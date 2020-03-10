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 Політика України
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 Росія посилає сигнал: терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, - Бутусов

Сьогодні за рішенням Держдуми РФ Володимир Путін отримав право стати довічним президентом. Це означає, що політика Росії залишиться незмінною.

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія продовжить війну в Україні до смерті Путіна. Тому що втрата влади Путіну навіть теоретично не загрожує, і він зробить все, щоб довести до завершення свої головні політичні проєкти - розкол України й окупацію Донбасу і Криму.

Сьогодні офіційно Володимир Путін за рішенням Держдуми отримав право стати довічним президентом Російської Федерації. Це, в принципі, і так ясно читалося - колишній офіцер КДБ демократію зневажає. Це означає, що політика Росії залишиться незмінною. Політичних ризиків для Путіна бути не може, він на престолі вже незмінний, адже опозиції в РФ немає. А отже, Путін продовжить без всяких ризиків свою політику - продовжить війну проти України, продовжить підривати зсередини Молдову і Грузію, продовжить інші неоголошені війни", - зазначає він.

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На думку журналіста, таке рішення російської влади - відповідь на судовий процес у Нідерландах у справі про збитий "Боїнг" МН-17, "який доводить, що Путін фактично організатор одного з найстрашніших терактів в історії авіації".

Ця справа показує, що Росія - держава-терорист. І ось Росія посилає сигнал - терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, які б рішення не ухвалювали суди і в які б казки не вірили політики. Мовляв, так, терорист, але він сильний, і ви, слабаки, все одно повинні домовлятися. Володимир Зеленський сподівається, що Путін захоче піти на компроміси щодо Донбасу і Криму - але сьогодні остаточно ясно, що Путін іти і відступати не збирається", - підкреслює Бутусов.

Він упевнений, що єдиний правильний варіант для України - чинити спротив. "Домовлятися можна буде тільки з тією російською владою, яка прийде після Путіна. І ця нова влада має добре розуміти, що війна проти України - дорога і болюча проблема, яку їм обов'язково доведеться вирішувати за міжнародними законами і повертати крадене", - підсумовує журналіст.

Росія посилає сигнал: терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, - Бутусов 01

Нагадаємо, 10 березня президент Росії Володимир Путін погодився на зняття обмеження на президентство за умови, що це підтримають громадяни Російської Федерації і Конституційний суд РФ. Після цього Держдума РФ підтримала внесення поправки в Конституцію про обнулення президентських термінів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180545
 
   
 Топ коментарі
 
Лаптеногие!
Назад, в будущее!...
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Только теперь нужно Западу разьяснять почаще, что ***** ето один из диктаторов а ********* страна третьего мира. А всех кто будет с *****м общаться и сотрудничать стыдить и клеймить на весь мир. Чтобы ето полудохлое ***** сдохло в изоляции.
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Россию уже от краха ничего не спасёт !
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Надо через интернет запуская в информационное пространство России , что путина давно уже нет , а Россией будут править его двойники
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Кацапо-фашисты понимают только силу!
Нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет.
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Если хутин меняет конституцию то и Украине нужно идти в Союз Речь Постполитая, будет этакое союзное образование относящееся к ЕС
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Rp.: Дихлофос - много!!!
D.S. Выдай, предварительно разделив на 140 млн. равных доз.
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так пусть его уже сейчас забальзамируют на этом троне (стульчаке)! нам пох на каком горшке будеть сидеть ху@ло!
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Путін помер, хай живе Путін! (с).
Оце так аналітика! Оце так сенсація! Дядько Юрко думав, що із заміною Путіна уся расєя замість "Любе" почала б "Кому вниз" слухати? Дядьку, вчіть історію Рашки (почніть з "Лекцій" В.О.Ключевського й поступово переходьте до князя Н.Трубецького, а потім до "Русской идеи" А.Янова.
Блін, але ж дядько Юрко не найтупіший представник нашої четвертої влади. Чому не можна елементарно повчити історію ворога, щоб потім не вирячувати очі?
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Трамп, ти на другий срок не попадаєш, а фуйло пожиттєво собі купив, оце він тебе вставив, срамота на весь білий світ, лупани йому санкцій побільше.
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