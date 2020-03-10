 У в'язницях Італії перебувають 158 українських моряків, затриманих за перевезення мігрантів, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 10 березня, повідомили у департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України на запит DW.

Згідно з повідомленням, у 2015-2018 роках на півдні Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. У 2019 році там затримали 32 українців, а 18 між тим звільнили. Від початку 2020 року в Італії затримали одного українського моряка.

"Тенденцію до зменшення затриманих в Італії протягом минулого року в департаменті консульської служби МЗС України пояснюють "ефективністю інформаційної складової протидії, роботі МЗС та правоохоронних органів України, неурядових організацій". В МЗС зазначили, що існує потреба у продовженні здійснення попереджувальних заходів, зокрема через ЗМІ та громадські організації. В зовнішньополітичному відомстві запевнили, що питання захисту прав українських моряків, затриманих та засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, перебуває на особливому та постійному контролі МЗС України", - говориться в повідомленні.

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