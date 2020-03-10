 10 березня на Донбасі загинув український воїн Андрій Ведешин, сержант 131-го розвідувального батальйону. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Вінницької обласної державної адміністрації.

"Молодший серджант Ведешин Андрій Олександрович 1986 р.н. загинув сьогодні о 09.30 ранку в районі с. Піски Донецької області під час евакуації з поля бою у вертольоті (обставини уточнюються).

Військовослужбовець Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Ведешин був призваний Тульчинським РВК на військову службу за контрактом у травні 2017 року. Загиблий проживав разом із батьками в селі Кинашів Тульчинського району.

У героя залишилися мати, брат і дочка (2012 р.н.).

Попередньо похорон планується 12 березня в рідному селі Кинашів. Вічна пам'ять Герою!"- сказано в повідомленні.

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