 Обсяг контрабанди на митниці становить 50-60 млрд гривень на рік, - Нефьодов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Попередньо ми оцінюємо обсяги контрабанди від 50 до 60 мільярдів гривень, це саме втрати для держбюджету, точніше сказати складно, тому що ми розраховуємо їх сектор за сектором", - сказав Нефьодов. Він також зазначив, що в короткостроковій перспективі малореально одразу отримати всю цю суму до держбюджету.
"Тому що близько половини з цієї контрабанди - це концентрована контрабанда, де працюють великі контрабандні схеми... Ці схеми хоч і складно, але можна побороти в перспективі, особливо за умови співпраці з правоохоронними органами", - додав Нефьодов.
Голова Митної служби також підкреслив, що 40% всього імпорту в Україну становлять сировинні товари, ціни на які регулюються біржовими котируваннями. "Якими можуть бути втрати в сировині? За нашими оцінками, особливо після боротьби з нелегальними заправками - 1% від надходжень до держбюджету. Є певні категорії товарів, де втрати можуть бути великі, в першу чергу, це одяг і взуття", - додав чиновник.
У коментарі УНІАН Нефьодов зазначив, що це наразі попередній річний обсяг контрабанди, оскільки митниця ще не закінчила розрахунки.
oops...як казав ще у 2019р. найвеличніший Зе ,контрабанда щезне за два тижні...
Об этом рассказал журналистам новый премьер страны Алексей Гончарук.
"Контрабанда - это вещь, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефьодов. Я ему верю, я считаю его очень сильным менеджером и порядочным человеком. Поэтому я верю, что в этом году контрабанда, как системное явление уйдет в прошлое", - отметил он.
Премьер добавил, что для того, чтобы побороть контрабанду, у новой власти есть все инструменты.
В самой нищей стране Европы по определению была и будет контрабанда, пока не поднимется жизненный уровень граждан до приемлемого уровня...
Гавном кидаться - много ума не надо.
2004 год.
Грузинские власти приступили к самой активной за все время противостояния с Южной Осетией фазе борьбы с контрабандой из России. Утром сотрудники финансовой полиции Грузии остановили рейсовый автобус Москва-Владикавказ-Цхинвали-Тбилиси у административной границы между Южной Осетией и Горийским районом Грузии, высадили пассажиров, тщательно досмотрели багаж и конфисковали несколько мешков с российскими сигаретами и печеньем, которые жительница Тбилиси, минуя Рокский тоннель, везла для продажи в Грузию без уплаты таможенных пошлин.
Плач и стенания женщины, которая, по ее словам, лишь хотела окупить стоимость своей поездки в Россию, полицейских не растрогали. Они сказали торговке, что она может ехать дальше без груза, но «в следующий раз окажется в тюрьме за провоз безакцизной продукции». Предупрежден и водитель автобуса: ему грозит конфискация «средства переправки контрабанды», то есть автобуса.
Михаилу Саакашвили решил важную тактическую задачу: перекрыл неподконтрольный Тбилиси грузопоток из России через Южную Осетию в другие регионы Грузии. Косвенный и прямой ущерб от неподконтрольности данных потоков составляет 30-40% грузинского бюджета. Раньше бороться с мелкой торговлей было невозможно во многом из-за давления общественного мнения, которое осуждало «насилие над несчастными людьми, провинившимися лишь в том, что пытались провезти два мешка контрабандной муки либо 100 пачек безакцизных сигарет».
Но в результате последних событий в глазах грузинской общественности «мелкий контрабандист» стал восприниматься как диверсант, который специально поощряется и засылается Россией, чтобы помешать Грузии преодолеть экономические трудности и встать на ноги.