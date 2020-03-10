 Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У понеділок, 9 березня, відбулася велика селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій, яку проводив прем'єр-міністр, за участю всіх фахівців. Завтра на засіданні уряду буде ухвалено всі рішення", - сказав секретар РНБО.
Данілов вказав, що такі рішення має приймати Кабмін. "Наші пропозиції ми надали, їх було прийнято", - зазначив він.
Коронавірус і демонтаж України
1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!
2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.
3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!
4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.
5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.
6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.
Думаєте, нереальний сценарій?
знюхав!!!
АЖ ДО АРЕШТУ пОПІВ ,КСЬОДЗІВ І СВЯЩЕННИКІВ..
а МОНТЯНА ДАВНО ТРЕБА БУЛО..
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·12 мин
Ясен хер, что до сего момента в Киеве не могло быть коронавируса.
Ukrinform
@UKRINFORM
· 38 минКиїв отримав першу партію експрес-тестів на коронавірус
А ЗЕЛЕНЫЕ ЧМЫРИ ХЕРНЮ ВПАРИВАЮТ!
10.03.2020, 18:18 • 1775 • 0
Три угрозы (возможные катастрофы) для Украины на ближайшие полгода:
1. Экономическая (отказ от работы с МВФ, возврат "Привата", рейдерство и коррупция от Коломойського, рекордные выплаты внешнего долга).
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2. Политическая (договоренность с Россией, как следствие - массовые протесты).
3. Медицинская / гуманитарная / финансовая (коронавирус с паникой и протестами).
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Вместе они сольются в "идеальный шторм", в резонансе усиливая друг друга. Отслеживайте ситуацию, надейтесь на позитив и готовьтесь к худшему.
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Ваче ДАВТЯН