EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  3989  59
Все про:митниця (681) Нефьодов (154)

 Обсяг контрабанди на митниці становить 50-60 млрд гривень на рік, - Нефьодов

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов оцінив обсяг контрабанди на митниці в 50-60 мільярдів гривень на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Попередньо ми оцінюємо обсяги контрабанди від 50 до 60 мільярдів гривень, це саме втрати для держбюджету, точніше сказати складно, тому що ми розраховуємо їх сектор за сектором", - сказав Нефьодов. Він також зазначив, що в короткостроковій перспективі малореально одразу отримати всю цю суму до держбюджету.

"Тому що близько половини з цієї контрабанди - це концентрована контрабанда, де працюють великі контрабандні схеми... Ці схеми хоч і складно, але можна побороти в перспективі, особливо за умови співпраці з правоохоронними органами", - додав Нефьодов.

Читайте також: "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці

Голова Митної служби також підкреслив, що 40% всього імпорту в Україну становлять сировинні товари, ціни на які регулюються біржовими котируваннями. "Якими можуть бути втрати в сировині? За нашими оцінками, особливо після боротьби з нелегальними заправками - 1% від надходжень до держбюджету. Є певні категорії товарів, де втрати можуть бути великі, в першу чергу, це одяг і взуття", - додав чиновник.

У коментарі УНІАН Нефьодов зазначив, що це наразі попередній річний обсяг контрабанди, оскільки митниця ще не закінчила розрахунки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180526
 
 
 Топ коментарі
 
Дивно! Баригу прогнали, епоха бідності скінчилась, чому контрабанда ще є???
 показати весь коментар
 
Так вроде ж давно побороли, или зеленые уроды опять лгали? Объем контрабанды на таможне составляет 50-60 млрд гривен в год, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8846
 показати весь коментар
 
Бросай курить, делай как я.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на Галицькій митниці, керівник Цабак, вже очолив..... його дружина має транспортну компанію з міжнародних перевезень... всі фури цієї контори їдуть через КПП Краківець, постійно на одну і ту ж зміну митників...
 показати весь коментар
 
 
Дивно! Баригу прогнали, епоха бідності скінчилась, чому контрабанда ще є???
 показати весь коментар
 
 
згідний... треба було не проганяти, а саджати
 показати весь коментар
 
 
Значит сказки про огромные потери бюджета от контрабанды - бред для ЛОХОВ от ЗЕленых мудаков. Налоги с этого объема максимум $15-17 млрд, а это фигня.
 показати весь коментар
 
обьём контрабанды озвучен в гривнах, значит потери так же в гривнах... и это где то 10-15 мрлд. грн
 показати весь коментар
 
Знизьте акциз на сигарети і я не купуватиму контрабандні.
 показати весь коментар
 
 
Підтримую. Півтора місяці як не палю!
 показати весь коментар
 
 
25 лет курил, уже 17 как не курю и приветствую всех,кто находит в себе силы бросить эту пагубную привычку.
 показати весь коментар
 
 
А откуда привозят контрабандные сигареты, которые ты куришь? Мне всегда казалось, что это из Украины везут контрабанду сигарет.
 показати весь коментар
 
 
на Заході також - контрабаси купують білоруські сигарети і тарабанять їх в Польщу
 показати весь коментар
 
 
Так вроде ж давно побороли, или зеленые уроды опять лгали?
 показати весь коментар
 
 
А зелёные уроды хоть раз правду сказали?
 показати весь коментар
 
 
всех перезагрузил, а опять контрабанда
 показати весь коментар
 
 
и опять сразу побороть не получится... печаль))
 показати весь коментар
 
Вы убиваете белый импорт своими непомерными аппетитами, а потом "героически боретесь" со своими результатами. 5 реформ таможни с лета -- может хватит херней страдать?
 показати весь коментар
 
 
тогда и з.п бюджетникам с пенсиями нужно отменить))
 показати весь коментар
 
Пошлины - повод к коррупции и преступности. Убери повод - коррупция и преступность исчезнет. В общем, проблема давно известная - рядом ЕС, есть у кого поучиться.
 показати весь коментар
 
"Объем контрабанды на таможне составляет 50-60 млрд гривен в год, - Нефьодов"
oops...як казав ще у 2019р. найвеличніший Зе ,контрабанда щезне за два тижні...
 показати весь коментар
 
 
если эту контрабанду сложно посчитать и увидеть, так может это не контрабанда а связано с котировками и тд, а если вы её видите, почему не присекли
 показати весь коментар
 
 
та нефьодов не в курсе. зе сказал - олигархов нет, контрабас побороли. "призеденту" виднее.
 показати весь коментар
 
 
Как это у Тимошенко получалось прищучить таможню ? Видать было желание это сделать.
 показати весь коментар
 
 
На таможне зарабатывают только дебилы. Когда мозгов нет - ставят шлагбаум и начинают доить проезжих. По сути - тот же рекет.
 показати весь коментар
 
 
Новое правительство планирует побороть контрабанду в Украине уже в текущем году, и у него для этого есть все необходимые инструменты.

