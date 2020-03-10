 Профільний комітет ВР розгляне питання скасування другого етапу медреформи. На засідання запрошено міністра Ємця, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, за даними LB.ua, на засідання комітету запросили нового міністра охорони здоров'я Іллю Ємця.
До порядку денного засідання комітету включено проєкт закону про скасування закону про державні медичні гарантії (№ 3130) та проєкт постанови про невідкладні заходи щодо "запобігання знищенню системи охорони здоров'я" (№3140). У цій постанові пропонується визнати медичну реформу незадовільною і припинити впровадження другого етапу реформи.
Нагадаємо, медична реформа, що почалася в квітні 2018 року, поки що торкнулася тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри). З 2020 року системні зміни повинні початися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.
З 1 квітня, відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно обирати лікаря та заклад, отримувати послугу, за яку платитиме Нацслужба здоров'я.
За місяць перед цим президент Володимир Зеленський несподівано оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка аналізуватиме медичну реформу. До неї увійшли, зокрема, директор Інституту серця Борис Тодуров, директор Інституту трансплантології Олександр Усенко, ексміністр охорони здоров'я України, кардіохірург і новий міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
в топку все реформы, в топку норм страну, в топку демократию и права людей....
ДЕРИБАН!!!!!!
тут речь о стационарах.
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала постановление с тарифами на медуслуги. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.
С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже посчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:
19 332,31 грн - тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
16 001,43 грн - за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
8136,03 грн - за роды;
От 26 087,72 до 98 533,82 грн - за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
4563,64 грн - базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
4942 грн - за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;
204,12 грн - маммография;
943,92 грн - колоноскопия;
17 843,96 грн - диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
30 327,75 грн - диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
7406,40 грн - психиатрическая помощь;
20 663,68 грн - лечение туберкулеза;
1500,05 грн - диагностика и лечение людей с ВИЧ;
7865,64 грн - паллиативная медпомощь.
По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.)))
А вот я недавно был в больничке, оставил более 15000 и пролечили меня недельным курсом состоящим из 30 таблеток на неделю.
2 ч. ·
⚡️SHARP`s REVIEW - 10.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
7. Кстати о короновирусе. В Лондоне ищут волонтеров, которые готовы заразиться им и таким образом помочь в разработке вакцины. Цена вопроса - $4,5 тыс.
NB🔸 Если учесть, что смертность от этого вируса 3,4% (в три раза больше, чем у обычного гриппа), и детей он практически не поражает, может кто-то и рискнёт срубить немного деньжат таким способом. От лишь бы не работать!)
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В ОП паника из за курса доллара, Зе на всех кидается сегодня.
Вопрос был в том что в ветклинике цены другие.
Всё возвращается в домайданные времена, времена Януковича.
Каждый, кто голосовал за Зеленского, пусть подойдет к зеркалу - там он увидит живого идиота.
11 ч.
Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью
В том же интервью, где Зеленский сокрушался, что не может вешать, он также сказал не менее замечательные вещи. Например, что он доберется до НБУ, до независимых наблюдательных советов госкомпаний .... до всех ..
Собственно, прошу заметить, что когда он добрался до Кабмина, то 4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко, сменился падением...
Когда он добрался до Прокуратуры и прочих правоохранительных органов, то Украина из страны со снижающимся уровнем коррупции (опять достижение Порошенко) - стала страной с растущим уровнем коррупции.
Когда он добрался до армии, то Украина из страны с сильными вооруженными силами, превратилась в страну с фактически отсутствующими вооруженными силами.
Теперь он хочет добраться до НБУ и Нафтогаза...
Собственно, нам следует ожидать краха гривны, слива всех исков Газпрому, и сумасшедшего роста коррупции - по аналогии с тем кейсами, которые мы уже имели.
Переживет ли страна Зеленского?
Точно нет. Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью, и крови будет больше, чем в 14-15 году.
Просто потому, что если 70% населения - идиоты, которых ничему не научила история с Януковичем, то урок будет повторен.
И будет теперь повторен более жестко. Это просто закон природы, по другому это не работает.
И виновники предстоящей катастрофы - не Путин, он лишь воспользуется сложившейся ситуацией. Не Зеленский - он лишь идиот, который реализует свою пустоту в голове.
А виновники - те самые 73%, которые все это сделали возможным, проголосовав за такое развитие ситуации год назад.
И о том, что это именно вот так - нам надо говорить как можно чаще, иначе идиотам не будет повода задуматься о своей тупости. А если они этого не сделают, то не изменятся, и далее будут идиотами, уничтожающими нашу страну ... и благо бы, только себя в ней, но и нас тоже.
Поэтому напоминайте им как можно чаще: "Вы сделали это вместе!!"
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апплодисменты... пенсионеры в экстазе.. 4 года в раю жили и не догадывались
Таким образом, сейчас финансировалась эта "медицинская элита" за деньги всех налогоплательщиков Украины, а обслуживает эта "медицинская элита" главным образом элиту политическую (и финансовую). Не жирно ли?
"Илью Емца членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения". Посетила мысль, что заслуженным бронтозаврам медицины и в прошлой системе хорошо жилось.
Где-то там рядом Богатырева и К, успешно пилившая бюджет МОЗ на фармзакупках через аффилированные фирмы.
Поэтому похоже, что новый старый министр МОЗ будет хоронить реформу Супрун.
Если да - то что взамен?
Введет толпы страховиков в медицину по рецепту Радуцкого?
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис. Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.На одного врача появится N работников страховых фирм. При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг. Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?