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 У в'язницях Італії перебувають 158 українських моряків, затриманих за перевезення мігрантів, - МЗС

Станом на початок березня 2020 року в пенітенціарних центрах півдня Італії як засуджені або затримані перебувають 158 громадян України. З них - 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримуються під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 10 березня, повідомили у департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України на запит DW.

Згідно з повідомленням, у 2015-2018 роках на півдні Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. У 2019 році там затримали 32 українців, а 18 між тим звільнили. Від початку 2020 року в Італії затримали одного українського моряка.

"Тенденцію до зменшення затриманих в Італії протягом минулого року в департаменті консульської служби МЗС України пояснюють "ефективністю інформаційної складової протидії, роботі МЗС та правоохоронних органів України, неурядових організацій". В МЗС зазначили, що існує потреба у продовженні здійснення попереджувальних заходів, зокрема через ЗМІ та громадські організації. В зовнішньополітичному відомстві запевнили, що питання захисту прав українських моряків, затриманих та засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, перебуває на особливому та постійному контролі МЗС України", - говориться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180543
 
 
 Топ коментарі
 
Ви, за Марківа турбуйтесь, а не за цих "довбозаробітчан"
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Власти Италии ввели в город Фоджа армию и бронетехнику после побега из тюрьмы более 50 зключенных в ходе бунта из-за короновируса.
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Те, у кого отсутствует мораль (все равно на чем зарабатывать!) не заслуживают не только на соболезнование из-за их "теперешнего комфорта", но достойны всяческого порицания (и более), т.к. натеперь они работают на отрицательный иммидж Украины, как иммитента индивидов, работающих на расейские разглагольствования по поводу "недоУкраины", которую они так жаждут проглотить..
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Ви, за Марківа турбуйтесь, а не за цих "довбозаробітчан"
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Власти Италии ввели в город Фоджа армию и бронетехнику после побега из тюрьмы более 50 зключенных в ходе бунта из-за короновируса.
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Срочно эваукировать, берите пример с Ирана он выпустил всех заключённых да грядёт хаос
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их кто то принуждал нарушать закон ?хотели по легкому срубить бабла ? У них получилось ...
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Те, у кого отсутствует мораль (все равно на чем зарабатывать!) не заслуживают не только на соболезнование из-за их "теперешнего комфорта", но достойны всяческого порицания (и более), т.к. натеперь они работают на отрицательный иммидж Украины, как иммитента индивидов, работающих на расейские разглагольствования по поводу "недоУкраины", которую они так жаждут проглотить..
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что-то я не слышал о моряках-немцах-шведах-датчан, арестованных за перевозку мигрантов....зато есть украинцы-русские-черножепые африканцы, сидящие за это в тюрьмах...
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Они явно это делают не от хорошей жизни некоторым лучше в европейской тюрьме чем каком-нибудь забитом селе...
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В самый раз - наших украинцев ослободить, отпустить да помиловать. А то себе же худшЕЕ будет, сеньеры.
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нет сомнения, что в ихней тюрьме гораздо комфортней чем в нашей...
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А де відповідальність судновласників, які й приймали управлінські рішення?...
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