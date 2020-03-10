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Все про:Правоохоронні органи (909) СБУ (5377)

 За лінією контррозвідки СБУ відкрито 114 кримінальних проваджень за статтями "Держзрада", "Шпигунство" тощо, винесено 47 вироків

За лінією контррозвідки Служби безпеки України відкрито 114 кримінальних проваджень за статтями "Державна зрада", "Шпигунство", "Створення терористичної групи" та ін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

47 особам вже винесено вироки.

За лінією контррозвідки СБУ відкрито 114 кримінальних проваджень за статтями Держзрада, Шпигунство тощо, винесено 47 вироків 01

Также смотрите: Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180507
 
   
 Топ коментарі
 
Может потому что на судей и прокурворов нужно уже открывать уголовные дела
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А это когда призовете к ответу?

По линии контрразведки СБУ открыто 114 уголовных производств по статьям "Госизмена", "Шпионаж" и др., вынесено 47 приговоров - Цензор.НЕТ 2088
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Рыба гниет с головы ! Кого тайно возили в Оман ,на инструктаж по сдаче Украины - зеленского
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Тут и без Омана хватит с головой. Только сегодня -- Обстрелы на нуле идут уже шесть часов. В 57-й уже двое погибших и 11 раненных. А где этот разведун-миротворец прячется? Где гневные заявления на срочно созванном СНБО к мировым лидерам? Сцыт Х*йла разозлить?
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Может потому что на судей и прокурворов нужно уже открывать уголовные дела
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Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

·8 мар.

Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця! Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.

https://www.youtube.com/watch?v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
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Оправдательный приговор - тоже приговор.
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Почему же тогда вчера СБУ не был арестован гражданит РФ у которого имеется медаль за захват Крыма и который хотел въехать на территорию Украины?
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Кто не понял, объясню. Вчера на Сensor была новость о том что бдительная пограничная служба не пропустила на территорию Украины гражданина РФ имеющего медаль за захват Крыма. Пля, что происходит?
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Тільки не кажуть за який період часу ці їх досягнення: за всі роки незалежності чи за рік.
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СБУ каждый день рапортует о поимке каких-то несуществующих российских шпионов, агентов, сепаратистов. Квартал-шоу продолжается. А агенты и сепаратисты тем временем спокойно в раде сидят и управляют страной.
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А как же с новоназначенным Министром Обороны? Где решение суда о снятии обвинения в предательстве? Предатель он или патриот преданный стране и народу? Не страна, а какой-то дешёвый 95 квартал.
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Всего 114?!!
Только в Верховной Зраде можно найти БОЛЬШЕ предателей!
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