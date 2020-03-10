 На Одещині прокурору спалили автомобіль. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Займання Mitsubishi Lancer сталося сьогодні, 10 березня, близько 3:45 в одному зі спальних районів міста. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні поліції.

Згадану подію кваліфікували за ч.2 ст.347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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За даними "Думской", машина належала прокурору місцевої прокуратури Артему Євглевському. У своїй декларації він оцінив її в 200 тис. грн.