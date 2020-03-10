 Кабмін призначив Шубіна т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 10 березня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 10 березня.
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В то время, когда оккупанты обстреливают наши позиции, когда погибают украинцы и десятки получают ранения, малороссы, они же депутаты ВР решают судьбу нашей страны в России. Не стесняясь и не прячась заявляя, что у нас будет мир. Какой мир, мы знаем, на российских условиях, со сдачей территорий и интересов страны. Что Вы там говорили?? « Мы сделали их вместе!» В Кремле так же думают, наслаждайтесь.
Ничего не понимаю,- энергетики всегда засирали оту среду окружающую, а защитники всегда гоняли энергетиков!
А не попадёт ли в дурку этот вр. исп. об. министров из за внутри душевного конфликта,? Я уже молчу про его ретивое выполнение своих обязанностей... Источник:https://censor.net.ua/n3180551