 Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ від початку березня 2020 становили:
загиблими - 21 особа;
пораненими і травмованими - 31 особа;
знищеними/пошкодженими зразками озброєння і військової техніки - 3 одиниці, зокрема, автомобіль, БПЛА та багатоцільовий тягач - легкий броньований.
Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу".
В 9-40 атака террористов...
В 11-00 ответка...
какие там ответки? вы шо... (преЗЕдент об этом знает? ой влетит кому-то....)
Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.
Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.
Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
Баба і кіт@babaikit 8 ч
Вони повністю в російському контексті.
Несанкціоновані мітинги в Україні?
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·3 ч
Про державні пріоритети безпекової політики:
Президент, який жодного разу не відреагував на загибель наших військових на фронті та порушення Росією зобов'язань «нормадського формату» знайшов час аби власноруч написати заяву про загрозу його життю через ФБ пост депутатки Федини.
https://censor.net.ua/photo_news/3180468/ataka_okkupantov_pod_peskami_jurnalist_tsaplienko_pokazal_raneniya_ukrainskih_voinov_posle_popadaniya
Зайди, прокоментуй.
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 1 ч
Шановні ЗМІ. давайте ломати порядок денний.
Те що Клоун мовчить, це не значить, що ЗМІ і ми звичайні твітеряни не повинні висвітлювати події з фронту.
На нас дивляться бійці в окопах і госпіталях.
Їм важливо розуміти, що ми з ними на одній хвилі.
Україна це ми, а не клоун і слуги.
нанятых путеном обезьян...
2 ч. ·
У нас обстреляли МЕДИКОВ.Взорвали РОССИЙСКОЙ ракетой машину с хлопцами.Где заявление ЗЕ??Или ты занят поздравлениями Путину??..
1. Ворог починає стріляти.
2. Контрбатарейний радар (один чи декілька) через секунди вираховує координати ворожої батареї, які передає на нашу батарею.
3. Через декілька секунд наші накривають ворожу батарею вогнем.
Відповідь через хвилини або години - це змарновані снаряди й праця. Поки росіян влаштовує те, як відповідають ЗСУ - вони будуть і далі стріляти.
погибшими - 21 человек;
ранеными и травмированными - 31 человек;Источник: https://censor.net.ua/n3180552
- але , для соєвих , це знову зрада ? ..))
Это все, что надо знать про нынешний штаб ООС и цену слов ЗЕленых ублюдков.
ПыСы: Но ватные ублюдки типа NNN сидя на проперженом диване где-то в Богом забытых Сумах конечно будут опровергать то, что пишут люди с фронта.