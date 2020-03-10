EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1018  37
Все про:ВР (7213) референдум (333) Разумков Дмитро (405)

 Ухвалення законопроєкту про референдум теоретично можливе за місяць, - Разумков

Ухвалення законопроєкту про загальнонаціональний референдум можливо протягом місяця, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Якщо його буде зареєстровано, це один із пріоритетних законопроєктів, то спочатку його буде розглянуто у першому читанні, після цього у другому читанні. Теоретично це можливо зробити за місяць роботи парламенту", - зазначив Разумков

Голова Верховної Ради також сказав, що загалом у пакеті законопроєктів про народовладдя буде 5-6 документів: про загальнонаціональний і місцевий референдуми, відкликання депутатів і народне вето. Ще дві законодавчі ініціативи Разумков не назвав.

Читайте також: Проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" винесено на громадське обговорення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180541
 
 
 Топ коментарі
 
Все страны спасают людей от вируса, а жти цуки все землю продать спешат
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Написано все давно , согласовано вечновластым *******, а Разумков малыш последыш Дваждыневоровавшего проведет в турборежиме- время ПРишло ...
 показати весь коментар
 
 
SergTranscarpathian
Брехливі, зелені гниди.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...
 показати весь коментар
 
 
вот это подучился в Швейцарии как с ЗЕбаранами швейцарить да плюс голоса опозажопистов ...
 показати весь коментар
 
 
Все страны спасают людей от вируса, а жти цуки все землю продать спешат
 показати весь коментар
 
 
У нас сейчас по телевизору только о вирусе и говорят и отчитываются что в какой больнице делают .
Сегодня закрыли все соборы и церкви , вчера школы садики театры
Министры с экрана не сходят - отчитываются
 показати весь коментар
 
 
так це якесь божевілля - кругом про цей вірус.
 показати весь коментар
 
А они будут нас спасать референдумом от земли, от НАТО от ЕС...
 показати весь коментар
 
 
Да кто бы сомневался - жто их бизнес воровать чужое
 показати весь коментар
 
 
Да вы с Зелей продержитесь этот месяц. Оптимисты вы наши))))
 показати весь коментар
 
 
Теоретически можно и сахар через стекло лизать, но практически сладко не будет.
 показати весь коментар
 
 
Зовсім охрініли. Країна воює! Які зараз референдуми? 73% - олігофрени. Шо ви від них хочете видурити? У кацапів он теж "референдум" намічається - царя будуть на довічне влаштовувати. Дограєтеся, слуги довбані. Зрозуміли, що в придуркуватого "наріду" сьогодні можна золото міняти на скляні бусіки і давай "оформляти". Вже після совка розвели людей на "приватизацію".
 показати весь коментар
 
 
Государственное управление делами запланировало повысить расходы на зарубежные візіти президента Владимира Зеленского и его делегации с 41,2 млн гривен до 79,1 млн.
Кроме того, содержание государственных резиденций вырастет с 108,9 млн гривен до 120,1 млн.
.Индексация пенсий не произошла. Медреформа отложена на неопределённое время. Созданы комиссии для проверки правильного начисления пенсий, субсидий и льгот, есть уже первый опыт уменьшения пенсий и требование возврата излишков в бюджет.
Кабмин урезал финансирование жизненно необходимых лекарств для украинцев.
Например выплаты на покупку инсулина в новом бюджете сокращены в 4 раза. Покращення уже наступило? Только для кого? Наталі Бідюк

ТАК ДЛЯ ЗЕбилов уже да.
 показати весь коментар
 
 
теоретически / а на практике барыга кодлана Коломойского на ......т украинцев приняв закон о превращении украинцев в безземельных батраков в еврейско-российских латифундиях на следующей неделе. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
 показати весь коментар
 
 
война, экономический кризис, коронавирус- а эти, как настоящие мародеры в войну свое решают
 показати весь коментар
 
 
Самолеты из Италии не могут запретить , хотя все страны запретили
А ТУТ ЖЕ МАУ БЕНИ !!!
 показати весь коментар
 
Во в что им подгорает!
Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков

https://censor.net.ua/news/3137446
 показати весь коментар
 
 



Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков - Цензор.НЕТ 4654 ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·1 ч

А тим часом кум путіна Метведчук веде з російським агресором сепаратні переговори у москві.

Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков - Цензор.НЕТ 7173
 показати весь коментар
 
 
разумный а чего ты не рассказываешь что мертвечук с рабиновичем и литвиновым сегодня находятся в мацкве в госдуме и встречаются там с рашистскими депутатами по повуду вопроса как нам урегулировать лугандон..... это ты им разрешил или сам отправил их по вашим долбаным парламентским связям? и это в честь их прибытия в мацкву погибло 2 наших парней аиеще 8 покалечено? ты хоть как то на это реагируешь? зельц спрятался от народа, ты в швейцарии свои банковские справы утрясаешь аикто работать будет?
 показати весь коментар
 
 
Нужен срочно новый президент, но у меня нет кандидатуры, может стоит присмотреться к Сергею Кривоносу.
Я ищу нового человека, не с тех кто были в кандидатах в 2019 г. и не с тех которых нам вновь будут пропихать.
 показати весь коментар
 
Ну, клоунів у нас ще багато. Лисий із Кварталу тобі як?
 показати весь коментар
 
Як не крути, але потрібно до виборів, до пропаганди вирішити, хоч би для себе.
 показати весь коментар
 
спочатку ефективні погроми - а потім подивимось
 показати весь коментар
 
надо было за старого голосовать,а не носиться с новыми лицами.нет их...и не будет.такие раз в сто лет появляются по божьему попущению.
 показати весь коментар
 
 
ну понятно...поманят отзывом депутатов,и сделают как с недоторканностью и импичментом-фиг когда пройдешь все процедуры.
и зеленая биомасса все с радостью схавает
 показати весь коментар
 
 
Або син татові.Тато а яка різниця між жидом і євреєм ,ну сину євреї живуть в Ізраїлі ******* і будують свою країну,а жиди живуть в Україні жруть сало п'ють горілку і будують свою країну.Ну добре а яка різниця між маскалем і росіяненом, ммм росіяни живуть в Росії ******* її до пізд.ца,а москаль живе в Україні жре сало п'є пальонку і будує свою державу.Ну а тоді яка різниця між хохлом і українець, а тут просто українці живуть в Канаді , Австралії , США і ******* свою країну ,а хохли живуть в Україні їдять сало запивають самогоном та заважають першим і другим...
 показати весь коментар
 
Так от тих хохлів в Україні самі знаєте скільки процентів,боюсь з благими намірами аби дорогу до пекла не влаштували...
 показати весь коментар
 
 
Ага. Вам би тільки ордло приєднати і можна починать ... Хрін вам
 показати весь коментар
 
Тупий зеразумков хоче всіх киданути на землю, навіть в Швейцарію поперся зеломбардник.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору