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 10 березня на Донбасі загинув український воїн Андрій Ведешин, сержант 131-го розвідувального батальйону. ФОТО

10 березня, в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66 зазнав важких поранень і помер під час евакуації вертольотом Андрій Олександрович Ведешин, 1986 року народження, житель села Кинашів Тульчинського району Вінницької області, молодший сержант, військовослужбовець 131-го окремого розвідувального батальйону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Вінницької обласної державної адміністрації.

"Молодший серджант Ведешин Андрій Олександрович 1986 р.н. загинув сьогодні о 09.30 ранку в районі с. Піски Донецької області під час евакуації з поля бою у вертольоті (обставини уточнюються).

Військовослужбовець Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Ведешин був призваний Тульчинським РВК на військову службу за контрактом у травні 2017 року. Загиблий проживав разом із батьками в селі Кинашів Тульчинського району.

У героя залишилися мати, брат і дочка (2012 р.н.).

Попередньо похорон планується 12 березня в рідному селі Кинашів. Вічна пам'ять Герою!"- сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180534
 
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