Об этом рассказал журналистам новый премьер страны Алексей Гончарук.

"Контрабанда - это вещь, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефьодов. Я ему верю, я считаю его очень сильным менеджером и порядочным человеком. Поэтому я верю, что в этом году контрабанда, как системное явление уйдет в прошлое", - отметил он.

Премьер добавил, что для того, чтобы побороть контрабанду, у новой власти есть все инструменты.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Нефьодову бы поучиться бороться с коррупцией у диванных комиссаров кататаньих с цензора... Обсяг контрабанди на митниці становить 50-60 млрд гривень на рік, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8859
 показати весь коментар
 
Да всем насрать на эти указы, приказы, итд...
В самой нищей стране Европы по определению была и будет контрабанда, пока не поднимется жизненный уровень граждан до приемлемого уровня...
 показати весь коментар
 
Так все эти диванные научились побеждать контрабас у нашего бубочки, что тут не так?
 показати весь коментар
 
Ты лично смог бы реально пойти против коррупции? Помню, ещё Кучма всё напевал: корупппць-корупппць! Если знаешь как, то научи или сам пойди.
Гавном кидаться - много ума не надо.
 показати весь коментар
 
Я, в отличии от вас понимаю, что борьба с корупцией есть дело долгое и без сознательного и масового участия народа безполезное. У нас все (практически) хотят что то спи.ить для дома, порешать с ментами или в суде, получить липовую инвалидность, получить на шару субсидию и т.д. Но при этом хотят что бы верхушка не пиз.ила и была кристально чесной. Хер так, что получится. А кидание гавна- это бубочкино основное занятие и единственное, что он делал в своей жизни.
 показати весь коментар
 
 
а сколько миллиардов идёт на взятки державным таможенникам... озвучте плиз без ложной скромности
 показати весь коментар
 
 
пусть для начала остановит жд составы с контрабасом, а тут много ума не надо просто остановить коррупцию которую победили окончательно.
 показати весь коментар
 
Скажіть цьому ідіоту, що Зеленський вже давно подолав контранду на кордоні! Воно що, не в курсі? Також знищені нелегальний гральний бізнес, нелегальні АЗС та топ.корупція!!! Ким треба бути, щоби цього не розуміти? 😂
 показати весь коментар
 
 
все правильно! Зеленський легко добив те, що не добив великий сивочолий гетьман Порошенка! Зеленському практично нічого і не лишилося практично.
 показати весь коментар
 
Это раньше так было, а за последние пол год выросло до 120 млрд в год
 показати весь коментар
 
 
его там статистом назначили?! или личной инвестиционной няней бени?!
 показати весь коментар
 
Как Саакашвили победил контрабанду в Грузии, придя к власти.
2004 год.
Грузинские власти приступили к самой активной за все время противостояния с Южной Осетией фазе борьбы с контрабандой из России. Утром сотрудники финансовой полиции Грузии остановили рейсовый автобус Москва-Владикавказ-Цхинвали-Тбилиси у административной границы между Южной Осетией и Горийским районом Грузии, высадили пассажиров, тщательно досмотрели багаж и конфисковали несколько мешков с российскими сигаретами и печеньем, которые жительница Тбилиси, минуя Рокский тоннель, везла для продажи в Грузию без уплаты таможенных пошлин.
Плач и стенания женщины, которая, по ее словам, лишь хотела окупить стоимость своей поездки в Россию, полицейских не растрогали. Они сказали торговке, что она может ехать дальше без груза, но «в следующий раз окажется в тюрьме за провоз безакцизной продукции». Предупрежден и водитель автобуса: ему грозит конфискация «средства переправки контрабанды», то есть автобуса.
 показати весь коментар
 
Примечательно, как на спецоперацию таможенников отреагировало грузинское телевидение. Сюжет сопровождался следующим комментарием журналиста: «Наконец-то наши правоохранительные органы начали борьбу против контрабандистов, которые наводняют страну демпинговой продукцией и тем самым помогают империалистам ослаблять Грузию экономически».
Михаилу Саакашвили решил важную тактическую задачу: перекрыл неподконтрольный Тбилиси грузопоток из России через Южную Осетию в другие регионы Грузии. Косвенный и прямой ущерб от неподконтрольности данных потоков составляет 30-40% грузинского бюджета. Раньше бороться с мелкой торговлей было невозможно во многом из-за давления общественного мнения, которое осуждало «насилие над несчастными людьми, провинившимися лишь в том, что пытались провезти два мешка контрабандной муки либо 100 пачек безакцизных сигарет».
Но в результате последних событий в глазах грузинской общественности «мелкий контрабандист» стал восприниматься как диверсант, который специально поощряется и засылается Россией, чтобы помешать Грузии преодолеть экономические трудности и встать на ноги.
 показати весь коментар
 
какой то брет сивой кобылы, у этого нефьодова!! знаю где и какая конрабанда, но её нельзя победить!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору