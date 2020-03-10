 Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ від початку березня 2020 становили:

загиблими - 21 особа;

пораненими і травмованими - 31 особа;

знищеними/пошкодженими зразками озброєння і військової техніки - 3 одиниці, зокрема, автомобіль, БПЛА та багатоцільовий тягач - легкий броньований.

Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу".

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