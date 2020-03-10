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 Політика України
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Все про:Данілов (96) Кабмін (3891) COVID-19 (607)

 Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу ухвалить усі необхідні рішення з реагування на ситуацію з подальшим поширенням у світі коронавірусу.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У понеділок, 9 березня, відбулася велика селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій, яку проводив прем'єр-міністр, за участю всіх фахівців. Завтра на засіданні уряду буде ухвалено всі рішення", - сказав секретар РНБО.

Данілов вказав, що такі рішення має приймати Кабмін. "Наші пропозиції ми надали, їх було прийнято", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180537
 
 
 Топ коментарі
 
А по поводу того что пацаны гибнут каждый день...чего нить примут? Или на вирусе бюджет пилить сподручнее?
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світова спільнота - в очікуванні подальших рекомендацій Данілова Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6155
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Глибоко не шановний 73-відсотковий нарід! Не переймайтесь... Життя як зебра, але всі білі полоси ваш прєз
знюхав!!!
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А по поводу того что пацаны гибнут каждый день...чего нить примут? Или на вирусе бюджет пилить сподручнее?
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не до Вас сейчас, хлопці потерпіть вірус часником поборемо, і вся нечисть з Донбасу сама згинє.
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а он хотя бы когда нибудь, как Вовка, говорил, что у него есть хоть бы один мизок?
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Да знаем мы все. Руки мыть , маски не носить .
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ну таки ждут когда пенсов покосит -бюджет сбалансировать . а если какой выжил то без индексации его оставить в наказание .
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що?наказати здатись чи наступати,стратех?
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А що там з Сівохою, весь короновірус з піццою зжер?
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Ольга Рев@Olha_Rev 13 ч

Коронавірус і демонтаж України

1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!

2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.

3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!

4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.

5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.

6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.

Думаєте, нереальний сценарій?
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світова спільнота - в очікуванні подальших рекомендацій Данілова
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А ШО МИР ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ, И НЕ ЖРЕТ ЧЕСНОК И НЕ ЗАПИВАЕТ ПРИВИВКОЙ ОТ КОРИ?
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Глибоко не шановний 73-відсотковий нарід! Не переймайтесь... Життя як зебра, але всі білі полоси ваш прєз
знюхав!!!
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А в Ватостане,те,которые раньше закупили было,трехзначные табло для обменников начинают потирать руки... Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 5902
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Пора прекращать реформу от Супрун, внедрять нормальную медицину и страховки.
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Зеленку пей...зебилам она заменяет все..и страховку...и реформу..
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Я так понял тебе уже заменила. Зомби ни чего не боятся!
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Evgen Kalashnyk , при зарплате в 4000 евро плевать на нормальную медицину и страховки. Можно лечить короновирус , ни в чем себе не отказывая.
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Введіть для початку дистанційне навчання в школах.
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І ЗАБОРОНІТЬ 'СЛУЖБИ БОЖІ' ВСІХ КОНФЕСІЙ..
АЖ ДО АРЕШТУ пОПІВ ,КСЬОДЗІВ І СВЯЩЕННИКІВ..
а МОНТЯНА ДАВНО ТРЕБА БУЛО.. Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1191
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Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·12 мин
Ясен хер, что до сего момента в Киеве не могло быть коронавируса.
Ukrinform

@UKRINFORM
· 38 минКиїв отримав першу партію експрес-тестів на коронавірусЗавтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4710
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Це місто окремо отримало, в Україні було всього 900.
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Кличко 'підірвав' Мозу всю ТАКУ КРАСИВУ 'статистику'..
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и что это будет - данилов раздаст всем сало и чеснок?
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скоко этому жлобу заплатили за вфсер о кори из денег налогоплательщиков ?
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какой нах короновирус! У НАС ВОЙНА!КАЦПНЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
А ЗЕЛЕНЫЕ ЧМЫРИ ХЕРНЮ ВПАРИВАЮТ!
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В ближайшие полгода Украине грозят три возможные катастрофы
10.03.2020, 18:18 • 1775 • 0

Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1692
Три угрозы (возможные катастрофы) для Украины на ближайшие полгода:
1. Экономическая (отказ от работы с МВФ, возврат "Привата", рейдерство и коррупция от Коломойського, рекордные выплаты внешнего долга).
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2. Политическая (договоренность с Россией, как следствие - массовые протесты).
3. Медицинская / гуманитарная / финансовая (коронавирус с паникой и протестами).
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Вместе они сольются в "идеальный шторм", в резонансе усиливая друг друга. Отслеживайте ситуацию, надейтесь на позитив и готовьтесь к худшему.
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Ваче ДАВТЯН
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Короновірусні зедебіли, вас потрібно всіх до одного етапувати в Ростов, що ви людям маячню розповідаєте, ви бездарні недоумки, злочинці, колаборанти.
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