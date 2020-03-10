Редактор Цензор.НЕТ 10.03.20 18:3810.03.20 18:38 За лінією контррозвідки СБУ відкрито 114 кримінальних проваджень за статтями "Держзрада", "Шпигунство" тощо, винесено 47 вироків За лінією контррозвідки Служби безпеки України відкрито 114 кримінальних проваджень за статтями "Державна зрада", "Шпигунство", "Створення терористичної групи" та ін.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 47 особам вже винесено вироки. Также смотрите: Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3180507 x Мені подобається 2
Нужно еще поднажать.
Dzyndzia Andriy
@dzyndzia
·8 мар.
Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця! Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.
https://www.youtube.com/watch?v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
Только в Верховной Зраде можно найти БОЛЬШЕ предателей!