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Все про:поранення (1651) Донбас (15504) втрати (1584) Об'єднані сили (445)

 Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену мінськими угодами зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" три обстріли зафіксували біля Пісків (2 ракети з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новоселівки Другої (9 мін з міномета калібру 82 мм, з гранатометів різних систем) й Авдіївки (5 мін з міномета калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу Оріхового (10 мін з мінометів калібру 120 мм, 5 мін з 82-мм міномета, зі станкового протитанкового гранатомета), Новоолександрівки (2 міни з міномета калібру 120 мм, 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета) і Хутору Вільного (10 мін з мінометів калібру 82 мм, з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

"На всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Також у пресцентрі інформують, що 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС поблизу Пісків.

"За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування.

Всім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних установах", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойової травми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180528
 
 
 Топ коментарі
 
А осел...тварь..молчит как рыба об лед...
Как сучке с кобельком в Китай звонить..так вот он...на белой лошади...а тут каждый день пацаны гибнут...а оно молчит...
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Такое впечатление, что новый пророссийский министр обороны Таран специально загнал разведчиков 131 разведбата под обстрел ПТРК и ждал когда их поубивают. не давая разрешения на ответку. Ведь это одно из самых мотивированных подразделений ВСУ. Значит враги Зеленского
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Нет слов.......
Погибшим вечная и светлая память...... Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным выздоровления и сил........
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Такое впечатление, что новый пророссийский министр обороны Таран специально загнал разведчиков 131 разведбата под обстрел ПТРК и ждал когда их поубивают. не давая разрешения на ответку. Ведь это одно из самых мотивированных подразделений ВСУ. Значит враги Зеленского
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Він в цьому фахівець , свого часу знищив всю розвідку сектору . Ще до висунення звинувачення в державній зраді .
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По моему это зеленое х...ло специально ставит хомченков да и просто преступников во главе армии,он просто уничтожает Украину , всех не задавят бтрами придется и ему отвечать
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Це вже "устойчивое перемирие",як заявив зеленський,чи ще ні?Зе-боти,роз'ясніть.
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А осел...тварь..молчит как рыба об лед...
Как сучке с кобельком в Китай звонить..так вот он...на белой лошади...а тут каждый день пацаны гибнут...а оно молчит...
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Може, воно нову фотосесію готує ... зайняте ... вишкірювання перед дзеркалом репетирує ...
Йому весело. Все йде за планом.
Премію з кремля підженуть.
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І головне коли пишу коментар: "мабуть простіше було б вішати президентів, алеж у нас демократія ... звісно це жарт" - кооментарі видаляють. Бубочці погрожувати цілій нації можна, анам, ****, треба бути смиреннними терпилами Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі - Цензор.НЕТ 4862
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Осел не молчит, он сказал: "Постреливают"... Какой он все-таки дурной.....
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Дуже болісно. Гинуть найкращі, цвіт нації гине.
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Сегодня российские наемники гасили из крупных калибров по линии Авдеевка...Красногоровка...Верхнеторецкое...целый день...
Ответки от нас не было...
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Твою ж мать....Мы устойчиво движемся к миру(ц) Главнокомандующий Украины Моника Зеленски.
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Похорони воїнів майже щоденно . Таке криваве бубоччине "перемир'я" . Прокляті зєбіли .
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Слава Україні! смерть ворогам!
Герої не вмирають! низкий уклін усім захистникам батьківщини від російського фашиста
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Що Зеленський, головне перестати стріляти????????? Росіяни мусять заплати кровю за життя цих хлопців!!!
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The - уже хуже, чем х.уйло №1.
Даже не знаю какого определения оно заслуживает.
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а где же наш миротворец? почему срочное засидання рнбо не созывает ? там сивухе и луганскому секретарю есть шо сказать за мир с рашкой в лугандоне. или опять путлеру дозванивается, со словами здравствуйте дорогой и уважаемый владимир владимирович? блин, может все же стена и ров с крокодилами? ну сколько можно молодых хлопцев хоронить и калек плодить? блин дебилы......
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З цього 42-х річного нєлоха треба спитати по повній за той звіздєц, що коїться на фронті та в тилу. Чекати вже смертельно для держави!
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если сегодня так называемый главнокомандующий не выйдет с заявлением с защитой воинов и не отреагирует на обстрелы

То он не просто предатель и трус а самый гнилой и трусливый (гетьман) простите это слово к нему не подходит на 1000%

Он просто никто и нечто кукла олигархов не имеющая своего мнения
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Осел думает что сказать так чтобы ***** не обидеть .
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Скільки наших загинуло за 10 днів березня ? І скільки десятків поранено ?
Орки гатять з усього. Цинічно і безкарно. Вони знають, що їм нічого не буде.

