 Місячна затримка зарплат і судовий борг понад 10 млн євро: "Суспiльне" просить Кабмін прийняти бюджетну програму і виділити гроші

Про це йдеться у відкритому листі до Кабінету міністрів України, оприлюдненому на сайті "Суспiльного", інформує Цензор.НЕТ.

"Існує лише дві причини такої ситуації, і правління Суспільного мовника переконане, що обидві проблеми можуть бути вирішені за негайного втручання Кабінету Міністрів України", - зазначається в документі.

Найперша з них - затримка виплати зарплати.

"Понад чотири тисячі працівників Суспільного мовника не отримали заробітної плати в лютому й можуть не отримати її і в березні, адже досі не затверджено паспорт відповідної бюджетної програми та не внесено належних змін до постанови Кабінету Міністрів України (від 25 січня 2017 року №30) щодо порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки ПАТ "НСТУ". Оскільки змінився головний розпорядник бюджетних коштів для телерадіокомпанії (раніше це був Державний комітет телебачення і радіомовлення України, наразі ж — Міністерство культури, молоді та спорту України)", - повідомляють в "Суспiльному".

Зазначається, що всі документи було подано ще в січні, а зі зміною складу Кабміну процедура відбулася повторно.

"Залишати працівників найбільшого незалежного медіа країни без жодної оплати праці через затягування документарних процедур — неприпустимо в демократичній правовій державі. Змушені констатувати, що тривалі затримки з виплатами можуть призвести до звільнення найбільш професійних працівників, серед яких основну частину становитимуть журналісти", - говориться в заяві.

Суспільний мовник звертається до новообраного Кабміну з проханням підтримати необхідне рішення на найближчому засіданні.

Другим і найбільшим викликом для Суспільного мовника на сьогодні залишається блокування рахунків телерадіокомпанії. Ще з лютого Суспільний мовник не може здійснювати жодних видатків, адже постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника, у межах виконавчого провадження щодо стягнення із Суспільного боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз", - повідомляють у "Суспiльному".

Зазначається, що співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

"Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

Наразі арешт рахунків уже зупинив підготовку до трансляції в Україні Олімпіади-2020, унеможливлює належне представлення та участь у Євробаченні-2020, також повністю зупинив усі нові проєкти Суспільного, зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Робота телерадіокомпанії, а це два національні телеканали (UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА), три національні радіоканали (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура), а також діджитал-платформи та теле- й радіоканали в кожному куточку країни, потребує щоденних видатків: оплати трансляції, відряджень журналістів, оплати робіт та послуг підрядників, комунальних платежів, обов’язкових зборів. Із замороженими рахунками робота Суспільного незабаром зовсім зупиниться", - констатують у компанії.

Окрім того, телерадіокомпанія має низку зобов’язань перед міжнародними партнерами, виконувати які не зможе через блокування рахунків.

"Суспільний мовник звертається до Кабінету Міністрів України з проханням ініціювати виділення з державного бюджету окремих коштів для погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії (10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору), а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Вищезазначені рішення з боку Кабінету Міністрів України дадуть змогу розблокувати роботу Суспільного мовника, забезпечити планову підготовку країни до участі в міжнародних подіях та їх висвітлення в Україні, а також належне виконання зобов’язань перед контрагентами й міжнародними партнерами", - констатують у "Суспiльному".