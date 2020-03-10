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 Політика України
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Все про:банки (343) Зеленський (4750) МВФ (681) земельна реформа (148)

 Залишилася земельна реформа і банківський закон, - Зеленський повідомив, чого не вистачає для продовження програми МВФ

Співпраця з МВФ важлива Україні не лише для отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів.

Україна виконує взяті на себе зобов’язання, заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. – Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. – Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо", – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.

Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроекту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

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"Не лише Офіс президента, не лише (міністр юстиції. – Ред.) Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту", – сказав він.

Серед актуальних питань так званого банківського законопроекту глава держави назвав можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

"Я занепокоєний цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують", – пояснив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180553
 
 
 Топ коментарі
 
Что у вас украл Порох....галоши? Ничего не доказали.Теперь, зелебобики, вы главные воры и свинарчуки Украины.И идите на колени перед куйло станьте мира просите,мразоты зелёные.
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чтоб тебе повылазило, еврейская скотина. Кто ты такой, чтобы продавать укр. землю, да еще по тому безумному законопроекту, что твои слуги подготовили?? ненавижу урода.
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Не хватает для полной жопы, уверен что только хуже сделаете, лучше не лезьте куда не надо, не вашего ума дело.
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Коломойский. По крайней мере иллюзий ни у кого не будет.
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Для начала выиграем некоторое время.
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та какая разница, хуже точно не будет )))
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хуже було в початку та середині 1990-х..за кравчука та кучми , коли не було світла та дитячого харчування
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лучше всех - Порох.
но подойдет и другой - лишь бы не зебобик.
мы на дне ямы.
любое движение в любую сторону - и будет лучше.
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нєє..Пороха ми вже пробували - повторів не буде про 144 реформи
Як на мене, то аби не ОПЗЖ.
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ну то пийте зеленку, може вавки в голові загояться
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чесно - я вже не знаю, що нам поможе - 29 років народу розказують про рехворми, розкрадаючи залишки металобрухту ссср-у та корисних копалин з надр та пиляючи ліси - це і є наші рехформи
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паршиво не те, що ви слухали про реформи; смертельно для України виявилось те, що ви всі, 73/43%, повірили Г+Г... та й всіляким шаріям, не кажучи вже про мертвечуківським.
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Якщо знову будемо вибирати олігархів-нічого не вийде! У олігарха держава ніколи не буде на першому місці,хто б там що не говорив.Це аксіома!
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ну таки смотрю и у клоунов с парикмахерами не очень получается.
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Для тих хто вірить у зелених, нехай вони спочатку повернуть у власність держави розкрадені через корупційні схеми землі, а потім розділять землю по нормам Земельного кодексу поіменно громадянам України. Затим запитають у громадян чи треба ринок землі та в якому вигляді. Але цього не буде, тому що земля піде скоро у власність декількох олігархічних сімей, все буде по "чесному" і головне "законно". Янелохи зроблять лохами тих хто зараз мовчить, поставивши галочку та віддавши на поталу свою долю.
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Не хватает для полной жопы, уверен что только хуже сделаете, лучше не лезьте куда не надо, не вашего ума дело.
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Нафиг программы МВФ?
Отбери сворованное у Порошенко, януковича, и прочих чиновников от власти и забудь про МВФ...
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Что у вас украл Порох....галоши? Ничего не доказали.Теперь, зелебобики, вы главные воры и свинарчуки Украины.И идите на колени перед куйло станьте мира просите,мразоты зелёные.
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Мізки він у них вкрав. Погано при ньому жилося 73% дебілів, пардон, зедебілів.
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Они их кварталом прохихикали. Не было у них мозгов. Зебилы в каком году родились,в том умом и остались.Это каким идиотом надо быть Боинг на велосипед ржавый менять.Живите,международная поддержка,санкции козломордым,рост экономики...
Выбрать того,у кого Украина продажная шлюха.Вот не верится,что всё чисто было..А Пороха, который деньги вернул,что Беня кинул....парафинить.Слава Украине !!!
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твой парашник РАЗРЕШИЛ вывести с Привата кучу денег. Своих, чужих и государственных. ВСЕ фирмы НЕ могли НИЧЕГО сделать со своим счетом в течении недели. Чудесатая "временная администрация".
А до этого еще один свиночолый фирташ "обнулил" свой надра банк. Также кинуты вкладычики и фирмы. И у этого ублюдка НИКТО НИЧЕГО не забрал, не продал с молотка. Бабалом ублюдки пользовались ПОЛГОДА, естественно никаких штрафов и пени они не платили. КАК так?
Так что бот ты ольгинский не лезь в ЧУЖУЮ страну.
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Зебил,это тебе баба Галя сказала на ухо по секрету? Такой расклад лал сходу. Фуфломётина ты...4000 получил?))) ржунемогу
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Офуеть. Порох не запретил нынешнему президенту Коломойскому украсть рефинансирование Приватбанка. Оруэлл в шоке.
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почему зебилам так нравится выставлять себя идиотами?
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Это психологический прием врача , - ПРИТВОРИСЬ ИДИОТОМ, СТО БЫ ИДИОТ ТЕБЕ ПОВЕРИЛ...
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мы вдвоём ему поверили...
ДА, сердешный?