Спочивайте, воїни.
За "вибір" ваших, прости Господи, "співвітчизників" доводиться платити кров*ю.
Але до них все одно не дійде.
Замість ведення війни з ворогом і розбудови армії, теперішній зе-ГШ і зе-МО разом з зе-ООС за наказом опудала воюють з військовими, перевіряють їхню активність в соцмережах і роблять так, щоб її зменшити та карають військових за висловлення думки, та й просто не дозволяють її висловлювати, бо тля =абіжаєцца=. Ось так.

Співчуття рідним.
Одужання пораненим. Рани важкі.
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Тварюка криворіжська! За скільки ти Україну ху#лу продав? Тобі, Лєнкє та твоїм гельмінтам ці гроші не ************. Вас порвуть на шматки!
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Почему за 6 лет войны у нас до сих пор возят солдат на етих гробах на колесах, которыми называли Газ 66 еще в Афгане. Почему на линии фронта ета машина была набита битком нашими солдатами, и только чудо спасло что не погибли все. Ето целенаправленное убийство наших солдат и офицера который ето организовал нужно под трибунал.
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Вся операция АТО-ООС - это фейковая война и спланированный геноцид украинцев, начиная со сбитого ИЛ-76...
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Alex а возят их потому что100 ХАММЕРОВ бронироаанных переданных США армии у авякяна у нациков а их по бывших базах приготовили немеряно они сидят и не воюют,а ждут момента .
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Во первых, при закупке 500-1000 авто в год на полную замену парка уйдет лет 30.
Второе, ракете ПТРК пофиг, что Газ, что Хамви, что Козак, или Варта. Допускать нельзя размещение ПТУРов под боком
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наш главнокомандуючий презерватив только в кино может с 2-х стволов мочить! а по жизни только в штанишки и может мочиться!!!!!!!
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Мне вот интересно во сколько раз реально занижает потери штаб ООС если за январь-февраль 2020г с их слов официальные потери 15 погибших а прокуратура Украины в Луганской области заявляет про 30 погибших только по Луганщине?
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Наверное, прокуратура считает общее количество погибших с учётом небоевых потерь.
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В Украине всех Героев хоронят открыто...с почестями...никого не прячут...
Украина не паРаша где закапывают тихо..как собак..
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Хоронят как героев открыто только тех кто попадает в официальные сводки.. тех кому везет меньше и они идут *не боевыми* о них не сообщают говорят.. подозреваю что многих вообще могут списывать на пропавших без вести и дезертиров.. Матиос говорил про 15 тысяч таких в 2015 году из которых нашли несколько сотен.. где эти люди? что с ними?
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Это животное увидело мир в глазах *****. Земрази тупорылые...
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зеля-мылотворец, сдохни, тварь безродная
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Эта зебильная власть без крови не уйдет, только дваждынесудимый еще и радоваться будет что легко отделался.
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Только мне одному кажется,что у дважды несудимого грехов было меньше,чем у зебилоклоуна?
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Кто-то сливает маршруты и время передвижения наших войск по ходу.Зелебан вообще ни хер в этом не смыслит,нужно спрашивать с Хомчака и СБУ.
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Мучают смутные сомнения ,что Бубочка -барыга наживается на войне...при Порохе хоть ответку давали....а при Зебильном отвечать низзззззяяяяяяяяяяя!
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зелёные дебилы во главе с президентом так мудро отвели воиска что путь к нашим крайним позициям теперь простреливается.....
янелох ты сейчас беременный очередным обменом но при этом наберись смелости и признай что твои договоренности куйло не соблюдает......
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Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! ((( Спочивайте з миром, Воїни України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Смотри как подают информацию. Сначала сухая статистика количества обстрелов. Длинные ничего не значащие цифры. И в конце между делом "Также в пресс-центре информируют, что 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ОС ...." Как смещены акценты! Это такой вариант замалчивания?
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Присяга Президента України:
