 Проплатити публікацію неможливо, ОП опублікував "сухий" оригінал, - Мендель дала пояснення щодо статті в The Guardian

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в Facebook запропонувала "спростування цих фейків заради збереження здорового підходу до інформації", повідомляє Цензор.НЕТ.

1. Фейк про те, що стаття була проплачена.

"Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Офіс Президента цінує якісну журналістику та свободу слова. Я роками працювала з іноземними виданнями. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією", - повідомила вона.

2. Фейк, що стаття не вийшла в журналі.

"The Guardian – це і онлайн-газета, і журнал. Обкладинка з Президентом України вийшла в журналі. В цьому немає жодної помилки", - зазначила Мендель.

3. Фейк, що Офіс президента "цензурує" матеріали західних журналістів.

"Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, з додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал і написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю. Заради ознайомлення аудиторії не лише з враженнями журналістів, а й із самим інтерв’ю Офіс Президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями. Це і є "сухий" оригінал, без інших інформаційних нашарувань", - підкреслила прессекретарка.

За її словами, ще жоден український президент не з’являвся на обкладинках видань такого рівня.

"Стаття отримала багато позитивних відгуків від міжнародної аудиторії. І це важливо для президента і для України", - резюмувала Мендель.

Нагадаємо, 7 березня Guardian Weekend опублікував свою статтю про Зеленського. ОП на сайті президента навів розшифровку розмови, при цьому не подано часом досить жорсткі оціночні судження авторів Шона Вокера й Ендрю Рота.