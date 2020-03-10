 1,2 тис. експрес-тестів на коронавірус надійшли до Києва, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці київського градоначальника.
"Друзі! Буквально годину тому до Києва надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тис. Тест-системи поширять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих із підозрою на коронавірус", - написав Кличко.
Він додав, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах має надійти до столиці до кінця цього тижня. "Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського і "Борисполі", - сказано в повідомленні.
я могу. я не чиновник.
1 тысяча - это капля в океане, что они есть, что их нет..
а твоя бубочка продолжает антинародный режим мародерища поросенко))
зеленский - сделал большую ошибку, что не засудил вора поросенко, как обещал народу в предвыборных обещаниях в 2019))
но зеленский - придя к власти, не сделал главного, не выполнил обещания сломать режим олигархов, ничего не поменялось, народ нищий,а сегодняшняя власть - это слуги олигархов с образованием шариковых))
поэтому, зеленский может даже не досидеть 5 лет на посту президента, народ очень разочарован..экономика падает, гривна падает, тарифы растут, цены растут, депутаны и министры получают миллионы, народ беднеет и беднеет, молодежь бежит из Украины....
гонтарева - подельник поросенко, и то, что это пробуханное существо еще не перед судом - вина сегодняшней власти..
еще не вечер вальцманоид, и твой кинолог поросенко ответит за свои преступления..
а народ Украины в 2019 году - выразил свое отношение к мародерищу, и поросенко с треском провалился несмотря на админресурс и фальсификации тогдашнего режима..