- сестра! моему другу галаперидолу... можно за мой счёт...
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ты представляешь себя в дурке или оттуда и пишешь?
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Осталась земельная реформа .-Это не я с Коломойским, это МВФ,оправдывается гадёныш.
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Бене "Приват" не нужен: ему нужны 2 млрд. $ из "Привата" и скупленная на эти деньги по дешёвке украинская земля. Поэтому в зелиных бреднях вместо "МВФ" пишите "Беня" и не ошибётесь.
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Средний клас сейчас не в состоянии покупать землю, земли скупят только самые богатые, а это превратит простых людей в раб-милу на своей же земле.
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А де можливо ознайомитися з програмою мвф для України. Щось мені знається що там про землю а ні слова.
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Вот в этом и весь прикол - всё это время ... связи между деньгами МВФ и продажей земли небыло нигде , а тут раз - и "мы уже всё придумали" Залишилася земельна реформа і банківський закон, - Зеленський повідомив, чого не вистачає для продовження програми МВФ - Цензор.НЕТ 9724 ... ( "многие (72%) верят (с) ) .
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чтоб тебе повылазило, еврейская скотина. Кто ты такой, чтобы продавать укр. землю, да еще по тому безумному законопроекту, что твои слуги подготовили?? ненавижу урода.
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Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. - Ред.) это подтверждают.😂 Поэтому мы их убрали и поставили министров Яныка)))) Кокс подвезли?)))
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Я так понял это всё в его голове, и МВФ тоже в его голове это подтверждают.
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но почему-то предыдущему правительству МВФ справно денюжку выдавало ? парадокс!
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Как раз наоборот - ждут поставок ( плюСчит сильно).
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пиз.ит,как троцкий,условие единственное-Приват Банк должен остаться государственным,ху.ло номер 2 появился
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Нам нужно чем побольше мелких господарств.
Пусть будет не 100 сильно богатых, а 1 000 000 умерено богатых.
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И эти господарства будут выращивать разные при разные сг культуры, будет здоровая конкуренция, зарплата и разнообразие профессий.
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Я простий українець, як і більшість, живу в 9-етажці в спальному районі, не бот.
Зараз тимчасово безробітний.
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Rino Onix У Вас якось дивно було написано, ніби через перекладач. Питання в тому, що у мільйона не буде грошей, щоб купити землю. Тай бажання її обробляти теж. Зараз фермером важко бути, через різні причини. Хоча б через те, що вирощене скуповують спекулянти і самі ж встановлюбть низькі ціни.
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"1 000 000 умерено богатых" по нашим меркам = 1 000 000 мелких примитивных полунищих едва сводящих концы с концами натуральных хозяйств с точки зрения любой нормальной развитой страны.
как в старом анекдоте советских времен:
шум-крики на улице, барыня спрашивает горничную: - Анюта, что там такое происходит?
- Да революция, барышня, митинги, забастовки...
- О! Революция! Как это замечательно! мой дед тоже революционером был... А чего же они хотят?
- Хотят, чтоб богатых не было.
- Да... странно... а мой дед хотел, чтобы бедных не было...
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А як???
Напиши свою думку, я в міністри не претендую.
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"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
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представляете, как это кодло подосрало рейтинг партии Зелёных?
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Давайте 100 га не больше, пусть с начало скупят мелкие господарства, а дальше видно будет, не всё сразу.
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И эти господарства будут выращивать разные при разные сг культуры, будет здоровая конкуренция, зарплата и разнообразие профессий.
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"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство"- и что же это, кто-то может перечислить?
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А за ними и мелкие переработчики сг сырья начнут появятся и так по нарастающей.
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Mykola Nikolaus
26 мин. ·

1. Двоє загиблих і семеро поранених...
2. Рыбінович та Мертведчук цілуються в ясна з кремлядями в Держдумі РФ.
Люди, розбудіть мене!!!
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та че там - каких-то пара пустячков осталась! все ж остальное сделали уже, даже стрелять почти перестали Осталась земельная реформа и банковский закон, - Зеленский сообщил, чего не хватает для продолжения программы МВФ - Цензор.НЕТ 6940
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nton Shvets
7 ч. ·
Сейчас я на простом примере покажу, почему все серьезные мировые финансовые издания говорят о дефолте Украины, население ждет курсовых качелей и почему рейтинговые агентства говорят сбрасывать украинские бонды.
Потому что новая власть твердо нацелилась снести всё нахер в нашей стране и везде поставить управляемых шмыгалей. И это в лучшем случае, иногда просто сносят и не ставят никого.
Цели в общем-то известны. Зеленский их не скрывает после ГПУ - НАБУ, НБУ, набсоветы госкомпаний и оставшееся независимым их руководство. Далее под нож пойдет местная власть и ОТГ. Понятно, что совсем вот по беспределу сносить не получается и надо придумывать хоть какие-то оправдания, пусть даже самые дикие.
Прямо сейчас следаки ДБР угрозами пытаются склепать дело на действующее и бывшее руководство Нацбанка. То есть вот просто приходят к людям и говорят - либо вы садитесь сами, либо даете левые показания на Гонтареву, Рожкову, Смолия и ряд людей рангом помельче. Вот показания которые вы должны дать или вам лично пздц, мы вам обещаем, отправитесь в СИЗО. Посадим или нет, а полгодика тюрма-решетка вам гарантируем как минимум. И никто за вас не вступится, потому что вы сами никто и звать вас никак - мелкие менеджеры, чиновники и т.д..
Не то чтобы Труба не мог такого сделать, но Венедиктова делает вот совсем прямо как указали из Офиса Президента. Это совместная спецоперация Зеленского, который управляет Венедиктовой и Коломойского, которому нужно полностью свернуть сотрудничество Украины с МВФ и получить подконтрольный Нацбанк, запугав или сменив его руководство.
Дело ДБР пытаются склепать по выведению с рынка банка Михайловский. Подробно всю эту историю мы описали на ПМ еще в 2016 году(то есть четыре года назад) и она там прозрачна как горный ручей.
Собственник банка «Михайловский» господин Полищук вообще не парился с соблюдением каких-то условностей.
Банк даже почти не принимал деньги от населения на свой баланс. Благодаря хитрой схеме менеджеры банка уговаривали будущих клиентов вкладываться не в банк, а в две связанные финкомпании. Банк при этом просто проводил деньги от физлица к финтех компании.
Финкомпании не попадали под банковский контроль НБУ, вклады в них не подпадали под Фонд Гарантирования. То немногое что вкладывалось в банк тратилось на рекламу и фактически связанное кредитование, так как господин Полищук совладел, например, сетью Быдлорадо. Шел 15 год и плохих банков было много, потому Михайловскому удалось протянуть достаточно долго.
На доверчивых недовкладчиках при помощи мощной рекламной кампании (1 место по затратам тогда в стране) накосили почти миллиард гривен. А потом 20 мая 2016 банк Михайловский не открыл операционный день, то есть типа работал автономно и не подключившись к общей системе. В этот же день две финкомпании на которые выводились средства (которыми тоже ранее владел Полищук) расторгли договора со своими вкладчиками и якобы вернули им вложенные средства. Через банк, который не работал, ага. В момент когда банк включили в систему стало понятно, что все проводки от компаний фиктивные и денег нет. Ни в компаниях. Ни в банке.
