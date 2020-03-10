 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення основ діяльності СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті ВР.

Президент у вівторок подав до парламенту даний законопроєкт як невідкладний.

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради.

Тексту законодавчої ініціативи і супровідних документів на сайті парламенту станом на вечір вівторка немає.

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Крім цього Зеленський вніс до парламенту також законопроєкти "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України" (№3197) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України"(№3198).

На сайті парламенту також поки відсутні тексти цих законопроєктів і супровідні документи до них.

Як повідомлялося, 4 березня глава СБУ Іван Баканов заявив, що проєкт закону про реформу Служби безпеки України буде внесено до Верховної Ради найближчими днями.