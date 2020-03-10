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Все про:Донбас (15504) втрати (1584)

 Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС

Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що в разі загрози життю і здоров'ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об'єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів і припинення агресивних дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ від початку березня 2020 становили:

загиблими - 21 особа;

пораненими і травмованими - 31 особа;

знищеними/пошкодженими зразками озброєння і військової техніки - 3 одиниці, зокрема, автомобіль, БПЛА та багатоцільовий тягач - легкий броньований.

Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу".

Читайте також: Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180552
 
   
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Сегодня:
В 9-40 атака террористов...
В 11-00 ответка...
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Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9272 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·3 ч

Про державні пріоритети безпекової політики:
Президент, який жодного разу не відреагував на загибель наших військових на фронті та порушення Росією зобов'язань «нормадського формату» знайшов час аби власноруч написати заяву про загрозу його життю через ФБ пост депутатки Федини.
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І де заява головнокомандуючого? Де, бодай, нота МЗС, я вже не кажу про зустріч з послами та про ініціацію позачергового засідання ООН.

Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.

Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.

Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
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Сегодня:
В 9-40 атака террористов...
В 11-00 ответка...
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А вы тут все с окопа отписались, воены клавиатурные?
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Ну ты херой тут про диваны начал, нет?
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Ну да, дают время шоб ублюдки спрятаться успели...
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Ну да балаболить Кто ж проверит. А где новый министр обороны!?
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тссс.... не поддавайтесь на провокации...
какие там ответки? вы шо... (преЗЕдент об этом знает? ой влетит кому-то....)
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І де заява головнокомандуючого? Де, бодай, нота МЗС, я вже не кажу про зустріч з послами та про ініціацію позачергового засідання ООН.

Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.

Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.

Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
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А нахер кому чужое горе. Он ведь полководец!
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Воно мабуть єдиний головнокомандувач який боїться свою армию ........
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та ж вона йому не своя...



Баба і кіт@babaikit 8 ч

Вони повністю в російському контексті.
Несанкціоновані мітинги в Україні?

Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3588
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Головнокомандувач ЗСУ - це начальник генштабу, а той про кого ви кажете - верховний головнокомандувач ЗСУ.
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Что-то мало написали живой силы. Надо было бы больше, фамилий и номера подразделений все равно не озвучивают. И так сойдет.
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Где видео использования беспилотников и ПТРК? ...forbes....
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Ага, свистите дальше. Кто поверит в вашу чушь. Особенно при том что у рашистов вооружение мягко говоря не хуже нашего а руки развязаны и они стреляют в удобный для них момент а у нас только в ответ как говорится в свинячий голос.
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У русишшвайнів руки криві та очі, набили твоїх москаликів стільки що не встигають засмердітись, в ранці новеньких привозять. Якщо для бариг грошей багато не буває то для Українського солдата не буває багато мертвих кацапів. Я вже не дивуюсь скільки твоїх "ванюшек" та "егорок" перетворились завдяки Українському солдату на Українській гумус. Горять у пеклі москалі!😄
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Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9272 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·3 ч

Про державні пріоритети безпекової політики:
Президент, який жодного разу не відреагував на загибель наших військових на фронті та порушення Росією зобов'язань «нормадського формату» знайшов час аби власноруч написати заяву про загрозу його життю через ФБ пост депутатки Федини.
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В параше население в 4 раза больше, чем в Украине. Параша кончится тогда, когда их потери будут 40 уродов на одного украинца, а не 1 и не 2, как при Зеле. Вывод: гасить их надо заранее и так, чтобы они быстрее заканчивались, а не ждать, когда убьют очередного украинца.
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Там 3/4 азиаты и мусульмане которым эта война и нах не нужна. Им Китай ближе.
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Таран, это тот тюлень, который еще похлеще Тарасыка Б.
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проти шерсті вам, зебіли... ага,... вам би ще лопату в анал заслати!
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А если бы,при оперативном открытии ответного огня,был ликвидирован 121 террорист? это было бы плохо? Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6528
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Это было бы правильно. Только то не террористы, то - оккупанты! Разницу пора осознать!
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Так покажите видео уничтожения кацапских блиндажей Стугнами, окопов минометами и любое другое. Год назад мы смотрели каждый день.
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Где фото и видео трупов или могил сепарских Без видеофиксации это всё генеральская болтовня Если смогли так точно подохших сепаров посчитать то покажите хоть какие-то фотки У нас каждый день похороны бойцов а наше командование нам елей в уши вливает прикрывая свою бездарность
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Тварыдло, у нас сегодня двое убитых и восемь раненых, тяжело. А у тебя, кацапсины, по этому поводу праздник?
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Сегодня вблизи Донецка сильно и тяжело гремело!
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Чтобы увидеть в глазах *****, что он не хочет войны, надо крепко держать их в руках или в одной руке.
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Что то я не понял??? Так кто врет штаб ООС или местные порохоботы которые день и ночь тут беспощадно поливают Зеленского грязью???
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Штаб ООС пише, що загинули 21 російський окупант і ще 31 був поранений. Волонтери пишуть, що наших поранено щонайменше десятеро і є загиблі. Як гадаєте, хто з них бреше?
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На самом деле это обычная практика на любой войне занижать потери свои и завышать потери противника. так Штаб ООС говорит что за январь-февраль погибло 15 солдат в то время как прокуратура Луганщины заявила про 30 погибших только в Луганской области https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html . Мое личное мнение что там нарушают перемирие обе стороны и потери с обеих сторон где то примерно сопоставимы.
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Тобто надавати неправдиві свідчення (брехать) на війні, з боку штабу ООС це нормально, я правильно вас зрозумів?
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Как сказал Отто фон Бисмарк- не бывает больше вранья чем перед выборами, во время войны и после охоты! Вы много видели политиков которые дорвавшись до власти выполняли то что обещали перед выборами? Вот и с войной та же практика..это не только штаба ООС касается..
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Я не про політиків питав. Мене цікавило, як би ви відповіли на власне питення. Судячи з вашої риторики ви не маєте звички відповідати прямо. Але (я дякую) від цього ви не ухилились. Тож бреше штаб ООС. Цікаво, це роблять з ініціативи начштабу, чи за наказом головнокомандуючего?
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Сочувствую украинцам по поводу боевых потерь и по поводу небоевого президента.
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 1 ч

Шановні ЗМІ. давайте ломати порядок денний.
Те що Клоун мовчить, це не значить, що ЗМІ і ми звичайні твітеряни не повинні висвітлювати події з фронту.
На нас дивляться бійці в окопах і госпіталях.
Їм важливо розуміти, що ми з ними на одній хвилі.
Україна це ми, а не клоун і слуги.
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Что их убито больше - хорошо, но мы в большем убытке, ибо один наш боец дороже сотен
нанятых путеном обезьян...
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Ну все кАроч.. штаб ООС общественность успокоил! потери врага больше! отбой Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9997
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Кацапська наволоч на цензорі розсмерділась недовірою до заяви командування ООС, всіляки Смірнови та Сідорови йдіть під три чорти. Бьемо вас і вже не рахуемо.
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Пошли оправдания, а реально показать уничтоженных террористов можно?
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
2 ч. ·

У нас обстреляли МЕДИКОВ.Взорвали РОССИЙСКОЙ ракетой машину с хлопцами.Где заявление ЗЕ??Или ты занят поздравлениями Путину??..
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Какое это все таки мерзкое не благородное дело быть порохоботом)) с одной стороны порадоваться бы потерям врага но это же как бы похвалить Зеленского который ссыкло и ответку не дает! И начинается - вы все врете!!! а вы докажите!!! Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6992
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А вообще я так и не понял чем Зе отличается от Пети на Донбассе? Как была окопная война так и осталась. Как были новости про погибших и раненых каждый день-через день так и сейчас как были новости что потери врага в разы больше так и сейчас. Ну реально же все тоже самое Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9898
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И то правда..., так где делся зеленый павлин???, походу, увлекся философией страуса. Так с головой в песке ,поди жопой много не наговоришь))))) или снова отработанная супер тактика молчания( авось само как-то уляжется)?
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ЦЕ ЦІНА ЗАГЛЯДАННЯ В ОЧІ ВОРОГУ... ЦЕ ЦІНА "НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ"... ЦЕ ЦІНА ВІДСТУПУ З УКРІПЛЕНЬ В ЧИСТЕ ПОЛЕ... ЦЕ ЦІНА ВИБОРУ ПРЕЗИДЕНТОМ ВОРОГА І ЗРАДНИКА УКРАІНИ З Е Л Е Н С Ь К О Г О

Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6840
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Відповідь ******** збройних сил я уявляю собі так.
1. Ворог починає стріляти.
2. Контрбатарейний радар (один чи декілька) через секунди вираховує координати ворожої батареї, які передає на нашу батарею.
3. Через декілька секунд наші накривають ворожу батарею вогнем.

Відповідь через хвилини або години - це змарновані снаряди й праця. Поки росіян влаштовує те, як відповідають ЗСУ - вони будуть і далі стріляти.
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Бо вони курва ответку дають тільки для галочки ... Нікому там то не потрібно , вони не в окопах та бліндажах на передку..
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как-то сразу нехорошо вуспоминаются бодрые сводки 14 года спикера АТО Лысенко о количестве погибших врагов и технике,которые нигде прямо или косвенно не подтвердились ни в наших сводках,ни во вражеских...
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..потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:
погибшими - 21 человек;
ранеными и травмированными - 31 человек;Источник: https://censor.net.ua/n3180552
- але , для соєвих , це знову зрада ? ..))
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Сегодня час кацапы и сепары безнаказанно утюжили позиции ВСУ в Песках. Целый час со стороны ВСУ никто ничем не отвечал. Только через час заработала арта.

Это все, что надо знать про нынешний штаб ООС и цену слов ЗЕленых ублюдков.

ПыСы: Но ватные ублюдки типа NNN сидя на проперженом диване где-то в Богом забытых Сумах конечно будут опровергать то, что пишут люди с фронта.
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