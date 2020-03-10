 Командувач збройними силами Польщі Мікі заразився коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявили в польському Міністерстві оборони.
"Після повернення з військових зборів у Німеччині у генерала Мікі виявили коронавірус. Всіх, хто його супроводжували, ізолювали", - сказано в повідомленні міністерства.
За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.
Детальнішу інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.
Голливудский актер Мики Рурк заявил, что хочет быть похороненным в Украине после своей смерти.
Актер хочет отправиться в последний путь в селе Загорцы Хмельницкой области, где живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука.
"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - заявил Рурк.
Но пока о завещании речь не идет. Сейчас у Рурка запланированы съемки, он пишет сценарий для нового фильма. И планирует сняться еще в десятках лент, а также купить дом в Нью-Йорке, откуда родом, чтобы встретить беззаботную старость.
Моя жена тоже минуту посмотрела, сказала "балабол" и выключила.
Где-то здесь видел, что ты из эпицентра, вроде*
Крестным ходом по квартире походи - попустит
А в Багдаде все спокойно ???