 Зеленський: Для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону

Україна виконує взяті на себе зобов’язання, заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. – Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. – Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо", – наголосив Глава держави.
За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.
Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроекту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.
"Не лише Офіс президента, не лише (міністр юстиції. – Ред.) Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту", – сказав він.
Серед актуальних питань так званого банківського законопроекту глава держави назвав можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.
"Я занепокоєний цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують", – пояснив президент.
7 ч. ·
Сейчас я на простом примере покажу, почему все серьезные мировые финансовые издания говорят о дефолте Украины, население ждет курсовых качелей и почему рейтинговые агентства говорят сбрасывать украинские бонды.
Потому что новая власть твердо нацелилась снести всё нахер в нашей стране и везде поставить управляемых шмыгалей. И это в лучшем случае, иногда просто сносят и не ставят никого.
Цели в общем-то известны. Зеленский их не скрывает после ГПУ - НАБУ, НБУ, набсоветы госкомпаний и оставшееся независимым их руководство. Далее под нож пойдет местная власть и ОТГ. Понятно, что совсем вот по беспределу сносить не получается и надо придумывать хоть какие-то оправдания, пусть даже самые дикие.
Прямо сейчас следаки ДБР угрозами пытаются склепать дело на действующее и бывшее руководство Нацбанка. То есть вот просто приходят к людям и говорят - либо вы садитесь сами, либо даете левые показания на Гонтареву, Рожкову, Смолия и ряд людей рангом помельче. Вот показания которые вы должны дать или вам лично пздц, мы вам обещаем, отправитесь в СИЗО. Посадим или нет, а полгодика тюрма-решетка вам гарантируем как минимум. И никто за вас не вступится, потому что вы сами никто и звать вас никак - мелкие менеджеры, чиновники и т.д..
Не то чтобы Труба не мог такого сделать, но Венедиктова делает вот совсем прямо как указали из Офиса Президента. Это совместная спецоперация Зеленского, который управляет Венедиктовой и Коломойского, которому нужно полностью свернуть сотрудничество Украины с МВФ и получить подконтрольный Нацбанк, запугав или сменив его руководство.
Дело ДБР пытаются склепать по выведению с рынка банка Михайловский. Подробно всю эту историю мы описали на ПМ еще в 2016 году(то есть четыре года назад) и она там прозрачна как горный ручей.
Собственник банка «Михайловский» господин Полищук вообще не парился с соблюдением каких-то условностей.
Банк даже почти не принимал деньги от населения на свой баланс. Благодаря хитрой схеме менеджеры банка уговаривали будущих клиентов вкладываться не в банк, а в две связанные финкомпании. Банк при этом просто проводил деньги от физлица к финтех компании.
Финкомпании не попадали под банковский контроль НБУ, вклады в них не подпадали под Фонд Гарантирования. То немногое что вкладывалось в банк тратилось на рекламу и фактически связанное кредитование, так как господин Полищук совладел, например, сетью Быдлорадо. Шел 15 год и плохих банков было много, потому Михайловскому удалось протянуть достаточно долго.
На доверчивых недовкладчиках при помощи мощной рекламной кампании (1 место по затратам тогда в стране) накосили почти миллиард гривен. А потом 20 мая 2016 банк Михайловский не открыл операционный день, то есть типа работал автономно и не подключившись к общей системе. В этот же день две финкомпании на которые выводились средства (которыми тоже ранее владел Полищук) расторгли договора со своими вкладчиками и якобы вернули им вложенные средства. Через банк, который не работал, ага. В момент когда банк включили в систему стало понятно, что все проводки от компаний фиктивные и денег нет. Ни в компаниях. Ни в банке.
Одновременно сам банк переписали на фунтов, выводя Полищука из под ответственности. Кредитный портфель банка передали еще одной левой финтех-компании, которую через связанных лиц контролировал тот же Полищук.
Подробное описание и расследование из 2016 года скину в первом каменте, но это чистейший дистилированный лохотрон и мошенничество. Вот просто.
Тем не менее известный эксперт в банковском деле господин Дубинский всегда говорил, что Михайловкий был хороший банк и его атаковали из НБУ, чтобы принудить Полищука его кому-то продать. Ага. Банк-пустышку. Продать. Ну короче. Злой Нацбанк травит хорошие банки честных банкиров, Беня подтвердит. Соответственно в рамках такого «расследования» и к Полищуку, который скоммуниздил ярд гривен, вопросов нет. Он жертва. А миллиард больше пригодится следователям ДБР, чем государству.
