 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення основ діяльності СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті ВР.
Президент у вівторок подав до парламенту даний законопроєкт як невідкладний.
Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради.
Тексту законодавчої ініціативи і супровідних документів на сайті парламенту станом на вечір вівторка немає.
Крім цього Зеленський вніс до парламенту також законопроєкти "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України" (№3197) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України"(№3198).
На сайті парламенту також поки відсутні тексти цих законопроєктів і супровідні документи до них.
Як повідомлялося, 4 березня глава СБУ Іван Баканов заявив, що проєкт закону про реформу Служби безпеки України буде внесено до Верховної Ради найближчими днями.
Абрамс@huntaukraina 3 ч
У жены на работе сотрудницу вызвали в школу. Ее сыну 8 лет.
Цитирую училку:
Мало того, что на уроках пускает зайчиков металлической линейкой, так еще на парте написал - зеленский х#йло.
и как относятся кадровые сотрудники СБУ к тому, что их судьбу определяет поганый клоун-малорос?!
...о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно ...
..."О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины..
...и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины...
Он, ****, всё умеет и всё понимает. Говорили - Вова дурак, а он тебе и в разведке шарит, и в налогах, и в бюджете..
Стаття 1.
На посаду голови СБУ не може бути призначена особа, яка не мешкала в одному під'їзді з президентом ЗЕ або не приймала участі в діяльності студії "Квартал 95".
Криворожское ЧМО...