Одновременно сам банк переписали на фунтов, выводя Полищука из под ответственности. Кредитный портфель банка передали еще одной левой финтех-компании, которую через связанных лиц контролировал тот же Полищук.
Подробное описание и расследование из 2016 года скину в первом каменте, но это чистейший дистилированный лохотрон и мошенничество. Вот просто.
Тем не менее известный эксперт в банковском деле господин Дубинский всегда говорил, что Михайловкий был хороший банк и его атаковали из НБУ, чтобы принудить Полищука его кому-то продать. Ага. Банк-пустышку. Продать. Ну короче. Злой Нацбанк травит хорошие банки честных банкиров, Беня подтвердит. Соответственно в рамках такого «расследования» и к Полищуку, который скоммуниздил ярд гривен, вопросов нет. Он жертва. А миллиард больше пригодится следователям ДБР, чем государству.
Вот именно версия Дубинского и легла в основу «расследования» ДБР. Понятное дело что и Дубинскому, и Коломойскому очень выгодно «расследование», что банки выбивали с рынка, чтобы купить. Они ту же логику будут натягивать на национализацию Привата (они уже это делают в Лондоне, дело «Суркисы против Порошенко»).
Всем понятно, что «расследование» ДБР будет сделано из говна и палок, как и все в ДБР. Но это никого не остановит, для этого на ДБР Зеленский Венедиктову и поставил.
Понятно, что прокуроры, желая выслужится перед новым начальством (которое тоже поставит Зеленский) все это спокойно потащат в суды.
Суды наши общеизвестны и никакой адекватности от них уже давно никто не ждет.
Понятно, что никто эту дичь не схавает, кроме прикормленных ОПешкой блогиров, института уваленного будущева, ленцов, СМИ и телеканалов Коломойского.
Аресты или преследование по фиктивным уголовным делам бывшего и нынешнего руководства НБУ будут восприняты соответствующим образом среди финансовых кругов. И инвесторов. А МВФ выйдет из программы с Украиной.
Зеленский разведет руками и скажет, что он невиноватая, смотрите какой МВФ плохой.
А дальше все, привет печатный станок, кремль, ну или ростов.
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Зірвав підписання, умисно. І продовжує маніпулювати. "Переговори України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нового кредиту затягуються в зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
За даними агентства, інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.
Відзначається, що мова йде про кредит для України в розмірі 5,5 млрд доларів." І де тут про розпродаж землі? І до чого тут пАпереднІкІ? Бреше. Постійно
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Ага. Атец рАдной. Все про нарід піклується. Не український. "НОВЫЙ ЗАКОН О БАНКАХ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛОМОЙСКОМУ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА "ПРИВАТБАНК"
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А ти у людей питав про це, мудило оманське?
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Когда закроете каналы типа ЗИК, Интер...
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И оставите один канал Коломойского...
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А МВФ,часом,нічого не казав про компенсацію Бєні в 2 млрд. зелені ?
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !
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даже в этом случае МВФ пошлет его в "табу"
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индексацию пенсий верни зе. ну как можна у бабушек воровать
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Лживая и циничная скотина этот ваш верховный дурачек. Земельная реформа нужна зеленым тварям, чтобы отобрать землю у народа - так называемое законное рейдерство власть и умущими в угоду олигархам. А МВФ требует от приСлуг каломойши простые вещи - независимый нбу, прозрачную работу судов и генпрокуратуры и прекращения грабежа бюджета страны. Ниодного из этих требований зеленые скоты не смогут выполнить, потому что беня хочет контролировать все и грабить бюджет дальше. Поэтому этот новый премьер-придурок был послан мвф - нафиг.
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"У нас осталась земля и банковский закон." У тебе нічого немає, ти торгуєш тим , що тобі не належить... А тому і віддасиш те що тобі не належить, а твоїм дітям! Подумай мерзото, це не аплодисменти, а майбітнє твоїх дітей. Вже навіть не твоє....
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Зеленский 2постеснялся" упомянуть,что назначение премьером Шмыгаля и тому подобных министров.которое МВФ рассматривает как "токсичных" заставило их свернуть даже переговоры о займе...даже если Зеленский рискнет без воли народа ввести этот "закон о земле" в действие,то МВФ и инвесторы всё равно не откликнутся-им не захочется иметь дело с коррупционерами и ситуация напомнит "формулу Штайнмайера".которую Зеленский "родил" тоже из желания угодить переговорщику,но оказавшемуся холостым по ответу.
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Землю не продавати. Я не розумію під яким коксом наш пліЗЕдент. Хто бачив УКРАЇНЬСЬКИЙ СТЯГ, ТРИЗУБ, СИМВОЛІКУ УКРАЇНИ поряд з пліЗЕдєнтом? НЕ ЗРОЗУМІЛО ЯКА ЖАБА росіяньська НАМИ керує? Питаннячко: - Прокоментуйте, будь ласка збитий літак Іраном. Ви про нього ЧУЛИ за останні неділі? ШШШООО влада каже? Можливо зеБобіку попередження зробили, та всі МОВЧАТЬ? СО робить, СО робить, МОВЧАТЬ. Шо РОБИТЬ? Де розслідування, де влада, МОЖЕ ЛІТАК НІХТО НЕ ЗБИВАВ, ДЕ ************ яка займаєтьця ціею справою, міжнародна справа, загиблі? МНЕ ВСЁ РАВНО КУДА идти , ЛИЖ БЫ СВЕТ НА УЛИЦЕ БЫЛ .А де кометарі про літак в ОМАН? На запит ЕС Порошенка відповіді не було. ЩО КОЄТЬСЯ? , чи нас так з`їзжають ЩО МИ ГАВКНУТИ не ВСПІНИМ?. ЗАТЕ ктулху (чи втулку нам втулять), Де виконання обыцянок для народу, не УРЯДУ а НАРОДУ ? ЩО ВЛАДА СПРОМОЖНЯ ЩОСЬ ЗРОБИТИ З ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ???? Економіка впала до без глуздя. Довіра падає до плізка (КЛОУНА) ще більше, А ЩО НАШ плізидюк робив в ОМАНІ? Ні хто не переймається???
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МОЖЕ НА МАЙДАН? З зарплатою туго. Госпідприємство... В Дніпрі ВИЙДУ. pasha.pavlov1961@gmail.com .
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
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По линку уже нет земельной, только банковская
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Врет Бубочка, как всегда.
МВФ устроит только полная изоляция в первую очередь Коломойского и и во вторую других олигархов от государственной казны. А этого Бубочка гарантировать не может никак.
Потому как не он решает и его последние назначения говорят, что наоборот - Бубочка распахнул закрома Украины для всего этого гадского семени.
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