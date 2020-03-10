 Ухвалення законопроєкту про референдум теоретично можливе за місяць, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "112-Україна".
"Якщо його буде зареєстровано, це один із пріоритетних законопроєктів, то спочатку його буде розглянуто у першому читанні, після цього у другому читанні. Теоретично це можливо зробити за місяць роботи парламенту", - зазначив Разумков
Голова Верховної Ради також сказав, що загалом у пакеті законопроєктів про народовладдя буде 5-6 документів: про загальнонаціональний і місцевий референдуми, відкликання депутатів і народне вето. Ще дві законодавчі ініціативи Разумков не назвав.
Брехливі, зелені гниди.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...
Сегодня закрыли все соборы и церкви , вчера школы садики театры
Министры с экрана не сходят - отчитываются
https://youtu.be/02pV-BgW1JE
Віталій Барабаненко
@baraban088
·20 ч
Виявляється Тарас Шевченко протистояв радянській владі - 24 канал
https://twitter.com/i/status/1237141346739269637
Кроме того, содержание государственных резиденций вырастет с 108,9 млн гривен до 120,1 млн.
.Индексация пенсий не произошла. Медреформа отложена на неопределённое время. Созданы комиссии для проверки правильного начисления пенсий, субсидий и льгот, есть уже первый опыт уменьшения пенсий и требование возврата излишков в бюджет.
Кабмин урезал финансирование жизненно необходимых лекарств для украинцев.
Например выплаты на покупку инсулина в новом бюджете сокращены в 4 раза. Покращення уже наступило? Только для кого? Наталі Бідюк
ТАК ДЛЯ ЗЕбилов уже да.
А ТУТ ЖЕ МАУ БЕНИ !!!
Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков
https://censor.net.ua/news/3137446
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
·1 ч
А тим часом кум путіна Метведчук веде з російським агресором сепаратні переговори у москві.
кого надо - выбирай...
Я ищу нового человека, не с тех кто были в кандидатах в 2019 г. и не с тех которых нам вновь будут пропихать.
и зеленая биомасса все с радостью схавает