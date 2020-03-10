EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  763  10
Все про:земля (531) Держгеокадастр (84)

 Держгеокадастр транслюватиме засідання щодо розпорядження землями сільгосппризначення

Держгеокадастр з 11 березня запускає онлайн-трансляції розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Їх можна буде дивитися на офіційному сайті й офіційному каналі Держгеокадастру в YouTube.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Така ініціатива є гарантією відкритого та неупередженого процесу розпорядження сільськогосподарськими землями, оскільки надає громадянам можливість бути в курсі рішень територіальних органів служби", - сказано в повідомленні.

Напередодні ефірів Головні управління Держгеокадастру повинні оприлюднити анонси заходів із переліком запланованих до розгляду номерів клопотань. Після ефірів усі накази реєструватимуть та публікуватимуть відповідні рішення.

Перші прямі ефіри проведуть із Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської та Черкаської областей.

Читайте також: Держгеокадастру поставлено завдання знизити з 30% до 4% кількість відмов під час реєстрації земельних ділянок, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180544
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А нам то что? Государство распродает нашу землю и вернуть мы ее не сможем и купить.
 показати весь коментар
 
 
Молчи в тапок твой президент делает деньги для своей команды
 показати весь коментар
 
 
....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
 показати весь коментар
 
Що ти маєш проти Сороса, генію ? Це людина яка підтримала українську Революцію Гідності, людина яка вкладає свої міліардні кошти в українські реформи по демократизації країни, а також підтримує демократію у всьому світі, та жертвує сотні мільйонів доларів на благодійність. А виступати проти Сороса почали Орбан та Путін, коли Сорос вирішив створити за власні міліард доларів "Інститут по боротьбі з авторитарними режимами" і після того як назвав РФію мафіозною державою. Не розповсюджуйте кацапські фейки.
 показати весь коментар
 
И когда там геокадастр вернет землю фермерам, которую рейдернул зелескотина богдан
 показати весь коментар
 
 
тепер крадіжка ЗЕМЛІ у КАЗЛІВ у прямій трансляції ...
 показати весь коментар
 
 
А как же право каждого гражданина на бесплатный гектар земли отменяется??
 показати весь коментар
 
 
Мочити зенечисть будуть також в прямому ефірі?
 показати весь коментар
 
Тобто в режимі онлай можна бачити як у вас відбирають землю... Зебіли! Радійте! Вам це
покажуть! Розкажете дітям!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору