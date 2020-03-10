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 Політика України
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Все про:Харківщина (870) Пташник (9) Європейська Солідарність (279)

 Команда Світличної грубо порушила закон, не допустивши журналістів на зустріч із виборцями, - кандидат Пташник

Перешкоджання професійній діяльності журналістам і заборона людям знімати відео під час зустрічі з кандидатом в народні депутати – протизаконні.

Про це заявила кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" по 179 виборчому округу Вікторія Пташник в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу "ЄС".

"Я як юрист і адвокат абсолютно чітко розумію, що таке перешкоджання журналістській діяльності. Це, до речі, злочин і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Події з журналістами телеканалу "Прямий" можна кваліфікувати за статтею Кримінального кодексу. І мені дуже хотілося, аби поліція розібралася, тому що коли кандидат в народні депутати проводить свою агітацію, то цю агітацію не то що журналістам можна знімати, будь-хто може туди прийти: знімати, фотографувати, ставити питання. Саме в цьому і полягає відкритість виборчого процесу", – наголосила вона.

Також Вікторія Пташник повідомила, що така ситуація сталася не тільки з журналістами телеканалу "Прямий".

"Мені також скинули відео, де інша дівчина, яка сиділа в цій залі, намагалася знімати на зустріч на відео, але пані Світлична досить жорстко відреагувала на це… Це відео можна побачити на моїй сторінці в Фейсбук, я його розмістила", – сказала Вікторія Пташник.

Політик наголосила, що процес демократії у тому і полягає, що на зустрічі з будь-якими кандидатами в народні депутати може потрапити будь-хто і поставити будь-які запитання.

"А коли інша кандидатка, я говорю про пані Світличну, дозволяє собі закликати присутніх в залі проголосувати за те, аби видворити людину із зали – мені здається, що ми опинилися в якомусь середньовіччі. І тому у мене виникає величезне питання: а в разі потрапляння до парламенту як далі вона буде себе поводити із журналістами?" – зауважила політик.

Вікторія Пташник наголосила: "За такі дії пані Світличної і її команди проти журналістів телеканалу "Прямий", я вважаю, має бути кримінально-правова відповідальність".

Читайте також: Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180512
 
 
 Топ коментарі
 
Светличная стала "сучкой крашеной"? То то ИНТЕР её пиарит!
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А тепер біжи запишись в російську армію.
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Светличная стала "****** крашеной"? То то ИНТЕР её пиарит!
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Светличная победит.
У Пташник шансов нет, т.к. нет поддержки ЕС.
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Не знаю.
Спроси у своих родственников.
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Выпей зеленки и спать не привлекайте внимание санитаров.
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Посмотрим на результаты.
Ты зеленку поближе к кровати поставь.
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Светличная победит,независимо от того,есть ли у Пташник поддержка "ЕС","Слуги народа",или даже папы римского.Если на округе даже кандидат от "Слуги народа" слился,то что уже говорить про Пецино "ЕС",которое в Харькове и области и в грош не ставят.
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Світлична - креатура Райніна. Райнін - креатура Медведчука-Порошенка. Нині Райнін голова сепаратистської партії медведчука в Харківській області. Порошенко на одну з найголовніших посад в державі ставив затятих україножерів - райніна, та ложкіна. Це його вина, що ригів не додавили. Це його вина, що сьогодні відбувається реванш.
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какой то ты михалыч,и вашим и нашим...двойственность в голове.шиза,если медицинскими терминами.
я понимаю,методичка...но попривыкнешь,а привычка-вторая натура.и считай потерян для обчества.
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Mihalich e51ccc0f, такие как ты предали Украину в Крыму и Донбассе.
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От клятий Свинобарига!!! Скільки можна переслідувати журналістів!
Все ховає свої оборудки.
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А тем временем по сепарским 112-м и ГАВНОньюзам усиленно раскручивают прокремлевских ГНИД - мертведчука с сробиновичем, которые ездят в застенки ********* со своей "мирной программой". ЗЕленая сопля получила команду от *********дьского КУЙла не давать ответки, что бы к кончу его срока, было как можно больше уничтожего наших ВОИНОВ и концу срока ЗЕленой сопли, как вы думаете, за кого будут голосовать любители сватов и 95-х кварталов????? Правильно!!!! За *********дьскую ГНИДУ - мертведчука!!!
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У всех одинаковая реакция на канал "Прямой" и Европейскую Солидарность.
Светличная правильно поступила, Харьков её поддерживает.
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На гей-параде 9 мая дида на палке понесешь, русский?
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Год назад я знал почти всех депутатов поимённо . Когда появился зеля , я не знаю и знать не хочу состав клоунов .
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"Всетежехари", которые вместо того что бы работать на благо своей страны и своено рарода, грабили его и в зраде дерибанили портфели и благодаря которым и пришла ******* Сопливых Клоунов.
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не опускайся до подобия Сюмар , конфеты кроме счастья приносят кариес и диабет Команда Светличной грубо нарушила закон, не допустив журналистов на встречу с избирателями, - кандидат Пташник - Цензор.НЕТ 4807
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..А що дві лярви від * барижних * не можуть поділити !?
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Зебилятнику закон не писан. Все по пААняткам, как у их братьев-дикарей с северо-востока.
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