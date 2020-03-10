 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію

Як передає Цензор.НЕТ, декларація Богдана розміщена на офіційному сайті НАЗК.
Богдан має готівкові заощадження на 722 тис. доларів і 238 тис. євро.
На банківських рахунках у нього ще 676 тис. доларів (647 тис. у Креді Агріколь банку, 29 тис. у Приватбанку), 502 тис. Євро (399 тис. у словацькому Tatra Bank AS, 53,5 тис. у латвійському Приватбанку, 40 тис. у Приватбанку) і 10,6 млн гривень (10,4 млн у Приватбанку, 0,2 млн у Креді Агріколь банку).
З цінного майна Богдан задекларував три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" (Breitling SA і Ulysse Nardin), точну вартість яких не зазначено, але за умовами декларування це перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на даний момент - 210,2 тис. гривень ).
У 2019 Богдан придбав три автомобілі: за 2,9 млн - Mercedes-Benz GLS-350 (2019 року випуску), за 750 тис. гривень - Tesla Model X (2016 року випуску) і за 250 тис. гривень - Mercedes-Benz GL500 (2014 року випуску).
Також він має авто Tesla S85 за 0,7 млн гривень і Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обидві 2015 року випуску) за 0,5 млн гривень.
Богдан задекларував право користування на підставі інвестиційного договору 10 об'єктами незавершеного будівництва: квартирами в Києві площею від 45 кв. м до 120 кв. м, які повністю або частково будуються за його гроші.
У 2017 році Богдан придбав за 2,2 млн гривень квартиру в Словаччині на 82 кв. м.
Також він має квартири в Києві на 132 кв. м (вартістю 0,7 млн гривень) і на 82 кв. м (0,2 млн гривень).
Крім того, в Києві він орендує нежитлове приміщення площею 656 кв. м (вартістю 5,5 млн гривень) і має в безкоштовному користуванні квартиру, площа і вартість якої не вказані в декларації.
Крім квартир у Богдана є земельна ділянка в Києві на 0,8 тис. кв.м., чотири ділянки в Забуянні Київської області загальною площею 154,6 тис. кв. м, ділянка в Малій Волосянці Львівської області площею 1 тис. кв. м і ділянка в Гвоздове Львівської області площею 1,7 тис. кв. м (вартість всього цього майна не вказана).
Також у власності Богдана є три ділянки в Козині Київської області загальною площею 5,5 тис. кв. м і вартістю 4,1 млн гривень.
У чотирьох дочок Богдана є право користування його будинком у Козині площею 561 кв. м, вартість якого в декларації не вказана.
Також дочки Богдана мають право безкоштовного користування квартирою в Києві на 185 кв. м і володіють ще однією квартирою в Києві (метраж і вартість не вказані) і будинком у Софіївській Борщагівці на 320 кв. м за 0,7 млн гривень.
Ну а так ДА - заработал «честным трудом».Ага........
Как говорится, парень свой... .
.Ци рукы ничого нэ кралы .Всьо заработано честным трудом ,, Вова зуб даст . .
Дети семьи трудовой , мать вашу....
Слуги народа)))
"Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе"
Или тебя это не интересует, тварь зеленая? Или сказать нечего?
Трудящих палку він любив, їх діток яснооких
Щасливі діти в нас ростуть, немов сади Зелені
Нехай же за мету візьмуть такими буть як
БеняЛенін" НажруНаєм 44 000 грн ну і решта падла так само.
Це простому бидлу обстригають навіть яйця!
- каво я вижу ...Соломон Маркович...цветете и пахнете
- ай прекратите..
- а шо такое? опять прибедняетесь?
- а чем там хвастаться? часы без стрелок, телефон без кнопок, машина... и та без верха..
это простительно кинозвездам,но не госдеятелям.
Ну совсем не барыга...
Я представляю настроение знакомого,который поехал в Украину и стоял на Майдане до последнего дня!!!!
Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.
ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ 2019 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/25/649060/
Смешно - можно и мне 2 штуки по такой цене
Это простой зебильный госслужащий!