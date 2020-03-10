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 За кордоном, Здоров'я
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 49 українців на борту закритого на карантин лайнера "Grand Princess" почуваються нормально, - МЗС

Українці, які перебувають на круїзному лайнері Grand Princess, почуваються нормально і не скаржаться на умови перебування.

Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні чітко встановлено, що на судні перебувають 49 громадян України, із них 47 - це члени екіпажу судна і двоє пасажирів. Консулу генерального консульства України в Сан-Франциско вдалося встановити контакт із нашими співвітчизниками, з'ясувати, що стан їхнього здоров'я задовільний, скарг на умови перебування на судні немає", - сказав посадовець.

За словами Коваленка, влада США робить все необхідне для їхнього комфортного перебування на лайнері. Він також уточнив, що іноземні громадяни, зокрема українці, перебуватимуть на судні до моменту виїзду на батьківщину або до третіх країн.

Дипломат зазначив, що поки що питання їхньої евакуації не обговорюють.

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"На сьогодні це питання саме з точки зору евакуації не поставлено, оскільки поки що процес триває. Також із нашими співвітчизниками, які саме працюють на судні, ці питання вирішуватимуть у комплексі з роботодавцем, з умовами контракту, а також зважаючи на інтереси наших співгромадян", - пояснив Коваленко.

Він наголосив, що українське консульство сприятиме українцям, якщо вони захочуть повернутися до України.

Нагадуємо, круїзний лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів американського штату Каліфорнія через підозри, що пасажири можуть бути заражені коронавірусом Covid-19. Побоювання з'явилися після того, як через цей коронавірус помер один із пасажирів, який здійснив менше ніж два тижні тому круїз на цьому судні. Американські служби охорони здоров'я мають намір провести медичну перевірку пасажирів і членів екіпажу на борту судна, тому що встановили, що деякі люди могли контактувати з зараженою людиною. На сьогодні на борту Grand Princess перебувають майже 2,5 тис. пасажирів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180519
 
 
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одні гинуть, захищаючи країну на Сході, інші - просирають життя і гроші в короновірусних подорожах 49 украинцев на борту закрытого на карантин лайнера "Grand Princess" чувствуют себя нормально, - МИД - Цензор.НЕТ 9589
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А ещё больше умирает от рака из-за срача на работе и возле дома : мусор , отравленная земля , вода и атмосфера , продукты .
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Я вот чё подумал... Неплохо бы лугандон закрыть... Чтоб оттуда зараза не приползла.... 49 українців на борту закритого на карантин лайнера "Grand Princess" почуваються нормально, - МЗС - Цензор.НЕТ 1462
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шансов больше из Европы и украинцев больше там работает...
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немного подумайте над моим предложением... 49 українців на борту закритого на карантин лайнера "Grand Princess" почуваються нормально, - МЗС - Цензор.НЕТ 8423
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звідти зараза вже 5 років повзає.... туди-сюди
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угу... вот я и говорю, что хороший повод прикрыть...
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