Вот именно версия Дубинского и легла в основу «расследования» ДБР. Понятное дело что и Дубинскому, и Коломойскому очень выгодно «расследование», что банки выбивали с рынка, чтобы купить. Они ту же логику будут натягивать на национализацию Привата (они уже это делают в Лондоне, дело «Суркисы против Порошенко»).
Всем понятно, что «расследование» ДБР будет сделано из говна и палок, как и все в ДБР. Но это никого не остановит, для этого на ДБР Зеленский Венедиктову и поставил.
Понятно, что прокуроры, желая выслужится перед новым начальством (которое тоже поставит Зеленский) все это спокойно потащат в суды.
Суды наши общеизвестны и никакой адекватности от них уже давно никто не ждет.
Понятно, что никто эту дичь не схавает, кроме прикормленных ОПешкой блогиров, института уваленного будущева, ленцов, СМИ и телеканалов Коломойского.
Аресты или преследование по фиктивным уголовным делам бывшего и нынешнего руководства НБУ будут восприняты соответствующим образом среди финансовых кругов. И инвесторов. А МВФ выйдет из программы с Украиной.
Зеленский разведет руками и скажет, что он невиноватая, смотрите какой МВФ плохой.
А дальше все, привет печатный станок, кремль, ну или ростов.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
За даними агентства, інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.
Відзначається, що мова йде про кредит для України в розмірі 5,5 млрд доларів." І де тут про розпродаж землі? І до чого тут пАпереднІкІ? Бреше. Постійно
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
МВФ устроит только полная изоляция в первую очередь Коломойского и и во вторую других олигархов от государственной казны. А этого Бубочка гарантировать не может никак.
Потому как не он решает и его последние назначения говорят, что наоборот - Бубочка распахнул закрома Украины для всего этого гадского семени.
Чи може це влаштувати злодійську систему влади України?Звичайно-ні,бo 29-и річну банду не влаштовує жодна з цих вимог,окрім неповернення "Привату",який вони й обікрали через поросяні схеми.Мафія бессмертна!
Тут один-два неправильні кроки і може бути біда.
Може хтось чув за обміління оз.Світязь, там неподалік один колишній депутат з Вол. обл посадив лохину і щоб її поливати викопав ставки зі скважинами на території 270 га. (це тільки самих ставків без лохини 270га.)
І як ви думаєте де поділась вода зі Світязя, може це глобальне потепління чи кар'єр в Білорусі.
Місцеві канали, газети, еко інспектори та інші що хоч говорять, але цю тему зі ставками обходять стороною, щоб не дай Бог до Києва не дійшло.
По справедливості ті ставки потрібно закопати і добре штрафонути того депутата, а на всіх інших причетних завести кримінальну справу, там або халатність, або корупція.
Прошу реализовать моё право, гражданина Украины, по «Именной Ценной бумаге». В отдельном законе Украины или в принимаемом законе о Земле и указать объём и норму Земли Украины, которую я имею право получить по Именному Ваучеру. Поскольку, как свидетельствует статистика Украины, средний размер земельной доли (пая) по Украине составляет 4,1 га - от 1,5 га в западном регионе Украины до 10-15 га в южном и юго-восточном соответственно. То требуется указать нормы объёмов, и порядок получения. До введения Рынка Земли. Иначе вы нанесёте преднамеренный ущерб, моему праву.
Или дать обоснованный отказ, в выполнении обязательства, для направления вопроса в Европейский суд, для истребования компенсации ущерба, моему праву.
МВФ требует только одного от Украины свести концы с концами в бюджете! А какую государственную собственность просрать в этот раз, выбирает лично очередной "Шмыгаль". Работать и зарабатывать-же ну никак не хочется! С темы повышения цены на газ уже съехали, Коболеву зарплату в 2 000 000 грн. в день! назначили Теперь пришла очередь землеедам столько же, в минуту поиметь.
Брешет и эта **** прикрываясь МВФ, как и все его пАпередники!
Отобрать землю легко, если продаётся. Вводится налог. После чего сами побегут продавать за копейки
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Ринок землі. Запуском ринку землі переважно опікується Світовий банк. МВФ земельну реформу підтримує. Вибір деталізованої моделі відкриття ринку фонд залишає за Україною.
Співрозмовники ЕП кажуть, що конкретні вимоги щодо земельної реформи можна буде зустріти серед умов надання позик Світового банку (NPL). У меморандумі з МВФ земельна реформа може бути окреслена більш загально.
У будь-якому випадку ця тема активізується після скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. ..."https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/12/10/654702/
Но дебилы схавают)