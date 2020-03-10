 Команда Світличної грубо порушила закон, не допустивши журналістів на зустріч із виборцями, - кандидат Пташник

Про це заявила кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" по 179 виборчому округу Вікторія Пташник в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу "ЄС".

"Я як юрист і адвокат абсолютно чітко розумію, що таке перешкоджання журналістській діяльності. Це, до речі, злочин і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Події з журналістами телеканалу "Прямий" можна кваліфікувати за статтею Кримінального кодексу. І мені дуже хотілося, аби поліція розібралася, тому що коли кандидат в народні депутати проводить свою агітацію, то цю агітацію не то що журналістам можна знімати, будь-хто може туди прийти: знімати, фотографувати, ставити питання. Саме в цьому і полягає відкритість виборчого процесу", – наголосила вона.

Також Вікторія Пташник повідомила, що така ситуація сталася не тільки з журналістами телеканалу "Прямий".

"Мені також скинули відео, де інша дівчина, яка сиділа в цій залі, намагалася знімати на зустріч на відео, але пані Світлична досить жорстко відреагувала на це… Це відео можна побачити на моїй сторінці в Фейсбук, я його розмістила", – сказала Вікторія Пташник.

Політик наголосила, що процес демократії у тому і полягає, що на зустрічі з будь-якими кандидатами в народні депутати може потрапити будь-хто і поставити будь-які запитання.

"А коли інша кандидатка, я говорю про пані Світличну, дозволяє собі закликати присутніх в залі проголосувати за те, аби видворити людину із зали – мені здається, що ми опинилися в якомусь середньовіччі. І тому у мене виникає величезне питання: а в разі потрапляння до парламенту як далі вона буде себе поводити із журналістами?" – зауважила політик.

Вікторія Пташник наголосила: "За такі дії пані Світличної і її команди проти журналістів телеканалу "Прямий", я вважаю, має бути кримінально-правова відповідальність".

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