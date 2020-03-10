 Профільний комітет ВР розгляне питання скасування другого етапу медреформи, рішення ухвалено не буде, - джерело (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, за даними LB.ua, на засідання комітету запросили нового міністра охорони здоров'я Іллю Ємця.

До порядку денного засідання комітету включено проєкт закону про скасування закону про державні медичні гарантії (№ 3130, ініціатори - представники ОПЗЖ) та проєкт постанови про невідкладні заходи щодо "запобігання знищенню системи охорони здоров'я" (№3140). У цій постанові пропонується визнати медичну реформу незадовільною і припинити впровадження другого етапу реформи.

Джерело Цензор.НЕТ у профільному комітеті ВР повідомило, що представники "Слуги народу" підтримувати законопроєкт не мають наміру.

Нагадаємо, медична реформа, що почалася в квітні 2018 року, поки що торкнулася тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри). З 2020 року системні зміни повинні початися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

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З 1 квітня, відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно обирати лікаря та заклад, отримувати послугу, за яку платитиме Нацслужба здоров'я.

За місяць перед цим президент Володимир Зеленський несподівано оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка аналізуватиме медичну реформу. До неї увійшли, зокрема, директор Інституту серця Борис Тодуров, директор Інституту трансплантології Олександр Усенко, ексміністр охорони здоров'я України, кардіохірург і новий міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

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