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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3891) Міністерство енергетики та захисту довкілля (15)

 Кабмін призначив Шубіна т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища

Тимчасово виконувати обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища буде Віталій Шубін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 10 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180551
 
 
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Наталія Юсупова
17 хв ·

В то время, когда оккупанты обстреливают наши позиции, когда погибают украинцы и десятки получают ранения, малороссы, они же депутаты ВР решают судьбу нашей страны в России. Не стесняясь и не прячась заявляя, что у нас будет мир. Какой мир, мы знаем, на российских условиях, со сдачей территорий и интересов страны. Что Вы там говорили?? « Мы сделали их вместе!» В Кремле так же думают, наслаждайтесь.

Кабмин назначил Шубина вр.и.о министра энергетики и защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 8168
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Да ето же ху....ло ахметовское. Шо в стране творится Хлопцы?
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Я кажись с етим дерьмом встречался когда работал в метинвесте.
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"...министра энергетики и защиты окружающей среды..."
Ничего не понимаю,- энергетики всегда засирали оту среду окружающую, а защитники всегда гоняли энергетиков!
А не попадёт ли в дурку этот вр. исп. об. министров из за внутри душевного конфликта,? Я уже молчу про его ретивое выполнение своих обязанностей... Источник:https://censor.net.ua/n3180551
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Министр энергетики без профильного образования и с конфликтом интересов??? https://menr.gov.ua/content/shubin-vitaliy-mikolayovich.html; https://declarations.com.ua/declaration/nacp_10a15a71-da03-4136-a8a6-3071b8ac8d3c
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