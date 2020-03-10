 Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги

Білий дім підтвердив, що Трамп відхилив запрошення Кремля на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, яке відбудеться 9 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Торік Трамп говорив, що вдячний за запрошення, проте не впевнений, що зможе приїхати, оскільки святкування відбудеться в розпал передвиборчої кампанії в США.
Раніше про те, що Трамп відхилив запрошення, повідомила пресслужба Кремля. "Дипломатичними каналами ми отримали інформацію про те, що президент не приїде", - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, додавши, що поки неясно, хто представлятиме США на майбутніх урочистостях.
Президент РФ Володимир Путін назвав "помилкою" рішення світових лідерів не брати участь у святкуванні Дня Перемоги в Москві.
Andrey Kofanov@Andrey_Kofanov_2 ч
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."- Аль Капоне
Он шо, рейхстаг чи паулюса брал, как путин?!
Правда больной на всю голову Обама сообщил, что в освобождении Освенцима принимал участие его дед, в то время солдат американской армии.
Бывает.
https://twitter.com/usembdenmark/status/1221727339358445569
"Штирлиц сел враскорячку. Раскорячка завелась и поехала".
Панцирь в Сирии до встречи с турецким БПЛА ...
130 мм самоходка
или вы верите, что су24 атаковал боинг ?
тоже вполне официальный , куда там кремлёвским клоунам
@and_inspire
Трамп послав ***** нах.
І це добре.
https://lenta.ru/news/2020/03/10/siberia/
Интересно, - сколько этой нищей, забытой как и прочие герои россии, старухе отвалили деревянных за чтение с бумажки возвания про бессрочность путенского президентства??
туп,миролюбив и посему на 75 летие побэды поедет иплом своим торгануть,надо еще пушилина туда,чтоб вместе стояли.Для полного пробития дна.
"Наибольшая по добыче и запасам нефти компания мира, которая принадлежит Саудовской Аравии - Saudi Aramco - анонсировала рекордное увеличение поставок нефти с апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
"Саудовская Аравия обострила свою ценовую войну по нефти с Россией во вторник, поскольку ее государственная компания (Saudi Aramco - ред.) обязалась поставлять рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки в следующем месяце, что значительно увеличит объем рынка", - говорится в сообщении.
Другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) последовали их примеру. Так Ирак заявил, что увеличит поставки на 350 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, а Нигерия добавит более 100 тыс. баррелей.
Издание Financial Times приводит слова экономиста Оливье Якоба из аналитической компании Petromatrix, которая специализируется на нефтяном рынке. По его мнению, Саудовская Аравия проводит стратегию "шока и страха", чтобы продемонстрировать, что она способна быстрее увеличивать поставки, чем любой другой производитель."
"Саудовская Аравия делает все возможное, чтобы сорвать рынок нефти... В выходные она сигнализировала о ценовой войне, и теперь это перешло непосредственно к войне. Рынку не нужно столько сырой нефти", - заявил он.
Ось і "Можем повторить" Розвалили совок і РоSSію розвалять
вождями каннібалівдеякими африканськими лідерами...