 Росія посилає сигнал: терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, - Бутусов

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Росія продовжить війну в Україні до смерті Путіна. Тому що втрата влади Путіну навіть теоретично не загрожує, і він зробить все, щоб довести до завершення свої головні політичні проєкти - розкол України й окупацію Донбасу і Криму.
Сьогодні офіційно Володимир Путін за рішенням Держдуми отримав право стати довічним президентом Російської Федерації. Це, в принципі, і так ясно читалося - колишній офіцер КДБ демократію зневажає. Це означає, що політика Росії залишиться незмінною. Політичних ризиків для Путіна бути не може, він на престолі вже незмінний, адже опозиції в РФ немає. А отже, Путін продовжить без всяких ризиків свою політику - продовжить війну проти України, продовжить підривати зсередини Молдову і Грузію, продовжить інші неоголошені війни", - зазначає він.
На думку журналіста, таке рішення російської влади - відповідь на судовий процес у Нідерландах у справі про збитий "Боїнг" МН-17, "який доводить, що Путін фактично організатор одного з найстрашніших терактів в історії авіації".
Ця справа показує, що Росія - держава-терорист. І ось Росія посилає сигнал - терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, які б рішення не ухвалювали суди і в які б казки не вірили політики. Мовляв, так, терорист, але він сильний, і ви, слабаки, все одно повинні домовлятися. Володимир Зеленський сподівається, що Путін захоче піти на компроміси щодо Донбасу і Криму - але сьогодні остаточно ясно, що Путін іти і відступати не збирається", - підкреслює Бутусов.
Він упевнений, що єдиний правильний варіант для України - чинити спротив. "Домовлятися можна буде тільки з тією російською владою, яка прийде після Путіна. І ця нова влада має добре розуміти, що війна проти України - дорога і болюча проблема, яку їм обов'язково доведеться вирішувати за міжнародними законами і повертати крадене", - підсумовує журналіст.
Нагадаємо, 10 березня президент Росії Володимир Путін погодився на зняття обмеження на президентство за умови, що це підтримають громадяни Російської Федерації і Конституційний суд РФ. Після цього Держдума РФ підтримала внесення поправки в Конституцію про обнулення президентських термінів.
Нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет.
D.S. Выдай, предварительно разделив на 140 млн. равных доз.
Оце так аналітика! Оце так сенсація! Дядько Юрко думав, що із заміною Путіна уся расєя замість "Любе" почала б "Кому вниз" слухати? Дядьку, вчіть історію Рашки (почніть з "Лекцій" В.О.Ключевського й поступово переходьте до князя Н.Трубецького, а потім до "Русской идеи" А.Янова.
Блін, але ж дядько Юрко не найтупіший представник нашої четвертої влади. Чому не можна елементарно повчити історію ворога, щоб потім не вирячувати очі?
Who-же, ес-ли не Pu?!?!