 Зеленський: Для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону

Україна виконує взяті на себе зобов’язання, заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. – Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. – Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо", – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.

Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроекту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

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"Не лише Офіс президента, не лише (міністр юстиції. – Ред.) Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту", – сказав він.

Серед актуальних питань так званого банківського законопроекту глава держави назвав можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

"Я занепокоєний цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують", – пояснив президент.