справжнього ринку землі з десятками га в одні руки, включаючи іноземців, хоче розвести народ черговим нахабним рейдерством тис.га землі в одні руки без будь-якого викупу землі державою у народу для запуску ринку продажi права оренди (93%) і перепродажу (7%), як в Ізраїлі, або викупу землі державою у народу для передачі права розпорядження земельним ринком (право оренди, право продажу) - провінціям, як в Канаді (не більше 8 га.В одні руки).Євреї мають свою державу,а укри-навіть не нація-дивляться,мов барани,як їх стрижуть.Казав Шевченко:"Німії,подлії раби"-"дивились і мовчали,та мовчки чухали чуби",коли їх обстригали.
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Тупі порохоботи вважають,що кредит МВФ-це пенсії та соціалка.Фактично ж кредити МВФ не надходять до бюджету,а надходять до НБУ і витрачаються для оплати зовнішніх боргів України.МВФ-це кредитор,але не простий,а своєрідна латмусова бумажка.Аби не крали в чотирьох напрямках-він хоче:1)Законодавчо заборонити повернення збанкрутілих банків2)Прийняти закон про ринок землі3)Створити єдині юрособи для митної та податкової служби4)Зняти обмеження на комунальні тарифи.
Чи може це влаштувати злодійську систему влади України?Звичайно-ні,бo 29-и річну банду не влаштовує жодна з цих вимог,окрім неповернення "Привату",який вони й обікрали через поросяні схеми.Мафія бессмертна!
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Поки ще не все втрачено, механізм держава працює, майже всі інститути держави працюють, погано але працюють.
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Закон землі так само важливий, як і війна з РФ.
Тут один-два неправильні кроки і може бути біда.
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Потрібен закон на зрошення земель, в майбутньому це вилізе нам в велику проблему.
Може хтось чув за обміління оз.Світязь, там неподалік один колишній депутат з Вол. обл посадив лохину і щоб її поливати викопав ставки зі скважинами на території 270 га. (це тільки самих ставків без лохини 270га.)
І як ви думаєте де поділась вода зі Світязя, може це глобальне потепління чи кар'єр в Білорусі.
Місцеві канали, газети, еко інспектори та інші що хоч говорять, але цю тему зі ставками обходять стороною, щоб не дай Бог до Києва не дійшло.
По справедливості ті ставки потрібно закопати і добре штрафонути того депутата, а на всіх інших причетних завести кримінальну справу, там або халатність, або корупція.
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Він як каже взяв зобов'язання ,мене не питав та і вас теж ,а вирішив продам і все.Карантин заборона масових зібрань! і шумок закон затвердити...
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Требование к Государству Украина, в лице Правительства Украины.
Прошу реализовать моё право, гражданина Украины, по «Именной Ценной бумаге». В отдельном законе Украины или в принимаемом законе о Земле и указать объём и норму Земли Украины, которую я имею право получить по Именному Ваучеру. Поскольку, как свидетельствует статистика Украины, средний размер земельной доли (пая) по Украине составляет 4,1 га - от 1,5 га в западном регионе Украины до 10-15 га в южном и юго-восточном соответственно. То требуется указать нормы объёмов, и порядок получения. До введения Рынка Земли. Иначе вы нанесёте преднамеренный ущерб, моему праву.
Или дать обоснованный отказ, в выполнении обязательства, для направления вопроса в Европейский суд, для истребования компенсации ущерба, моему праву.
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С начала отдайте что принадлежит нам Украинцам, а потом можете продавать себя МВФ на органы, так как Украинец в душе, вам не понять из за бугра, и мы порвём вас, как тузик грелку за СВОЁ.
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Я на 100500% уверен, что в МВФ очень удивились, если бы им перевели эту статью...
Залишилася земельна реформа і банківський закон, - Зеленський повідомив, чого не вистачає для продовження програми МВФ - Цензор.НЕТ 7037

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ну хоть мвф заставляет эту шоблу хоть что то делать
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МВФ не заставляет!
