 Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У понеділок, 9 березня, відбулася велика селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій, яку проводив прем'єр-міністр, за участю всіх фахівців. Завтра на засіданні уряду буде ухвалено всі рішення", - сказав секретар РНБО.

Данілов вказав, що такі рішення має приймати Кабмін. "Наші пропозиції ми надали, їх було прийнято", - зазначив він.

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