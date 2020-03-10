EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  3513  73
Все про:День Перемоги (255) Росія (26654) Трамп (2574)

 Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги

Президент США Дональд Трамп не приїде до Москви на святкування Дня Перемоги.

Білий дім підтвердив, що Трамп відхилив запрошення Кремля на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, яке відбудеться 9 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Торік Трамп говорив, що вдячний за запрошення, проте не впевнений, що зможе приїхати, оскільки святкування відбудеться в розпал передвиборчої кампанії в США.

Раніше про те, що Трамп відхилив запрошення, повідомила пресслужба Кремля. "Дипломатичними каналами ми отримали інформацію про те, що президент не приїде", - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, додавши, що поки неясно, хто представлятиме США на майбутніх урочистостях.

Президент РФ Володимир Путін назвав "помилкою" рішення світових лідерів не брати участь у святкуванні Дня Перемоги в Москві.

Читайте також: Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування 75-річчя Перемоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180548
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


Andrey Kofanov@Andrey_Kofanov_2 ч

"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."- Аль Капоне

Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 9531
 показати весь коментар
 
 
Та хто он такой!
Он шо, рейхстаг чи паулюса брал, как путин?!
 показати весь коментар
 
 
Аушвиц освободила Красная Армия.
Правда больной на всю голову Обама сообщил, что в освобождении Освенцима принимал участие его дед, в то время солдат американской армии.
Бывает.
 показати весь коментар
 
На счет Аушвица,его американцы брали,правда на следующий день пришлось извиняться за то что взяли....
https://twitter.com/usembdenmark/status/1221727339358445569
 показати весь коментар
 
МО РФ официально обвинило президента Турции во вранье, по их словам об уничтожении 8 Панцирей не может быть и речи так как в районе Идлиба находилось только 4 установки. 2 установки действительно получили по их словам небольшие повреждения и их ремонт подходит к концу.
 показати весь коментар
 
кацапа неподмытая, нам интересней шо там с распятым русскочелюстным младенцем? Выжил малец? Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 5556
 показати весь коментар
 
 
При чем здесь кацап, подобные официальнве обвинения только ухудшит их отношения, а это и нужно.
 показати весь коментар
 
)) осталось отремонтировать концы у обох двох.
 показати весь коментар
 
 
Залік! В стилі анекдотів про Штірліца )))
"Штирлиц сел враскорячку. Раскорячка завелась и поехала".
 показати весь коментар
 
 
Небольшие повреждения?
Панцирь в Сирии до встречи с турецким БПЛА ...

Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 2846
 показати весь коментар
 
 
Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник Bayraktar TB2

Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги - Цензор.НЕТ 5945
 показати весь коментар
 
 
У тебя между двумя фото - нет никакой связи... Даю правильную наводку:
130 мм самоходка
Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги - Цензор.НЕТ 3083
 показати весь коментар
 
К стати, обрезать фотографии не хорошо... пахнет обманом!
Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги - Цензор.НЕТ 8928
 показати весь коментар
 
Ага...небольшие...есть видео где лапти одного из панцирей в радиусе ста метров разлетелись...и это были самые большие куски...
 показати весь коментар
 
 
Это официальная позиция и думаю обвинение во вранье очень не понравится Эндогану.
 показати весь коментар
 
Да Эрдоган плевал с высокого минарета...на то что там в паРаше о нем говорят...
 показати весь коментар
 
 
Ну не скажи, если бы просто статейка в газете а тут официальное заявление МО, в политике это очень важно.
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган тоже вполне официальный заявитель,
или вы верите, что су24 атаковал боинг ?
 показати весь коментар
 
@muhammadjazirah
тоже вполне официальный , куда там кремлёвским клоунам
 показати весь коментар
 
Те панцири, что воздухом надувались, они заклеют, но что делать с настоящими?
 показати весь коментар
 
Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы

Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 3703
 показати весь коментар
 
 
Не мучайся питаннями такими.
Трамп послав ***** нах.
І це добре.
 показати весь коментар
 
 
"Силу Сибири", которую подписал лично Хло и которую запустили в декабре 2019-го закрыли...Пишут шо "на профилактику"...От лаптеногих имеют...Ржу...
https://lenta.ru/news/2020/03/10/siberia/
 показати весь коментар
 
 
Газогін старенький, треба час від часу ремонтувати, 2 місяці пропрацював і добре, правда нічого не качнув.
 показати весь коментар
 
Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы. Слабак, за#цал. А наш собирается к миротворцу в гости.
 показати весь коментар
 
