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Матеріали за темою:
Все про:декларація (641) електронне декларування (648) НАЗК (704) Богдан Андрій (269)

 Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер

Екскерівник офісу президента Андрій Богдан опублікував свою декларацію за 2019 рік, за якою він має значні матеріальні цінності.

Як передає Цензор.НЕТ, декларація Богдана розміщена на офіційному сайті НАЗК.

Богдан має готівкові заощадження на 722 тис. доларів і 238 тис. євро.

На банківських рахунках у нього ще 676 тис. доларів (647 тис. у Креді Агріколь банку, 29 тис. у Приватбанку), 502 тис. Євро (399 тис. у словацькому Tatra Bank AS, 53,5 тис. у латвійському Приватбанку, 40 тис. у Приватбанку) і 10,6 млн гривень (10,4 млн у Приватбанку, 0,2 млн у Креді Агріколь банку).

З цінного майна Богдан задекларував три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" (Breitling SA і Ulysse Nardin), точну вартість яких не зазначено, але за умовами декларування це перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на даний момент - 210,2 тис. гривень ).

У 2019 Богдан придбав три автомобілі: за 2,9 млн - Mercedes-Benz GLS-350 (2019 року випуску), за 750 тис. гривень - Tesla Model X (2016 року випуску) і за 250 тис. гривень - Mercedes-Benz GL500 (2014 року випуску).

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Також він має авто Tesla S85 за 0,7 млн ​​гривень і Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обидві 2015 року випуску) за 0,5 млн гривень.

Богдан задекларував право користування на підставі інвестиційного договору 10 об'єктами незавершеного будівництва: квартирами в Києві площею від 45 кв. м до 120 кв. м, які повністю або частково будуються за його гроші.

У 2017 році Богдан придбав за 2,2 млн гривень квартиру в Словаччині на 82 кв. м.

Також він має квартири в Києві на 132 кв. м (вартістю 0,7 млн ​​гривень) і на 82 кв. м (0,2 млн гривень).

Крім того, в Києві він орендує нежитлове приміщення площею 656 кв. м (вартістю 5,5 млн гривень) і має в безкоштовному користуванні квартиру, площа і вартість якої не вказані в декларації.

Крім квартир у Богдана є земельна ділянка в Києві на 0,8 тис. кв.м., чотири ділянки в Забуянні Київської області загальною площею 154,6 тис. кв. м, ділянка в Малій Волосянці Львівської області площею 1 тис. кв. м і ділянка в Гвоздове Львівської області площею 1,7 тис. кв. м (вартість всього цього майна не вказана).

Також у власності Богдана є три ділянки в Козині Київської області загальною площею 5,5 тис. кв. м і вартістю 4,1 млн гривень.

У чотирьох дочок Богдана є право користування його будинком у Козині площею 561 кв. м, вартість якого в декларації не вказана.

Також дочки Богдана мають право безкоштовного користування квартирою в Києві на 185 кв. м і володіють ще однією квартирою в Києві (метраж і вартість не вказані) і будинком у Софіївській Борщагівці на 320 кв. м за 0,7 млн ​​гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180536
 
   
 Топ коментарі
 
Zебилы чувак явно из народа
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Зебіли, здається він з вас вкотре знущається! 1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 1392
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Ну ось!
А ви не вірили, що "епоха бідності закінчилась"!
1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 6037
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Украину может спасти только внешнее управление Запада, все остальное бессмысленно. Устрой здесь самую кровавую революции - все равно к кормушке попрут новые богданы. Да, Богдан - жулик, вор, решала, подонок. По нему плачут киевские каштаны. Об этом и так все знали. Но в высших эшелонах украинской власти почти все такие. Честных в этой клоаке нет и быть не может. Честных Система уничтожает ещё на дальних подступах.
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"Украину может спасти только внешнее управление Запада"
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Украину может спасти только индивидуальный террор.

Направленный ЛИЧНО против каждой мрази.
Проверить имущество КАЖДОГО судьи и сопоставить с официальной зарплатой.
При расхождении в 2 раза - отстрел на%уй!
То же - с прокурорами.
То же - с **********.
Каждая тварь должна понимать, что отвечает за свои преступления СВОЕЙ ШКУРОЙ.
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Это просто сюрреализм какой-то!! Слуги народа живут лучше чем сам народ!!
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На вид провинциальный Богдан с его сковородной мордой вроде бы кугут кугутом, рогуль рогулём, однако же, состояние сколотил такое, что никаким яйцеголовым столичным интеллектуалам даже и не снилось...
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Ну так пеньковый галстук на шею - и на гилляку!
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Хорошая наука для пролов. В Украине уже было 3 революции - на граните, оранжевая и евромайдан. К четвертой условно можно отнести электоральный Майдан (т.е. голосование за клоуна). Но в результате власть почему-то переходит к перекрасившемуся отребью, жуликам, подонкам и ворам. А мудрый нарид остаётся в лохах. Значит что-то не так.
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Значит "мудрый нарид" есть ЛОХИ и ему нельзя доверять выборы властных структур.
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Пане Богдан, ми всі вам дуже заздримо.

Усе це майно - відібране, відчужене, награбоване - додає вам шарму, посилює вашу вроджену красу і мудрість. А коли ви, як і всі ми, будете здихати і вити від нудьги, 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 участків, дім, 7+10 квартир і три пари швейцарських годинників дуже прикрасять ваші останні хвилини життя, особливо усвідомлення подальшої долі усього цього барахла...
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е ні, ви не праві! усе це майно було придбане чесним і легальним шляхом - інакше не було б задеклароване. а от гроші, за які це майно було придбане, - ??? але це зовсім інша історія )))
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Прибавьте к своему посланию ещё одну фразу :

В ГРОБУ КАРМАНОВ НЕТ.
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А шо, швейцарские часы уже по парам считают?
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Так на каждую руку по часам. Вы прям, как маленький)))
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Думаю, що да

https://public.nazk.gov.ua/declaration/c1d19887-53fe-4f99-8cef-6cbe5155ccb2

В порівнянні з Порошенко, Богдан просто злидень
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вот набрал это все урод, под завязку, а потом хлоп - подхватил короновирус, и умер. Даже до феофании не успели довезти. И родственники между собой все растянули, а на могиле, и не всплакнет никто, и слова доброго не скажет. Сдох бурят, да и хрен с ним. Вот мораль этой истории.

"Не собирайте себе сокровища на земле, где воры подкапываются и крадут".
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Стопудово прав ув.Женя-Женя:

на гробе не предусмотрен объёмный багажник, как у автомобиля "Мерседес":

поэтому с собой туда ничего из дорогого барахла не возьмёшь...
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то ж не його все , правда, зебіли... то Петро все підкинув ..прямо в декларацію.... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 1463
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Да боже упаси такое даже подумать. Как Петро ему что то мог подкинуть когда у самого Петра кроме козы и дедовского мопеда который дед с Германии в качестве трофея притащил больше ничего нету Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер - Цензор.НЕТ 8605
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Упасет, упасет. Петро фабрики- заводы приобретает и восстанавливает, обеспечивая работой и заработком тысячи человек. Поэтому он и тебе в башку дряни напихать сумел. Палец о палец не ударив причем. Разродись чем поумнее.
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ЧТо ты несешь. Поедь в винницкую область по селах людей спроси сколько та соевая тварь заводов порезала на метал и людей на улицу выбросила. Про Кузню на рыбальском спроси соевого упыря который подарил сепару Тигипку. Полная страна дегенератов даже очевидного не видит. Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер - Цензор.НЕТ 9202
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Та не нужно мне чесать всякую херь, зебил. Все фабрики, что давали прибыль все работают. А то, что не пользуется спросом, стране и не нужно. Петя тебя содержать не обязан, как и 73% упырей.
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" по селах людей спроси сколько та соевая тварь заводов порезала на метал"
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Какие, расскажи, заводы ПО СЕЛАХ ?
Сгинь, тварь ЗЕлеботная !
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в другой стране бы его растреляли..наотжимал и не шифруется..
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Речи не раз уже слышали модные - Мол, перемены грядут, Только по-прежнему слуги народные. Лучше хозяев живут!
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А, що, барига бідніший? Та Богдан на його фоні, просто "ніщеброд". Скільки мільйонерів було в попередній Раді?
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Нє, нє. До чого тут барига? У бариги заводи, підприємства, які платять купу податків. Скільки податків бурят заплатив? Та й ви бігли за зелених голосувати, бо у вас все мало бути по іншому. Так чому так само виходить?
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Не скрывает,значит есть чем доказать законность приобретенного имущества...А в Писании еще сказано,не завидуйте.«Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа!» (Еккл. 4:4)
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А спросит его о законности кто? Главмусор #Чорт? Или может 100% генпрокурор, которого уже сняли? Или может судья Вовк будет его судить?
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О це команда зе?)).. хтось замітив, що Богдан вкладає свої гроші в українську економіку?)).. ні .. тримае в банках ...
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Ржу нимагу, завхоз при президенте ))))) это реально кинэць эпохи бидности, молодец Зеленский!!!!
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а ви що - думали, що юрист самого Бєні буде якимось ніщебродом?
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)) що занадто, то не для здоров`я .., навіть для юриста ...налічними міліон $...?це діагноз
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О це команда зе?)).. хтось замітив, що Богдан вкладає свої гроші в українську економіку?)).. ні .. тримае в банках ...
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Це ті хто хотів боротися з корупцією,... ну народ їх вибрав ...,бо тих попередників назвали свинарчуками .., то хто Свинарчук?
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Андрей и Богдан - лжец, рейдер, мошенник и вымогатель. В общем, типичный представитель ЗЕ-команды. Пипол хавает!
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Всякие буряты землю скупают в турборежиме. Украину спасут только националисты
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Украину спасут только националисты

+500 !
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Украину спасёт только индивидуальный террор.
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Доки такi падлюки не вдавляться свинцевою галушкою - добра не буде
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Так вот кто самый богатый чиновник в Украине. Ато видите ли у Пети из имущества только мопед и раскладушка, у Жульки гараж и коляска от мотоцикла, остальные вообще бомжи у тещи живут на балконе
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Ай, ну как же Петю приплести хочется... Ну ручонки же свербят, зебилу хоть как то, хоть чем то свое нутро гнилое прикрыть нужно...
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Срочно нужно проводить чистку.

У нас в Украине тотальная коррупция даже на самом низком уровне, очень много таких должностей которые не надо, там люди тупо сидят роками и просиживают штаны и создают видимость работы и всё подряд воруют что плохо лежит, там везде семейные подвязки от верха до низу.
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в сравнении с потужным папередником - нищеброд.
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