 Загиблого на Донбасі українського воїна Євгенія Черних поховають 11 березня на Херсонщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Черних, 1991 року народження, солдат, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 8 березня в районі селища Опитне Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, якиз зазнав під час влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку Збройних Сил України.

Євген Черних народився 09.01.1991 року. Брав участь в АТО. Після звільнення зі Збройних Сил до кінця 2019 працював у Новокаховському КП "Муніципальна охорона". У січні 2020 вступив на військову службу за контрактом і знову вирушив на фронт.

У нього залишилися батьки.

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