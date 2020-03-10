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 Київські новини, Суспільство, Здоров'я
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Все про:Кличко (955) тест (15) COVID-19 (607)

 1,2 тис. експрес-тестів на коронавірус надійшли до Києва, - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про те, що до Києва надійшли 1,2 тис. експрес-тестів на діагностування коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці київського градоначальника.

"Друзі! Буквально годину тому до Києва надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тис. Тест-системи поширять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих із підозрою на коронавірус", - написав Кличко.

Він додав, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах має надійти до столиці до кінця цього тижня. "Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського і "Борисполі", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня. Вони продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко

1,2 тис. експрес-тестів на коронавірус надійшли до Києва, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180533
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще то этим МОЗ шмаркли заниматься должен, в Украине их нет в Киеве уже 1200 - это лучше чем ничего.
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А сколько МОЗ бубочки на страну закупил? Ой нисколько, но тупой Виталик. Л-логика
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депутанам та їхнім виводкам вистачить ?
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а я ему 3го марта предлагал 100 тестов, так и не ответил...
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у вас по 3 но маленькие ,а у него по 5 но большие 1,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступили в Киев, - Кличко - Цензор.НЕТ 773
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по 300 грвн в аптеках офоциально. неофициально ... как получится)
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он чиновник - он не имеет права купить что-то с рук да еще без тендера.
я могу. я не чиновник.
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депутанам та їхнім виводкам вистачить ?
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В городе 5 млн. жителей (может уже и 6-7)
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Вообще то этим МОЗ шмаркли заниматься должен, в Украине их нет в Киеве уже 1200 - это лучше чем ничего.
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город обеспечен.. ха-ха.. какой же этинзон тупой.. 1 тыс тестов на Киев..
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А сколько МОЗ бубочки на страну закупил? Ой нисколько, но тупой Виталик. Л-логика
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а этинзон хоть понял, что оно рапортует? и так выделывается, как будто они бесплатные..
1 тысяча - это капля в океане, что они есть, что их нет..

а твоя бубочка продолжает антинародный режим мародерища поросенко))
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Ага, а ты Дартаньян ни за кого не голосовал))) Как там с экономикой при Порохе, как то росла и в глазах путлера чет мира не видел и по всем вашим фейкам обломчик и от видосиков волонтеров не обсирался. А так да прям антинародный)))
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вальцманоид, поросенко угробил экономику Украины, украинцев из бедных - превратил в нищих, угробил гривну со своей собутыльницей гонтаревой, поставил на поток со свынярчуками контрабанду запчастей в обход налогов Украины и еще много преступлений надо припомнить мародерищу поросенко..
зеленский - сделал большую ошибку, что не засудил вора поросенко, как обещал народу в предвыборных обещаниях в 2019))
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но здесь почему то все винят Зеленского который правит меньше года
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этот сайт - притон поросенковцев..
но зеленский - придя к власти, не сделал главного, не выполнил обещания сломать режим олигархов, ничего не поменялось, народ нищий,а сегодняшняя власть - это слуги олигархов с образованием шариковых))
поэтому, зеленский может даже не досидеть 5 лет на посту президента, народ очень разочарован..экономика падает, гривна падает, тарифы растут, цены растут, депутаны и министры получают миллионы, народ беднеет и беднеет, молодежь бежит из Украины....
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Меньше годика шмаркля правит и какие достижения ВВП - 0,5%, промышленность - 5.2%, казна со 150млрд до 12 за годик, дайте Бубочке еще 100 дней😂
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И ни одного факта не нашлось, по запчастям министр обороны Зели сказал все ок, Гонтарева в Лондоне лекции читает о спасении банковского сектора, благодаря им гривна от рубля была отвязана и от падения рубля гривна в пике не ушла, пиши еще эксперт сопливый))) И про обход налогов можно по подробней?))))
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преступлениями поросенко - должны заниматься соответствующие органы с привлеченим международных экспертов..
гонтарева - подельник поросенко, и то, что это пробуханное существо еще не перед судом - вина сегодняшней власти..
еще не вечер вальцманоид, и твой кинолог поросенко ответит за свои преступления..
а народ Украины в 2019 году - выразил свое отношение к мародерищу, и поросенко с треском провалился несмотря на админресурс и фальсификации тогдашнего режима..
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ну,хоть чтото...в как по остальным международным аэропортам Украины?
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взять один открыть и попробовать самим сделать( фарм фабрикики в стране вроде оставались) через месяц они могут стоить по цене унции.....
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могу продать сотню тестов для изучения...
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Капля в море. В аптеках будут экспресс-тесты т точно, но дорого
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выбирайте и себе нормальных мэров - завидовать киевлянам не придется.
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якщо лише зараз надійшли тести, то скоро вже буде зрозуміло скільки у нас насправді випадків з зараженням
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молодчина. На Украину всего выделили 900 тестов. а Кличко организовал на Киев - 1,2 тыс.
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Этот депил хвастается 1200 тестами на 4 милионный Киев! Да в Киеве в 10 раз больше топ-чиновников. Сколько из этих тестов достанется простым людям?
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Цей "дебіл" купив окремо для міста тисячу тестів, хоча це мало б робити МОЗ, нехай кожен мер так зробить.
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я тут написал, что тесты эти фуфель. обосновал свою точку зрения, приведя самые свежие научные публикации (конец фебраля-начало марта 2020). все мои публикации удалили. в то же время ник с именем "Эдвард" во всю торгует здесь этим барахлом. Модератор, ты часом не Эдичка?
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