"Я (ім'я та прізвище) урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
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І дають її на Пересопницькому Євангеліє.
А Зеленському треба було давати Талмуд.
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воно, дурне-зелене, Абетку не змогло подолати.. досі
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Коли за нашого вояка будуть знищені 100 років мокшанських,тоді і з`явиться повага до влади.Беріть приклад з Ердогана,і йому байдуже якої національності вороги,що у них в очах і чиї вони брати.
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Орків,вибачте,редактор не знайомий з цим словом
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У тому, що відбувається і відбуватиметься в країні, винна особисто кожна мразота, від 18-річного хіпстера до 90-річної маразматички, що голосували за зелене лайно з дебілізора.
Не Путін, не Зеленський, а безвідповідальні, тупі, жадібні, боягузливі особини з поголів'я зеленого лохторату.
Одне радує - Україна вас переживе, а ви, опариші, вимрете. Хотілося тільки, аби жили ви ще довго, голодно, в болячках і острасі. І щоби ваші онуки й правнуки ходили на ваші могили, і казали: "Тут лежить стара *****, яка за пустопорожню телерекламу знищила наше майбутнє. Гори ти в пеклі!"
O. LUPANOV
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Цілковито підтримую. Деякі мразоти вже бояться наклеечки "Зекоманда" на машини чіпляти.
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Ага пострєливают, в Абхазии, Приднестровье - єто его слова, сволочь зелепукинская
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Ні поки при владі проросійська олігархічна кліка ,годі надіятись на якийсь мир з ворогом .
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Всего с момента подписания договора между Эрдоганом и Путиным, Турция ввела в Сирию не менее 6 колонн с военной техникой и солдатами. А это сотни единиц бронетехники и вооружений: бронемашины, гаубицы, реактивные системы залпового огня (РСЗО), грузовики с боеприпасами и военным снаряжением.
Учитесь, зеленые, как надо с Путиным договариваться. А то как дети малые в полных памперсах.
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Капец! Целый день с этим Эрдоганом как с поношенной торбой носитесь)) Эрдоган потерял треть территории в провинции Идлиб с городами и тассами м4 и м5 и как результат полетел в Москву к старому извращенцу Путину договариваться о мире уже в куда более не выгодных условиях чем ранее в Сочи..
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Шановний, більшість на форумі не дуже в тємі, але називайте речі своїми іменами. Ердоган ще торік домовився з ****** про передачу траси на Халеб асадо-ірано-хезболо-кацапським бандам і тупо злив не дуже згаворчівих зелених, перекинувши багато сил з Ідлібу аж в Лівію. Все повинно було виглядати чінно-благородно, але кацапи і тут спробували наїбати партньоров - асадіти ломанулись далі, ніж домовлялись, та ще й турків посміли зачепити. Тому й відбулось показове побиття сирійської армії, а за компанію і кацапів турецькою артою, авіацією і особливо дронами з фіксацією і демонстрацією усьому світу, чого варта совєцько-кацапська нєімєющая аналохоф зброя. Тож до Ердогана є питання, але шо шо, а кацапів він посадив на гепу конкретно і поїхав він саме диктувати їм нові умови, вигідніші саме туркам.
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показательно как спрятался зе от народа и не слова про погибших((((((((( зе и зебилы кровь погибших на ваших руках
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зеля в очередной раз заявит, что очередная провокация......
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Походу кто-то скучает по скобяным изделиям и средствам личной гигиены (мыло) - походу ЗЕлидэр подзабыл уроки истории, и ни какого вам тут антисемитизма.
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Що ж... Писали про Зраду- отримали Зраду. Писали про ;Вальцмана;- маємо справжнього єврея. Писали про Ліпєцк- маємо віллу в Криму і кінобізнес в РФ.
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Ты хотел войти в историю , ВОЙДЕШЬ как и великий пуйло в обеих будет память х.....ло.
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НЕТ У ТЕБЯ 73% Я МИ МОИ ЗНАКОМЫЕ ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ЗА ТЕБЯ СЕЙЧАС ПРОТИВ ЭТОЙ ЭВРЕЙСКОЙ ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ КЛИКИ.
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До лампочки тепер каяття. Твої руки і руки твоїх знайомих в крові українських Воїнів.
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Бездарное командование с бездарной организацией обороны и логистики губит наших пацанов Опорный пункт Баня просрали Сколько уже наших бойцов федерасты подбили на грузовиках и БМП И никаких выводов
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Нужен срочно новый президент, но у меня нет кандидатуры, может стоит присмотреться к Сергею Кривоносу.
Я ищу нового человека, не с тех кто были в кандидатах в 2019 г. и не с тех которых нам вновь будут пропихивать.
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Вам ніхто не дозволить виборів.
Ви не чули, що кагал уже розказує про 2й термін тлі ?
Повторюю: спочатку спробуйте їх скинути. Це не 2014.
"Герої" ви в неті, виступаєте.
Писалося: ви самі добровільно зайшли у клітку, танцювали-гигикали. А дверцята вам тепер зачинили і скачіть, скільки влізе. Від вас уже нічого не залежить. Ви їм віддали всю владу в країні.
Мирно не вийде.
А крові вам виявилося мало. І ви зрадили усіх, хто віддав своє життя і здоров*я.
Говорилося, що добрих сценаріїв вже нема. Бидло сміялося.
Підете на Майдан - знову кров і втрата нових територій.
=сдєлалі вмєстє=, сволота.
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Я хоч пишу щось своє, а не з Фейсбука копіюю.
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Президент Зеленский вообще знает о том, что на передовой каждый день гибнут люди? А зарплаты? А многое чего еще......
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Ну, як ви =пошутілі= ?
Ще кров не сниться ?
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Добрый день!
Нет, кровь мне не снится, мне вообще ничего не снится.
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Зеленский -БАРЫГА! Наживается на жизнях молодых людей!Если не отвечает-значит ему это выгодно!
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Херня, а не информация Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі - Цензор.НЕТ 2500, какая разница кто стрелял?
Гораздо интереснее - шо там с собачкой из Уханя Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі - Цензор.НЕТ 7620? Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі - Цензор.НЕТ 7620 Бубочка её спас, али как
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До речі, давайте привітаємо преЗЕ!дента з відкриттям власного російського телеканалу ;Сваты-TV;!
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"он посмотрел ему в глаза и понял, что тот хочет закончить войну".
инфантильное пони.
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Патриоты Сирии в лице героических повстанцев 8 Марта 2020 отбили два поселка у путиноидов и асадитов. Хвала героям Востока! Я призываю сообщать повстанцам Сирии информацию о враге Это должно быть 1 Авиационная техника и мозможности авиации России 2 Особености спецназа России и донских казаков 3 Информация о флоте России 4 Информация о бандитах Вагнера 5 Информация о дронах и минидронах врага Сметь путиноидам! Освободим прекрасную Землю от людоедского ига!
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Свыше 700 слуг предшественника Путина с усиками и волосиками на бочок в Битве за Сталинград полягло от меткого огня Хампаши Нурадилова Вспомним этого славного героя с Чечни. Он гордость Чечни и СССР и останется в памяти народов СНГ.
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Меня удивляет то что мировые СМИ молчат об зверствах боевиков Путина и Кадырова на Донбассе против мирного населения и про ежедневные обстрелы Украины.Украина должна наносить ответные удары авиацией и артиллерией по сепарам и не ждать лицензии с Запада.Если бы ДНР убили бы 3 жандарма то Макрон???
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Ушли солдаты и мы должны отомстить По всему миру и не только на Донбассе мы должны смертю карать и болью убийц украинцев Мы должны им рубать головы
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А клоун-г*ндон, опять молчит, оно стабильно движется к перемирию...
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І де заява головнокомандуючого? Де, бодай, нота МЗС, я вже не кажу про зустріч з послами та про ініціацію позачергового засідання ООН.

Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.

Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.

Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
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А у янелоха в голові війна вже закінчилась. Знову збирається відводити війська, інакше кажучи - здавати путіну українську землю. Чому ці відверті знущання терплять військові, ветерани, добровольці?!!
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Ці провокації не порушать нашого руху до миру, так , пане президент? Поясніть це дітям та батькам загиблих
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