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 Політика України
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Все про:законопроект (957) СБУ (5377) Баканов Іван (128)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення основ діяльності СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ (№3196).

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті ВР.

Президент у вівторок подав до парламенту даний законопроєкт як невідкладний.

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради.

Тексту законодавчої ініціативи і супровідних документів на сайті парламенту станом на вечір вівторка немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий закон "Про СБУ" допоможе зробити спецслужбу більш сучасною та ефективною, - Баканов

Крім цього Зеленський вніс до парламенту також законопроєкти "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України" (№3197) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України"(№3198).

На сайті парламенту також поки відсутні тексти цих законопроєктів і супровідні документи до них.

Як повідомлялося, 4 березня глава СБУ Іван Баканов заявив, що проєкт закону про реформу Служби безпеки України буде внесено до Верховної Ради найближчими днями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180546
 
   
 Топ коментарі
 
Все к чему прикасается это зеленое существо идет только во вред Украине
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ой тыбозецька...и сёзь мы там усовершенствовали???? абалдзеть...
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Все к чему прикасается это зеленое существо идет только во вред Украине
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Порозганяв би ти те скрєпне кодло, Володя. Морально зламані люди..
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почему Президент постоянно попадает под влияние то одних, то других групп людей? В результате неудачи и в экономике, и в международных отношениях, причем кокретные.Почему правоохранительные органы (всякие) не уберегают его и страну от таких вредоносных окружений?
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ой тыбозецька...и сёзь мы там усовершенствовали???? абалдзеть...
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плоды долгих раздумий бизсонными ночами утибозимоя )
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Абрамс@huntaukraina 3 ч

У жены на работе сотрудницу вызвали в школу. Ее сыну 8 лет.
Цитирую училку:
Мало того, что на уроках пускает зайчиков металлической линейкой, так еще на парте написал - зеленский х#йло.
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вот объясните мне, когда туповатый торчок и циник Зеленский начал разбирается в правовых основах деятельности спецслужбы?!..
и как относятся кадровые сотрудники СБУ к тому, что их судьбу определяет поганый клоун-малорос?!
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Зеленский внес в Раду -

...о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно ...

..."О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины..
...и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины...

Он, ****, всё умеет и всё понимает. Говорили - Вова дурак, а он тебе и в разведке шарит, и в налогах, и в бюджете..
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Закон...
Стаття 1.
На посаду голови СБУ не може бути призначена особа, яка не мешкала в одному під'їзді з президентом ЗЕ або не приймала участі в діяльності студії "Квартал 95".
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Я думал и этот хочет быть пожизненным, как *****, но нет, пока только СБУ усовершенсвует и доносы строчит, потерпевший.
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наверняка что то во вред Украине как обычно, и на пользу путина...
Криворожское ЧМО...
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Личная охрана мародёра Коломойского.В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. 18.01.20 / Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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С учетом того, что нынешний преЗедент, кроме как паясничеством на сцене, ничем больше не занимался - интересно КТО пишет преЗеденту все эти «законодательные проекты»..........
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Ой блин, страшно подумать. И предтавляю себе эти улучшения. Дай угадаю: - опубликовать список всех сотрудников и оперативников СБУ в программе "СБУ в смартфоне"; - назначить депутата Рады пана Медведчука начальником комитета по конролю за СБУ; - сократить штат сотрудников и финансирование на 70%; - согласовывать все операции и кадровые назначения с Ермаком и т.п. ... Та не, наверняка ошибаюсь, фух, как причудится же такое!
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С таким преЗедентом - все возможно.......
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Ну прям як дитина. За шію треба вішати! За шію! Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ - Цензор.НЕТ 9953
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Насправді вбивати можна тільки в разі самозахисту. Будь який злочин суд не може кваліфікувати стратою. Засудження до страти - помилка.
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Неужели Бубочка старлея другу детства Баканову присвоит?
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та ну нафиг, какократы только засирают эту страну. Оно ж ни на что неспособное.
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помните леню космоса (черновецкого)? я, и моя молодая команда, делаем что то важное! история движется по спирали.
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Кабмін повинен подавати закони в ВР, а не гарант, він не в ті сані сів, йому в Ростов.
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СБУшники теперь кроме крышевания бизнеса ещё в 95-м квартале выступать?
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Віслюк готується до протистояння з народом України..
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Коли зеленський щось ''удосконалює'', стає по-справжньому страшно.
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