С увжением от Трампа, адресовано рашке и лично пуйлу
 показати весь коментар
 
 
Трамп побоялся ехать, а то Валентина Тарешкова выйдет на трибуну и призовёт арестовать Трампа за санкции (и путин согласится арестовать так же как и согласился с своим пожизненным избранием в президенты с оглашённым первой космонавткой) против России.
Интересно, - сколько этой нищей, забытой как и прочие герои россии, старухе отвалили деревянных за чтение с бумажки возвания про бессрочность путенского президентства??
 показати весь коментар
 
 
Нихрена, просто обычная зарплата Дурдумы, вроде неплохая 450 тыщ в месяц.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, западные политики типо Макарона которые хотят приехать к диктатору праздновать, знают что день победы не 9 а 8 мая?
 показати весь коментар
 
 
В Украине тоже многие не знают когда Рождество праздновать до Нового Года или после , а вообще Вторая мировая война заканчивалась не в Рейхстаге,можете у японцев спросить
 показати весь коментар
 
 
Їхати до ху@ла себе не поважати... Туди їдуть зазвичай лідери третьосортних країн типу Білорусії та Сирії.
 показати весь коментар
 
Это мы узнаем 20 апреля в день рождения Адольфа Алоизовича Гитлера - ученика Ленина и тайного кумира Путина.
 показати весь коментар
 
и не поедет трамп ,небось в страхе от коронавируса)) ничего, наш голобородько молод,туп ,миролюбив и посему на 75 летие побэды поедет иплом своим торгануть,надо еще пушилина туда,чтоб вместе стояли.Для полного пробития дна.
 показати весь коментар
 
Для картинки будет ПРИМИРЕНИЕ ЛИДЕРОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ и кремлёвский Фюрер будет пушистенький и как наблюдатель ,и как усмиритель
 показати весь коментар
 
Эрдоган может только тысячу беспилотников выделить для парада Победы Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги - Цензор.НЕТ 2365
 показати весь коментар
 
 
Взагалі путін та Ердоган два чоботи пара - один кірзовий, другий саф'яновий(приблизно як сталін з гітлером)
 показати весь коментар
 
 
Ще трішки - і фсьо.
"Наибольшая по добыче и запасам нефти компания мира, которая принадлежит Саудовской Аравии - Saudi Aramco - анонсировала рекордное увеличение поставок нефти с апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

"Саудовская Аравия обострила свою ценовую войну по нефти с Россией во вторник, поскольку ее государственная компания (Saudi Aramco - ред.) обязалась поставлять рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки в следующем месяце, что значительно увеличит объем рынка", - говорится в сообщении.
Другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) последовали их примеру. Так Ирак заявил, что увеличит поставки на 350 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, а Нигерия добавит более 100 тыс. баррелей.

Издание Financial Times приводит слова экономиста Оливье Якоба из аналитической компании Petromatrix, которая специализируется на нефтяном рынке. По его мнению, Саудовская Аравия проводит стратегию "шока и страха", чтобы продемонстрировать, что она способна быстрее увеличивать поставки, чем любой другой производитель."

"Саудовская Аравия делает все возможное, чтобы сорвать рынок нефти... В выходные она сигнализировала о ценовой войне, и теперь это перешло непосредственно к войне. Рынку не нужно столько сырой нефти", - заявил он.

Ось і "Можем повторить" Розвалили совок і РоSSію розвалять
 показати весь коментар
 
 
Трамп не може поїхати до безстрокового фуйла жаба не дозволить.
 показати весь коментар
 
Ху*ло с двойниками ещё 10 Трампов пересидит.
Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги - Цензор.НЕТ 4251
 показати весь коментар
 
 
а КАКОЙ УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЕХАТЬ К ПУТИНУ-УБИЙЦЕ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ, СИРИИ, ГРУЗИИ? И КУДА СМОТРИТ ООН И ВЕСЬ ЗАПАД, МОЖЕТ ХВАТИТ ВАМ ГОСПОДА ХОРОШИЕ ЗАКРЫВАТЬ НА ЭТО ГЛАЗА ПОЗОР ВАМ ОЗАБОЧЕННЫЕ
 показати весь коментар
 
 
Донні на другий термін хоче, звичайно, що він не поїде на свято побєдобєсія. А з ким же ху#ло буде пісюном мірятися, коли буде вихвалятися раіським озброєнням? Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги - Цензор.НЕТ 5693
 показати весь коментар
 
 
З північнокорейським хом'якочучхе та вождями каннібалів деякими африканськими лідерами...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору