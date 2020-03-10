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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:декларація (641) електронне декларування (648) НАЗК (703) Богдан Андрій (268)

 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію

Екскерівник офісу президента Андрій Богдан опублікував свою декларацію за 2019 рік, за якою він має значні матеріальні цінності.

Як передає Цензор.НЕТ, декларація Богдана розміщена на офіційному сайті НАЗК.

Богдан має готівкові заощадження на 722 тис. доларів і 238 тис. євро.

На банківських рахунках у нього ще 676 тис. доларів (647 тис. у Креді Агріколь банку, 29 тис. у Приватбанку), 502 тис. Євро (399 тис. у словацькому Tatra Bank AS, 53,5 тис. у латвійському Приватбанку, 40 тис. у Приватбанку) і 10,6 млн гривень (10,4 млн у Приватбанку, 0,2 млн у Креді Агріколь банку).

З цінного майна Богдан задекларував три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" (Breitling SA і Ulysse Nardin), точну вартість яких не зазначено, але за умовами декларування це перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на даний момент - 210,2 тис. гривень ).

У 2019 Богдан придбав три автомобілі: за 2,9 млн - Mercedes-Benz GLS-350 (2019 року випуску), за 750 тис. гривень - Tesla Model X (2016 року випуску) і за 250 тис. гривень - Mercedes-Benz GL500 (2014 року випуску).

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Також він має авто Tesla S85 за 0,7 млн ​​гривень і Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обидві 2015 року випуску) за 0,5 млн гривень.

Богдан задекларував право користування на підставі інвестиційного договору 10 об'єктами незавершеного будівництва: квартирами в Києві площею від 45 кв. м до 120 кв. м, які повністю або частково будуються за його гроші.

У 2017 році Богдан придбав за 2,2 млн гривень квартиру в Словаччині на 82 кв. м.

Також він має квартири в Києві на 132 кв. м (вартістю 0,7 млн ​​гривень) і на 82 кв. м (0,2 млн гривень).

Крім того, в Києві він орендує нежитлове приміщення площею 656 кв. м (вартістю 5,5 млн гривень) і має в безкоштовному користуванні квартиру, площа і вартість якої не вказані в декларації.

Крім квартир у Богдана є земельна ділянка в Києві на 0,8 тис. кв.м., чотири ділянки в Забуянні Київської області загальною площею 154,6 тис. кв. м, ділянка в Малій Волосянці Львівської області площею 1 тис. кв. м і ділянка в Гвоздове Львівської області площею 1,7 тис. кв. м (вартість всього цього майна не вказана).

Також у власності Богдана є три ділянки в Козині Київської області загальною площею 5,5 тис. кв. м і вартістю 4,1 млн гривень.

У чотирьох дочок Богдана є право користування його будинком у Козині площею 561 кв. м, вартість якого в декларації не вказана.

Також дочки Богдана мають право безкоштовного користування квартирою в Києві на 185 кв. м і володіють ще однією квартирою в Києві (метраж і вартість не вказані) і будинком у Софіївській Борщагівці на 320 кв. м за 0,7 млн ​​гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180536
 
 
 Топ коментарі
 
Zебилы чувак явно из народа
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Зебіли, здається він з вас вкотре знущається! 1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 1392
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Ну ось!
А ви не вірили, що "епоха бідності закінчилась"!
1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 6037
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А швейцарські годинники як шкарпетки купуються парами?
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Богдан професор по офшорах, а сколько там денег скорее всего никто никогда не узнает.
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ну чо вы пристали?чувак сразу на нескольких работах-и адвокат у бени,и адвокат у 95 квартала,и главой оп был...а тратить ему особо некуда... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 896
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У него оказывается дети (четыре дочери) есть.........😬почему-то думала, что у этого «субчика» детей вообще не может быть........
Ну а так ДА - заработал «честным трудом».Ага........
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Може і не чотири, а більше. Зюзіна донька на нього дуже схожа.
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А вы говорите, нормально всё, живём богато.
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Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 3803.
1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 9546 .Ци рукы ничого нэ кралы .Всьо заработано честным трудом ,, Вова зуб даст . 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 4324 .
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Вышли мы все из народа, б..дь,
Дети семьи трудовой , мать вашу....
Слуги народа)))
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С такими новостями нынешняя власть утонет в сопственом г...
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Це повний абзац. Пора вже перейменувати це шобло "Слуга народу" на "Хазяїн народу".
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але ж доларовим мільйонером він став ще за каденції Януковича. Не зараз.
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петікам головне пукнути
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так шо там було у Омані, а ну, пукни зебіл??
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А что же ты, скот, в соседней ветке не отметилось?
"Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе"
Или тебя это не интересует, тварь зеленая? Или сказать нечего?
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ну тыж рвал попу - за "небарыг"? Теперь можешь пердеть сам, как опущенец 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 7102
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Ну и шо, вождь мирового пролетариата ленин тоже на Ролсе ездил, пока пролетариат в окопах гнил.
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А поддержка в илича вон какая была, до сих пор многие из штопора выйти не могут от любви к нему.
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"Ілліч ненавидів панів, гнобителів жорстоких
Трудящих палку він любив, їх діток яснооких
Щасливі діти в нас ростуть, немов сади Зелені
Нехай же за мету візьмуть такими буть як Беня Ленін" 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 6466
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Ждём новых рейтингов Зе и партии "Слуга народа", думаю будут интересные цифры.
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Потрібно щоб подавав декларацію не тільки що в нього є , а в першу чергу скільки він податків заплатив.
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У бОгатих на податки пільги, за одні прибутки відсюнявлюють в казну 5%, за інші. такі як корпоративні права, взагалі нічого а ЄСВ (22%) платять тільки з перших ста тисяч, хоча наприклад Коболев мав би перераховувать 440 000 грн в день, і альфонс Лещенко "економить" в місяць 88 000грн, і Нажру Наєм 44 000 грн ну і решта падла так само.
Це простому бидлу обстригають навіть яйця!
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посмотрим на декларации других... если подадут!
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В Зеленского нет соей команды он в полной ж, как с таким рейтингом всё просрать.
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может привлечь швейцарский опыт в вопросе референдумов, нормально депутатам обьясните, а то они поняли что смысл в количестве часов.
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Це не слуга. Служобьє. І все мозолями. Але ж відригувати господь примусить. Не має чого заздрити.
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интересно, это честно сворованное у украинского народа, или взятки от оккупантов?
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Всё нажито непосильным трудом три пиджака замшевых, три магнитофона импортных, портсигар... тоже три!

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чё к паре часов прицепились? часы старые, на одних нет часовой стрелки, на других минутной. приходится парой носить, шоб точное время глянуть. а небыло бы на обеих секундной, пришлось бы и третьи с собой тягать.
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***
- каво я вижу ...Соломон Маркович...цветете и пахнете
- ай прекратите..
- а шо такое? опять прибедняетесь?
- а чем там хвастаться? часы без стрелок, телефон без кнопок, машина... и та без верха..
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Что значит "три пары часов"? Т.е., шесть наручных часов?
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Вы только посмотрите на того патриота за наш счет, шоб он был здоров.
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хорошо его беня и зеля поблагодарили бурята за президентские выборы!! Не хило!!
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а чё...глянешь в декларацию и сразу видно - "Слуга богатого народа"...
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кто не работает, тот хорошо ест, учитесь студенты 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 1269
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а вообще это конечно полное жлобство...ьаксы с евриками под матрасом,дюжина самых дорогих часов,авто последнех лет выпуска...
это простительно кинозвездам,но не госдеятелям.
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Эти пэрсоны ставить надо в одном паноптикуме лжецов, с проффесором януковощем, преЗедентом велосипедистом и адвокатом рейдером....
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радісно на душі шо в Україні мона так заможньо жити
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Всё понятно, кроме часов. Три пары швейцарских часов, это сколько? Три пары носков понятно. А три пары трусов, тоже не очень понятно.
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Да... "Кінець епохи бідності"...
Ну совсем не барыга...
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Там даже по поведению видно, что он никак не из народа. Типичный избалованный мажор.
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Энто уже свинарчук, или не? Нифига не понимаю 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 5635, шмаркли, поясните плиз... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 9375
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Во падло узкоглазое, и где же ты всё это нап#здил, тварь воровская, креста на тебе нет. Чтоб ты скотина всем этим подавился, вместе со своим семейством!!! 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 6656
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.......и всё заработал честным трудом... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 3424
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Нефігово так удмурт прибарахлився. Мабуть,у всьому собі відмовляв,не їв,не пив,все складав,копієчка до копієчки...
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а бурят то оказался миллионером. а зачем ему тот офис гарантика нужен был? хотел еще пару миллионов? интересно в слугах все такие заможные?
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Так! Пошла какой-нибудь фильм смотреть, а то от украинской действительности УЖЕ ВЫТЬ ХОЧЕТСЯ.... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 3447 ИЛИ ВЗЯТЬ АВТОМАТ,как Голобородько в фильме....

Я представляю настроение знакомого,который поехал в Украину и стоял на Майдане до последнего дня!!!!
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Лучше бы в Германии продолжал пиво с сосисками жрать.
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"Глава АП Богдан причастен к аферам и фактически консультировал по кредитным мошенничествах - СМИ"Глава АП Богдан причастен к аферам и фактически консультировал по кредитным мошенничествах - СМИ"

Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.
ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ 2019 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/25/649060/
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Просто эта ускоглазая зелескотина списдила наши деньги
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А Зелебобики скоро навозом питаться будут-убогие
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250 тыс. гривен - Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска)

Смешно - можно и мне 2 штуки по такой цене
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Это вам не Барыха - крававый патрашенка!
Это простой зебильный госслужащий! 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 7550
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