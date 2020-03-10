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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1166) підпал (304) Правоохоронні органи (909) прокурор (422) Білгород-Дністровський (13)

 На Одещині прокурору спалили автомобіль. ФОТО

У Білгород-Дністровському (Одеська область) вночі внаслідок підпалу згорів легковий автомобіль. За даними місцевих ЗМІ він належав прокурору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині прокурору спалили автомобіль 01

"Займання Mitsubishi Lancer сталося сьогодні, 10 березня, близько 3:45 в одному зі спальних районів міста. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні поліції.

Згадану подію кваліфікували за ч.2 ст.347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

На Одещині прокурору спалили автомобіль 02

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За даними "Думской", машина належала прокурору місцевої прокуратури Артему Євглевському. У своїй декларації він оцінив її в 200 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180532
 
   
 Топ коментарі
 
эта старая была застрахована.. а прокурору нужна новая!!!.. все одесские прокуроры ездят на 500 тысячах, а этот на 200.. позор какой-то для одесского прокурора
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На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. Теперь спокойно купит Порш Кайен. А что , пострадал, имеет право. Еще и страховку получит.
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На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. Теперь спокойно купит Порш Кайен. А что , пострадал, имеет право. Еще и страховку получит.
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эта старая была застрахована.. а прокурору нужна новая!!!.. все одесские прокуроры ездят на 500 тысячах, а этот на 200.. позор какой-то для одесского прокурора
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Провокация какая то,что бы прокурор так позорно позорился автомобилем для бедняков - это подозрительно.
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може тільки вчора призначили, не встиг кращу купити, хоча всеодно якось позорно прокурору в Білгород-Дністровську на такій дешевій машині при такій дорогущій землі
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Надо так понимать,что заслужил трудами праведными? Ну ничего,у него за месяц не на одну машину накопится...
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Кроме нового автомобиля получит участника АТо как пострадавший в борьбе с коррупцией.
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Что-то какой-то дешёвый автомобиль, да и район выглядит так себе. Наверное, единственный честный прокурор -- но не оценили. Теперь будет на автобусе ездить.
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наверно прокурор курил в машине и не потушил бычок.. ох уж, эти прокуроры!
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Прокурор оказался нищим голодранцем. Даже на гараж денег не нашлось. Возле дома, на газоне оно поудобнее...
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Прокурор на лансере? Или это было авто доя поездок в налоговую и к начальству?
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машина не винна - тра' палити прокурв
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А вот и домашнее фото единственного честного прокурора.
На Одесчине прокурору сожгли автомобиль - Цензор.НЕТ 4193
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Автомобиль совершил самоподжёг, "заездили" беднягу
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Якщо події розвиватимуться в цьому напрямку то зажерливість касти судів та прокурорів приведе до Хаосу Громадянської війни .
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Вифсьоврьотє, у прокурорів не буває автомобілів, як Лансер.
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Допускаю що, нас вводять в оману. Якщо їздив на Ленсері то, це можливо слідак прокурорський- чорна кістка і Лансери як раз їх клас автомобілів.
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А суддям по Україні Лексуси ніхто не палить На Одещині прокурору спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 7053
Сцикуни )
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Я на днях открываю новое дело и нереально разбогатею. - Вы бизнесмен? - Нет, я прокурор ©
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Mitsubishi Lancer 2007 года. Нереально крутая тачка.
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Жодного коментаря на підтримку бідолашного прокурора.Чому?Щось мабуть в прокуратурі не слава богу.І взагалі,хто небудь бачив чесного прокурора який би їздив на маршрутці.
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