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Все про:Брюссель (193) карантин (110) Сасоллі (5) COVID-19 (607)

 Президент Європарламенту Сассолі після відвідин Італії проведе 14 днів у самоізоляції

Президент Європарламенту Давид-Марія Сассолі після візиту до Італії проведе в добровільному карантині 14 днів за місцем проживання у Брюсселі.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві Сассолі сказано, що вжито всіх заходів для збереження дієздатності Європарламенту під час спалаху коронавірусу.

"Це також гарантує, що Парламент зможе проголосувати за наступні кроки для вирішення проблеми COVID-19", - наголошується в повідомленні.

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Крім того, Сассолі, побувавши в Італії на минулих вихідних, як запобіжний захід вирішив дотримуватися рекомендацій ВООЗ і працювати з дому в Брюсселі 14 днів.

Нагадаємо, Італія стала першою країною у світі, яка ввела через коронавірус карантинні заходи на території всієї країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180521
 
 
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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🇮🇹 Очевидец из г.Кремона (Италия) сообщает, что власти занижают количество заражённых и на самом деле только в их городе уже больше 500, а умерло более 150.
Представьте какие реальные масштабы болезни.
Полное видео выложили на канале @medvednews (https://t.me/joinchat/AAAAAFjBKe2__d4dLPFYuw)
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Скучаем за Скалецкой.... Может скоро объявится в Черновцах на самоизоляции?)
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.03.20 18:54]
‼️🇺🇸Штат Нью-Йорк сообщает о 31 новом случае коронавируса, в результате чего общее количество в штате достигае 173.
Школы и другие места, где люди собираются в радиусе одной мили в штате Нью-Рошель, будут закрыты, говорит губернатор
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.03.20 18:55]
‼️⚡️Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский рассказал, что заразился COVID-19 и находится на карантине в Австрии, передает телеканал OE24.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.03.20 19:35]
Италия за сутки:
+977 заражённых, 168 умерло
Всего: 10 149, 631
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.03.20 20:56]
⚡️28 новых случаев инфицирования COVID-2019 в Бельгии. Общее число зараженных достигло 267 человек.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [10.03.20 21:01]
⚡️Еще 3 новых случая инфицирования COVID-2019 в Чехии. Общее число зараженных достигло 61 человек.
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