 Футбольний товариський матч Польща-Україна відбудеться без глядачів через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня цього року (початок - о 20:45 за місцевим часом), відбудеться при порожніх трибунах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення про скасування всіх масових заходів, зокрема - футбольних матчів, ухвалив сьогодні польський уряд.

У зв'язку з цим гроші за вже придбані на матч квитки буде повернуто.

Раніше уряд Польщі прийняв рішення про скасування всіх масових заходів для запобігання коронавірусу.

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