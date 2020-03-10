 Проплатити публікацію неможливо, ОП опублікував "сухий" оригінал, - Мендель дала пояснення щодо статті в The Guardian

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в Facebook запропонувала "спростування цих фейків заради збереження здорового підходу до інформації", повідомляє Цензор.НЕТ.
1. Фейк про те, що стаття була проплачена.
"Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Офіс Президента цінує якісну журналістику та свободу слова. Я роками працювала з іноземними виданнями. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією", - повідомила вона.
2. Фейк, що стаття не вийшла в журналі.
"The Guardian – це і онлайн-газета, і журнал. Обкладинка з Президентом України вийшла в журналі. В цьому немає жодної помилки", - зазначила Мендель.
3. Фейк, що Офіс президента "цензурує" матеріали західних журналістів.
"Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, з додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал і написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю. Заради ознайомлення аудиторії не лише з враженнями журналістів, а й із самим інтерв’ю Офіс Президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями. Це і є "сухий" оригінал, без інших інформаційних нашарувань", - підкреслила прессекретарка.
За її словами, ще жоден український президент не з’являвся на обкладинках видань такого рівня.
"Стаття отримала багато позитивних відгуків від міжнародної аудиторії. І це важливо для президента і для України", - резюмувала Мендель.
Нагадаємо, 7 березня Guardian Weekend опублікував свою статтю про Зеленського. ОП на сайті президента навів розшифровку розмови, при цьому не подано часом досить жорсткі оціночні судження авторів Шона Вокера й Ендрю Рота.
как я запомнил, про него ужасно написали в контексте скалецкой и санжар "я ей предложил и она согласилась", что было сказано с садисткой ухмылкой,
и что на какой-то из вопросов они пишут, он стал давать долгие, неопределенные и бессмысленные заявления, которые сам не понял, что хотел сказать.
Местами они выставили его умственно отсталым идиотом. Хотя, почему выставили? просто дали быть собой и честно опубликовали.
Я бы не хотел себе такого интервью. Сомнительная слава.
Можно констатировать, что мы наблюдаем стадию торга у зебилов. Ну, помните - пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.
Следующая остановка - депрессия. Ее обеспечит кризис. Потом наступит принятие.
Когда-то они начнут писать: "Так, ладно, хрен с ним. Пусть будет Порошенко, проголосую и за него, только пусть это всё уже закончится!". Мы будем радоваться и перепостчивать. Но! Это не будет стадией принятия. Это будет даже не депрессия. Это по-прежнему торг. И лучше бы, чтоб на этом процесс не остановился.
Настоящая истинная стадия принятия у зебилов будет выглядеть так: "Больше никогда, ни в коем случае, ни при каких условиях, ни одной ногой на избирательный участок. Пусть отсохнут руки, если я еще раз возьму в них избирательный бюллетень. Больше никаких постов о политике, больше ни одного слова о политике. Ни пары из уст. Зеленский - а кто это? Порошенко - а кто это? Не смотрю, не читаю, не агитирую, не голосую. Прощайте. Ищите меня в группах, где цветочки и котики".
1. Достаточно просто почитать оригинал, чтобы убедиться, что версия ОП это фуфель - это раз.
2. Об интервью сам ЗЕбанарий и раструбил заранее, явно расчитывая на положительный эффект заказной статьи (и заранее фотосессию сделали "случаянно" - а вдруг пригодится) - это два.
3. В Гардиан сделали то, что должны делать нормальные журналисты. Написали правду о том, что увидели, услышали и узнали - ЗЕ мелкий, тупой, закомплексованый мудак, который понятия не имеет о том, что он делает.