 Держгеокадастр транслюватиме засідання щодо розпорядження землями сільгосппризначення

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Така ініціатива є гарантією відкритого та неупередженого процесу розпорядження сільськогосподарськими землями, оскільки надає громадянам можливість бути в курсі рішень територіальних органів служби", - сказано в повідомленні.

Напередодні ефірів Головні управління Держгеокадастру повинні оприлюднити анонси заходів із переліком запланованих до розгляду номерів клопотань. Після ефірів усі накази реєструватимуть та публікуватимуть відповідні рішення.

Перші прямі ефіри проведуть із Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської та Черкаської областей.

Читайте також: Держгеокадастру поставлено завдання знизити з 30% до 4% кількість відмов під час реєстрації земельних ділянок, - Гончарук