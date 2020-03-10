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Все про:Польща (2125) COVID-19 (607)

 Командувач збройними силами Польщі Мікі заразився коронавірусом

У командувача збройними силами Польщі Ярослава Мікі виявили коронавірусну інфекцію після повернення з Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявили в польському Міністерстві оборони.

"Після повернення з військових зборів у Німеччині у генерала Мікі виявили коронавірус. Всіх, хто його супроводжували, ізолювали", - сказано в повідомленні міністерства.

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Детальнішу інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180504
 
 
 Топ коментарі
 
Зелень Комаровского смотрит и верит)
Моя жена тоже минуту посмотрела, сказала "балабол" и выключила.
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А зелені нас переконують, що коронавірус безпечний і не загрожує українцям.
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Я думаю, що по Україні ця зараза вже розповзалась не гірше зеленої прокази. Але майже нічого не фіксується. Буде біда.
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полностью согласен. пришлось под созвучие "микки" подставлять
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Вот этот - Мики Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине...

Голливудский актер Мики Рурк заявил, что хочет быть похороненным в Украине после своей смерти.
Актер хочет отправиться в последний путь в селе Загорцы Хмельницкой области, где живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - заявил Рурк.
Но пока о завещании речь не идет. Сейчас у Рурка запланированы съемки, он пишет сценарий для нового фильма. И планирует сняться еще в десятках лент, а также купить дом в Нью-Йорке, откуда родом, чтобы встретить беззаботную старость.Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 3088
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А говорили, что наркотики принимать перестал ))
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А зелені нас переконують, що коронавірус безпечний і не загрожує українцям.
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Зелень Комаровского смотрит и верит)
Моя жена тоже минуту посмотрела, сказала "балабол" и выключила.
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Я думаю, що по Україні ця зараза вже розповзалась не гірше зеленої прокази. Але майже нічого не фіксується. Буде біда.
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К тебе он ближе всех. Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 7209
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Почему?
Где-то здесь видел, что ты из эпицентра, вроде* Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4691
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Точно Вам говорю 20.03 Земля налетит на Небесную Ось
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УПЦ МП ?
Крестным ходом по квартире походи - попустит Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8093
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У тебя 20.03 визит к психиатру?
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Как только подозрение на вирус, даже самый ярый католик, и тем более православный бежит к врачам с воплями: даавай вакцыну, вакцыну давай!111
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Кто бы заехал в Кремль и госдуру вместе с короновирусом...
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Мне интересно как у нас в стране на самом деле с этой заразой? А то официальной информации я не верю.. кругом вокруг в Европе и у кацапов эпидемия а в Украине ее тип нет Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9871
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Народ готовится к эпидемии . ЭТО НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

А в Багдаде все спокойно ???

Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4664
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Когда люди боятся - они забиваются по домам и сокращают контакты с другими людьми. Тем самым сокращая transmission rate (сколько новых людей заражается от каждого больного). Распространение вируса - экспоненциальная функция. И transmission rate - ее степень. И фокус в том, что даже небольшое изменение степени приводит к огромной разнице со временем.
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Вчера в Италии объявили всю страну карантинной зоной. Там катастрофа. Летальность выше чем в Китае в худший период, скорость распространения тоже выше чем в Китае - рост в 10 раз за 10 дней (!), при гораздо меньшем числе и плотности населения. Умирает много людей каждый день и с каждым днем все больше - с той же скоростью в 10 раз больше каждые 10 дней. Линия на логарифмическом графике почти идеально прямая.
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Нету данных по Китаю, Италия для статистики идеальна. Там ничего не скрывают, также как почти вся Европа. Пока имеем больше 1000 заражений в день, в Италии. И прямые рейсы, и автобусы и миллион заробитчан
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