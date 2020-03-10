 Футбольний товариський матч Польща-Україна відбудеться без глядачів через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
"Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня цього року (початок - о 20:45 за місцевим часом), відбудеться при порожніх трибунах", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що відповідне рішення про скасування всіх масових заходів, зокрема - футбольних матчів, ухвалив сьогодні польський уряд.
У зв'язку з цим гроші за вже придбані на матч квитки буде повернуто.
Раніше уряд Польщі прийняв рішення про скасування всіх масових заходів для запобігання коронавірусу.
Я за безопасный футбол!
Коронавірус і демонтаж України
1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!
2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.
3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!
4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.
5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.
6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.
Думаєте, нереальний сценарій?
... в герметически запечатаном зале.
театры, кинотеатры, стадионы, за ненадобностью будут закрыты. Актёры, футболисты, певцы и прочие паяцы - в бессрочный отпуск! Загсы переберутся в компьютерные клубы и расписывать будут через емейл или вайбер. С тюрем никого не получится выгнать, ибо только в них вируса не будет. На демонстрации протеста уже титушек и фокусгруппы не затащить. и пр. пр. и т.п. ...
Знаю одно:-
если бы эрэрка Каплан не промахнулась - про короновирус, сейчас, никто бы и не знал...
Когда китайская дружественная делегация ходила по мавзолею, то одна девочка отковырнула кусочек от вождя пролетариата. Спустя десятилетия нашла его на чердаке и выкинула. Это увидела летучая мышь. Она была голодная...
Как сообщает официальный сайт «Барселоны», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «сине-гранатовыми» и «Наполи» пройдет без зрителей.
Испанская Ла Лига подтвердила, что все матчи в двух сильнейших дивизионах испанского футбола будут проводиться в течение следующих двух недель без зрителей из-за вспышки эпидемии коронавируса.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" 12 февраля пройдет при пустых трибунах. Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба. Причина - быстрое распространение эпидемии коронавируса в Германии.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Челси" тоже пройдет без зрителей. Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, правительство Баварии во вторник приняло решение до 19 апреля запретить проведение мероприятий с участием более 1000 посетителей.