МВФ требует только одного от Украины свести концы с концами в бюджете! А какую государственную собственность просрать в этот раз, выбирает лично очередной "Шмыгаль". Работать и зарабатывать-же ну никак не хочется! С темы повышения цены на газ уже съехали, Коболеву зарплату в 2 000 000 грн. в день! назначили Теперь пришла очередь землеедам столько же, в минуту поиметь.
Брешет и эта **** прикрываясь МВФ, как и все его пАпередники!
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ты раша новости пересмотрел малеха)))) почему не 2 млрд в день ?))) коболев поимел рашу как хотел и сейчас имеет. до коболева з.п дубины и его последователей была 10-15 тыщ а гос-ву нанесен ущерб в 32 млрд (только за 3 года). так что лучше коболеву миллион чем ***** миллиард. вот тебе никто столько не платит, потому что умом не вышел, а жаба то давит))) а мвф нашим НАСТОЙЧИВО рекомендует. кто платит тот и танцует
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о йо...т, да оно и до трех, оказывается, считать не умеет. земенделевский, еще остались рабы - это три и хайфовская воз за пять лямов, плюс к мвфовским, поможет и подскажет, где лучше расположить в Украине землю ханаанскую для будущих поколений не гоев.
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Загнали нас в долги и хотят землю забрать.Пусть идут нахер! Украина не продаст землю!
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Головне - землю роздерибанити між своїми, новим Ізраїлем.
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Ну землю они себе хотят. Долги нам достанутся и нашим детям.
Отобрать землю легко, если продаётся. Вводится налог. После чего сами побегут продавать за копейки
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аваков дергает зеленского за поводок и он наплужает лохов по мусорской каманде
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Придется економить,украинцьі:копать могильі барьігам 1х1 метр для вниз головой,а в легкие и ложки водьі им хватит.
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таки время для последней революции подошло... ворюг начнут живьем зарывать в могилы...
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Еще не хватает нормального президента и правительства
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Зеленский находится в состоянии беспрерывного вранья. Т.е в своем обычном состоянии. МВФ никогда не требовал продажи земли. У него единственное требование " живите по средствам" и как будете отдавать кредиты? Закон о невозврате Привата-да, исключение. Они же не могут давать деньги напрямую Коломойскому.
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"Чого ще чекає МВФ від України
...
Ринок землі. Запуском ринку землі переважно опікується Світовий банк. МВФ земельну реформу підтримує. Вибір деталізованої моделі відкриття ринку фонд залишає за Україною.
Співрозмовники ЕП кажуть, що конкретні вимоги щодо земельної реформи можна буде зустріти серед умов надання позик Світового банку (NPL). У меморандумі з МВФ земельна реформа може бути окреслена більш загально.
У будь-якому випадку ця тема активізується після скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. ..."https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/12/10/654702/
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Ринок землі тільки після референдума. Майже 80% населення проти ринку землі. Люди за оренду с/г грунтів. А у бажаючих продати землю її має викупати держава.
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))) Всегда хватало, а тут вдруг не хватает)))
Но дебилы схавают)
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Для продовження спвпраці не вистачає розуму і бажання. Бені потрбно, щоб був дефолт!
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Тьфу ти... а я був впевнений, що не вистачає відновлення подачі води до Криму...
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Про земельную реформу в том виде в каком он хочет её проводить шмаркле лучше забыть.
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НЕ давайте етому пи***ру деньги. Оно вас обманывает. Лично я не собираюсь отдавать ваши кредиты
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Вот же подлая тварь -враг украинцев .Минимальная пенсия меньше прожиточного уровня в два раза .Налог на честного трудягу -62% .Это смехочучело так и не стало президентом .Частная собственность священна ?Это для кого? Для олигархов и воров?Гадёныш под видом чести -на деле гадина, которую надо выгонять пинком под зад вместе с какао .Земельку ехай в Израиль, и ту землю попробуй продать .Посмотрим что с тобой соплеменники сотворят .
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За год смехочучело не выполнило ни одного предвыборного обещания .Всё делает только во вред .Наглый лжец пытается ухудшить нашу жизнь .Вроде как хочет строить скворечники, и не даёт строить небоскрёбы завышенными налогами .Шахтёру налог 62% -олигарху 0%-,вот вся истина .
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