 Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" три обстріли зафіксували біля Пісків (2 ракети з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новоселівки Другої (9 мін з міномета калібру 82 мм, з гранатометів різних систем) й Авдіївки (5 мін з міномета калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).
В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу Оріхового (10 мін з мінометів калібру 120 мм, 5 мін з 82-мм міномета, зі станкового протитанкового гранатомета), Новоолександрівки (2 міни з міномета калібру 120 мм, 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета) і Хутору Вільного (10 мін з мінометів калібру 82 мм, з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).
"На всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", - наголошується в повідомленні.
Також у пресцентрі інформують, що 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС поблизу Пісків.
"За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.
Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування.
Всім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних установах", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойової травми.
Погибшим вечная и светлая память...... Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным выздоровления и сил........
Как сучке с кобельком в Китай звонить..так вот он...на белой лошади...а тут каждый день пацаны гибнут...а оно молчит...
Йому весело. Все йде за планом.
Премію з кремля підженуть.
Ответки от нас не было...
Герої не вмирають! низкий уклін усім захистникам батьківщини від російського фашиста
Даже не знаю какого определения оно заслуживает.
Вот, ведь можно, если захотеть.
То он не просто предатель и трус а самый гнилой и трусливый (гетьман) простите это слово к нему не подходит на 1000%
Он просто никто и нечто кукла олигархов не имеющая своего мнения
Орки гатять з усього. Цинічно і безкарно. Вони знають, що їм нічого не буде.
Спочивайте, воїни.
За "вибір" ваших, прости Господи, "співвітчизників" доводиться платити кров*ю.
Але до них все одно не дійде.
Замість ведення війни з ворогом і розбудови армії, теперішній зе-ГШ і зе-МО разом з зе-ООС за наказом опудала воюють з військовими, перевіряють їхню активність в соцмережах і роблять так, щоб її зменшити та карають військових за висловлення думки, та й просто не дозволяють її висловлювати, бо тля =абіжаєцца=. Ось так.
Співчуття рідним.
Одужання пораненим. Рани важкі.
Второе, ракете ПТРК пофиг, что Газ, что Хамви, что Козак, или Варта. Допускать нельзя размещение ПТУРов под боком
Украина не паРаша где закапывают тихо..как собак..
янелох ты сейчас беременный очередным обменом но при этом наберись смелости и признай что твои договоренности куйло не соблюдает......
"Я (ім'я та прізвище) урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
А Зеленському треба було давати Талмуд.
Не Путін, не Зеленський, а безвідповідальні, тупі, жадібні, боягузливі особини з поголів'я зеленого лохторату.
Одне радує - Україна вас переживе, а ви, опариші, вимрете. Хотілося тільки, аби жили ви ще довго, голодно, в болячках і острасі. І щоби ваші онуки й правнуки ходили на ваші могили, і казали: "Тут лежить стара *****, яка за пустопорожню телерекламу знищила наше майбутнє. Гори ти в пеклі!"
O. LUPANOV
Учитесь, зеленые, как надо с Путиным договариваться. А то как дети малые в полных памперсах.
Я ищу нового человека, не с тех кто были в кандидатах в 2019 г. и не с тех которых нам вновь будут пропихивать.
Ви не чули, що кагал уже розказує про 2й термін тлі ?
Повторюю: спочатку спробуйте їх скинути. Це не 2014.
"Герої" ви в неті, виступаєте.
Писалося: ви самі добровільно зайшли у клітку, танцювали-гигикали. А дверцята вам тепер зачинили і скачіть, скільки влізе. Від вас уже нічого не залежить. Ви їм віддали всю владу в країні.
Мирно не вийде.
А крові вам виявилося мало. І ви зрадили усіх, хто віддав своє життя і здоров*я.
Говорилося, що добрих сценаріїв вже нема. Бидло сміялося.
Підете на Майдан - знову кров і втрата нових територій.
=сдєлалі вмєстє=, сволота.
Ще кров не сниться ?
Нет, кровь мне не снится, мне вообще ничего не снится.
Гораздо интереснее - шо там с собачкой из Уханя ? Бубочка её спас, али как
инфантильное пони.
Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.
Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.
Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».