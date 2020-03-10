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Все про:Польща (2125) футбол (900) COVID-19 (607)

 Футбольний товариський матч Польща-Україна відбудеться без глядачів через коронавірус

Товариський матч між національними збірними Польщі та України, який заплановано на 31 березня, відбудеться без глядачів.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня цього року (початок - о 20:45 за місцевим часом), відбудеться при порожніх трибунах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення про скасування всіх масових заходів, зокрема - футбольних матчів, ухвалив сьогодні польський уряд.

У зв'язку з цим гроші за вже придбані на матч квитки буде повернуто.

Раніше уряд Польщі прийняв рішення про скасування всіх масових заходів для запобігання коронавірусу.

Читайте також: Через коронавірус Польща вводить посилений санітарний контроль на кордоні з Україною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180550
 
 
 Топ коментарі
 
тогда можно и без игроков. из-за коронавируса.
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Ольга Рев@Olha_Rev 13 ч

Коронавірус і демонтаж України

1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!

2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.

3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!

4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.

5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.

6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.

Думаєте, нереальний сценарій?
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Да плевать на всякие дурацкие на фоне пандемии игры, это вообще неважно. Нап-ле-вать!
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тогда можно и без игроков. из-за коронавируса.
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Гонорары от телетрансляций и результат матчей можно "порешать" на уровне промоутеров, даже в телефонном режиме.
Я за безопасный футбол!
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Ольга Рев@Olha_Rev 13 ч

Коронавірус і демонтаж України

1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!

2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.

3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!

4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.

5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.

6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.

Думаєте, нереальний сценарій?
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Футбольный товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей из-за коронавируса

... в герметически запечатаном зале.
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Да плевать на всякие дурацкие на фоне пандемии игры, это вообще неважно. Нап-ле-вать!
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Ясно одно:-
театры, кинотеатры, стадионы, за ненадобностью будут закрыты. Актёры, футболисты, певцы и прочие паяцы - в бессрочный отпуск! Загсы переберутся в компьютерные клубы и расписывать будут через емейл или вайбер. С тюрем никого не получится выгнать, ибо только в них вируса не будет. На демонстрации протеста уже титушек и фокусгруппы не затащить. и пр. пр. и т.п. ...
Знаю одно:-
если бы эрэрка Каплан не промахнулась - про короновирус, сейчас, никто бы и не знал...
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Так это Ильич, ****, аж оттуда колотит?
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Да! Да! Да!
Когда китайская дружественная делегация ходила по мавзолею, то одна девочка отковырнула кусочек от вождя пролетариата. Спустя десятилетия нашла его на чердаке и выкинула. Это увидела летучая мышь. Она была голодная...
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Если ЕВРО будет такое же то обидно, сколько на этом потеряют бабок
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования страны, включая футбольную Серию А, будут приостановлены с сегодняшнего дня из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт «Барселоны», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «сине-гранатовыми» и «Наполи» пройдет без зрителей.

Испанская Ла Лига подтвердила, что все матчи в двух сильнейших дивизионах испанского футбола будут проводиться в течение следующих двух недель без зрителей из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" 12 февраля пройдет при пустых трибунах. Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба. Причина - быстрое распространение эпидемии коронавируса в Германии.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Челси" тоже пройдет без зрителей. Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, правительство Баварии во вторник приняло решение до 19 апреля запретить проведение мероприятий с участием более 1000 посетителей.
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