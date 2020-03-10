 Командувач збройними силами Польщі Мікі заразився коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявили в польському Міністерстві оборони.

"Після повернення з військових зборів у Німеччині у генерала Мікі виявили коронавірус. Всіх, хто його супроводжували, ізолювали", - сказано в повідомленні міністерства.

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Детальнішу інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.

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